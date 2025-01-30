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Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели

Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели - 30.01.2025 Украина.ру

Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели

Градоначальник западноукраинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил своих сторонников о возможной гибели по примеру убитой в прошлом году радикальной националистки Ирины Фарион.

2025-01-30T15:35

2025-01-30T15:35

2025-01-30T15:35

новости

ивано-франковск

западная украина

ирина фарион

руслан марцинкив

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Мэр Ивано-Франковска сначала написал, что "если со мной что-нибудь случится (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину", обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".Затем Марцинкив заявил, что может умереть при поездках на фронт, заявил о давлении на местные власти, отметив штрафы мэрам от ТЦК (переименованные военокматы), а также упомянул убийство Ирины Фарион."Также видим те события, которые происходили с Ириной Фарион из-за украинского языка", - заявил Марцинкив, который первым инициировал создание в Ивано-Франковске "языковых патрулей".О деятельности этих "языковых патрулей" периодически сообщают разные украинские издания, блогеры и пользователи соцсетей. Патрулирующие при выявлении разговаривающих на русском языке устраивают провокации и шлют доносы в разные силовые структуры. Также отслеживается любая аудиовизуальная, печатная и иная продукция с использованием русского языка – жалобы на это "патрули" рассылают в разные инстанции, требуя запрета. Аналогичные русофобские "патрули" действуют в Казахстане и некоторых других постсоветских республиках.Ранее издание "Страна.ua" сообщило о том, что дочь застреленной летом радикальной националистки с коммунистическим прошлым Ирины Фарион потребовала от обвиняемого в убийстве компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). При жизни Фарион отметилась радикальной русофобией и поддерживала идеи дискриминации русскоязычных сограждан.Также на эту тему: Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин

https://ukraina.ru/20241119/1059036936.html

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новости, ивано-франковск, западная украина, ирина фарион, руслан марцинкив, русофобия, русскоязычные, русский язык, пропаганда, украинские националисты