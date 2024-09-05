https://ukraina.ru/20240905/1057252050.html

ВСУ потеряли F-16, но готовят массированный ракетный удар. Как и где это может быть - Леонков

ВСУ потеряли F-16, но готовят массированный ракетный удар. Как и где это может быть - Леонков - 05.09.2024 Украина.ру

ВСУ потеряли F-16, но готовят массированный ракетный удар. Как и где это может быть - Леонков

Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал потерю F-16 украинской стороной и рассказал о... Украина.ру, 05.09.2024

2024-09-05T10:26

2024-09-05T10:26

2024-09-05T10:26

видео

сво

спецоперация

вооруженные силы украины

россия

курская область

f-16

донбасс

дроны

производство

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Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал потерю F-16 украинской стороной и рассказал о возможном применении такого типа самолётов для массированных атак. Также эксперт разобрал ситуацию в Курской области и оценил темпы продвижения ВС РФ на донецком направлении: 00:26 - Кто сбил F-16? 06:22 - Ожидать ли массированных атак при помощи F-16? 12:21 - Способна ли российская ПВО отразить массированную атаку F-16? 14:10 - О доработке системы "свой-чужой" на БПЛА; 14:59 - о развитии событий в Курской области; 17:54 - хватит ли сил в Курской области без привлечения резервов? 18:44 - Темпы наступления ВС РФ от Карловки до Красногоровки; 20:39 - Техническое обеспечение для укрепления прорывов ВСРФ; 22:28 - Достаточно ли налажено производство танков для наступления?

россия

курская область

донбасс

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