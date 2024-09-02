Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Больших резервов у Киева сейчас нет. Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках, они предпринять могут. То безумие, с которым ВСУ посылаю резервы в Курской область, говорит о том, что в этих действиях нет разумного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области. Там действуют подразделения 13 бригад ВСУ: штурмовых, механизированных, теробороны и президентской бригады нацгвардии Украины, сообщил эксперт.
"Им нужны для этого стройматериалы, которые им, конечно, не подвезли, и инженерная техника. Поэтому их рубежи обороны – в частных постройках, желательно, с подвалами, чтобы превратить их в подобие огневой точки", — уточнил аналитик.
Но ценность таких сооружений сомнительна: после прилета всего одной авиабомбы огневой точка уничтожается вместе с теми, кто там находится, отметил Леонков.
Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках ВСУ предпринять могут. Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым они посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он.
"То, что происходит под Курском, работает нам на пользу, чем больше будут обескровливаться подразделения противника, тем проще нам будет освобождать города, в том числе миллионники", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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