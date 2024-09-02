Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057168794.html
Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру
Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
Больших резервов у Киева сейчас нет. Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках, они предпринять могут. То безумие, с которым ВСУ посылаю резервы в Курской область, говорит о том, что в этих действиях нет разумного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-02T06:00
2024-09-02T06:00
новости
курская область
всу
сво
наступление
плацдарм
резервы
оборона
вс рф
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580391_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_5134c8fa604241feef1b7e310ca7ac75.jpg.webp
Сейчас ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области. Там действуют подразделения 13 бригад ВСУ: штурмовых, механизированных, теробороны и президентской бригады нацгвардии Украины, сообщил эксперт.Но ценность таких сооружений сомнительна: после прилета всего одной авиабомбы огневой точка уничтожается вместе с теми, кто там находится, отметил Леонков.Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках ВСУ предпринять могут. Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым они посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он."То, что происходит под Курском, работает нам на пользу, чем больше будут обескровливаться подразделения противника, тем проще нам будет освобождать города, в том числе миллионники", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240901/1057152673.html
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580391_182:0:1259:808_1920x0_80_0_0_5c0d634b4a70c798a7668c7acd1e9aab.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, всу, сво, наступление, плацдарм, резервы, оборона, вс рф, освобождение
Новости, Курская область, ВСУ, СВО, наступление, плацдарм, резервы, оборона, ВС РФ, освобождение

Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области

06:00 02.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Больших резервов у Киева сейчас нет. Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках, они предпринять могут. То безумие, с которым ВСУ посылаю резервы в Курской область, говорит о том, что в этих действиях нет разумного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области. Там действуют подразделения 13 бригад ВСУ: штурмовых, механизированных, теробороны и президентской бригады нацгвардии Украины, сообщил эксперт.
"Им нужны для этого стройматериалы, которые им, конечно, не подвезли, и инженерная техника. Поэтому их рубежи обороны – в частных постройках, желательно, с подвалами, чтобы превратить их в подобие огневой точки", — уточнил аналитик.
Но ценность таких сооружений сомнительна: после прилета всего одной авиабомбы огневой точка уничтожается вместе с теми, кто там находится, отметил Леонков.
Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках ВСУ предпринять могут. Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым они посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он.
"То, что происходит под Курском, работает нам на пользу, чем больше будут обескровливаться подразделения противника, тем проще нам будет освобождать города, в том числе миллионники", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
О том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Вчера, 05:43
Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области Военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода подтвердил наличие приказа убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
 
НовостиКурская областьВСУСВОнаступлениеплацдармрезервыоборонаВС РФосвобождение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска
06:45Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
06:30Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
06:15Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части
06:00Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
05:30Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
05:10"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра
05:00Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
04:45Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
04:30"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику
04:15Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
04:00Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа
03:45"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*
03:30Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
03:15"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
03:00"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
18:21ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
18:10Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине
Лента новостейМолния