https://ukraina.ru/20240902/1057168794.html

Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области

Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру

Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области

Больших резервов у Киева сейчас нет. Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках, они предпринять могут. То безумие, с которым ВСУ посылаю резервы в Курской область, говорит о том, что в этих действиях нет разумного замысла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T06:00

2024-09-02T06:00

2024-09-02T06:00

новости

курская область

всу

сво

наступление

плацдарм

резервы

оборона

вс рф

освобождение

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Сейчас ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области. Там действуют подразделения 13 бригад ВСУ: штурмовых, механизированных, теробороны и президентской бригады нацгвардии Украины, сообщил эксперт.Но ценность таких сооружений сомнительна: после прилета всего одной авиабомбы огневой точка уничтожается вместе с теми, кто там находится, отметил Леонков.Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках ВСУ предпринять могут. Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым они посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он."То, что происходит под Курском, работает нам на пользу, чем больше будут обескровливаться подразделения противника, тем проще нам будет освобождать города, в том числе миллионники", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057152673.html

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новости, курская область, всу, сво, наступление, плацдарм, резервы, оборона, вс рф, освобождение