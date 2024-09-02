https://ukraina.ru/20240902/1057182150.html

Хочу жить в России! Это страна возможностей, - переселенка из Латвии Виктория Екатерина Рыбина

Хочу жить в России! Это страна возможностей, - переселенка из Латвии Виктория Екатерина Рыбина - 02.09.2024 Украина.ру

Хочу жить в России! Это страна возможностей, - переселенка из Латвии Виктория Екатерина Рыбина

Виктория Екатерина Рыбина переехала в Псков из Латвии в 15 лет вместе с родителями и сразу почувствовала себя как дома. Девушка связывает будущее исключительно с Россией и стремится работать на процветание своей Родины.

2024-09-02T12:14

2024-09-02T12:14

2024-09-02T12:14

россия

латвия

права человека

русский язык

гражданство

русофобия

интервью

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- Расскажи, как ты оказалась в России?- Я родилась в курортном городе Латвии Юрмале, недалеко от Риги. Закончила в Латвии 9 классов.Главной причиной переезда в Россию нашей семьи было несогласие с политикой властей Латвии, разжигание ими русофобских настроений в обществе, ущемление прав и отсутствие возможностей для развития русским людям.Переезд в Россию мои родители планировали давно, но окончательное решение помогло принять начало пандемии коронавируса и объявление о закрытии границы, а это в маленькой стране, которая без Евросоюза не сможет существовать, - путь к нестабильной ситуации. Это было последней каплей. Моя мама это сразу поняла, и мы всей семьей решили: машина-граница-Россия. Мы приняли решение переехать в Россию, потому что в тот момент почувствовали, что там мы будем в большей безопасности.10-11 классы я училась в Пскове, недалеко от Латвии. Чудесный город, мне он очень понравился, такой тихий, уютный. И учиться было приятнее там. Я обрела множество друзей, потрясающие люди, сразу почувствовала себя как среди родных. Хотя говорят, что в России суровые люди - ничего подобного. Люди очень душевные.Когда я окончила школу, мы переехали в Москву.- Как сейчас обстоят дела с правами русских в Латвии?- В прошлом году в Латвии ввели новую систему получения и продления ВНЖ и виз: при заполнении заявления на получение ВНЖ или визы человек должен подписать документ о том, что он не поддерживает Россию, и что Россия – "оккупант" и "агрессор". Если ты не подпишешь этот документ, то тебе не продлят ВНЖ (визу). Где свобода слова, где права человека?После распада Советского Союза гражданство Латвии получила лишь часть её населения - только те, кто был гражданином Латвии до её присоединения к СССР в 1940 году, и их потомки. Таким образом, произошла сегрегация общества. Часть людей оказалась ущемлена в правах, включая избирательное, и доступа к определённым профессиям. Также русский язык стали вытеснять из государственной и других сфер деятельности.Общество разделили на граждан и неграждан. Мои родители стали негражданами. Мама позже получила гражданство Латвии, пройдя процесс натурализации. Папа остался негражданином. По рождению дети неграждан также не получали гражданство, для его получения требовалось письменное заявление родителей, поэтому я получила гражданство Латвии позже, по заявлению.После переезда в Россию и получения гражданства РФ у меня было два гражданства и возможность выбрать одно из них до 25 лет, но свой выбор я сделала раньше - в 18 лет, и отказалась от гражданства Латвии.Своей Родиной я считаю Россию, а Латвия - моя малая родина.- Вы раньше приезжали в Россию?- Мы приезжали отдыхать, оформляли визу и ездили в Сочи ни один раз.- После переезда в Россию поменялось общение с родственниками и друзьями, которые остались в Латвии? Как они восприняли ваше решение?- На самом деле не сильно поменялось. Наши близкие родственники, которые живут в городе Лиепая (ранее русский город Либава), хорошо к этому относятся.- Все знают, как власти Латвии относятся к русским, а каково отношение латышей?- Население Латвии разнородно, существует большая разница между городом и селом. В городах процент русскоязычных больше, чем в сельской местности.Латыши относятся к действиям власти более лояльно, потому что среднестатистический латыш, ему 30-40 лет, он родился после или во время распада Советского Союза. То есть уже выросло поколение, которое с детства впитывало враждебную России пропаганду. И историю они учили уже по другим учебникам. Молодые латыши плохо говорят на русском или почти не говорят.- Русский сейчас вообще изучают в школах?- Во многих школах нет обязательного изучения русского языка. Молодёжь плохо говорит по-русски. Но всё же часть латышей хотела бы изучать русский язык, однако преподавание организовано плохо.Я училась в школе с преподаванием на русском языке, но с каждым годом вводилось всё больше предметов с преподаванием на латышском. Какие-то предметы стали полностью вести на государственном языке. Например, я изучала биологию только на латышском, даже не знала терминов по-русски, так же по истории.- Есть какое-то определённое процентное соотношение преподавания предметов на том и другом языке?- К 9 классу уже близилось к отметке 70% на латышском. Сейчас, я думаю, ещё больше, может быть, даже полностью. Часть школ с преподаванием на русском вообще закрывались.- А читают ли в Латвии российские СМИ, несмотря на блокировку?- Мне сложно сказать о статистике. Моя подруга наполовину русская, наполовину латышка, полностью поддерживает Россию, она читает. Пару лет назад, как раз когда началась СВО и российские каналы запретили, мне рассказывали знакомые, что они закрывают занавески, чтобы, не дай Бог, в окно никто не увидел и никто не донёс, что они смотрят российское телевидение.- Как русскоязычная часть населения относится к запрету Дня Победы?- Празднование 9 Мая, конечно, отменили, но люди всё равно приносят цветы к памятнику. Что сделали власти? В 2022 году распорядились экскаваторами все эти цветы собрать и отвезти на свалку.А люди утром пришли и выложили всю площадь цветами. Потом пели военные песни. Полиция пыталась их разогнать, и тех, кто пел особенно громко, забрали в участок.- Для россиян 9 Мая - священный праздник, детей с малых лет учат чтить этот день, помнить о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны. А что важно для латышей?- У Латвии главная идея, что наивысшая ценность – это её независимость, а Россия – "оккупант", который ей угрожает. Это краткий пересказ учебника истории Латвии.В настоящий момент она полностью зависит от Европейского союза. При вступлении в ЕС по требованию Брюсселя в Латвии закрывались многие производства и даже целые отрасли.- Когда ты была в Латвии последний раз?- В 2020 году, как уехали.- Не было мыслей вернуться в Латвию?- Вообще нет. Да, меня там ничего не держит практически. Дом был, мы его продали. На самом деле очень много людей оттуда уезжает.- Из-за чего?- А какие там перспективы? Многие сейчас уже понимают, что особо никаких перспектив нет. Также многие не согласны с государственной политикой.Вообще в Латвии очень большая убыль населения с каждым годом. Последнее время начался приток мигрантов, которые живут на пособия. Врачей не хватает, полиции где-то не хватает и других специальностей.- Какое для тебя главное преимущество России перед Латвией?- Прежде всего ценности, идеология и люди. Всё как-то душевнее, спокойнее и роднее.- С 2018 года множество мероприятий проводится на президентской платформе "Россия - страна возможностей", мы с тобой недавно вместе участвовали в одном из них. Считаешь ли ты, что Россия – это страна возможностей? -Да, я думаю, что Россия – это страна возможностей. Если ты стараешься и работаешь, то здесь ты обязательно добьёшься поставленных целей.В Латвии это невозможно, особенно для русских. Если хочешь пойти в государственное управление, для русского человека возможностей нет, за редким исключением. В России человеку любой национальности доступно практически всё, если он поддерживает страну, любит её и работает на её благо.- А где ты сейчас учишься?Я учусь в Президентской академии по направлению "Государственное и муниципальное управление", перешла на третий курс.Ещё состою в Студенческих парламентских клубах. Это крупный проект в столице, он охватывает более 55 вузов Москвы. Очень хорошая молодёжная организация, много полезных и интересных мероприятий: патриотические акции, волонтёрская деятельность, встречи с депутатами, сенаторами и другими известными людьми и многое другое.- Как ты видишь своё будущее?- Я хочу работать на благо нашей страны и людей, тем самым способствуя процветанию России.Выбор в пользу России делают уроженцы разных европейских стран. Одни из них - Ремо и Биргит Кирш из Германии, получившие гражданство по личному ходатайству губернатора Нижегородской области перед президентом РФ. Историю супругов из Потсдама, которые строят уникальное экопоселение для таких же, как и они, иностранцев, которые хотели бы жить в РФ - в статье Немцы, которые выбрали Россию и свободу

https://ukraina.ru/20240621/1055777317.html

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Евгения Кондакова

россия, латвия, права человека, русский язык, гражданство, русофобия, интервью