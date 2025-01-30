Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели
Градоначальник западноукраинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил своих сторонников о возможной гибели по примеру убитой в прошлом году радикальной националистки Ирины Фарион.
Мэр Ивано-Франковска сначала написал, что "если со мной что-нибудь случится (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину", обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".
Затем Марцинкив заявил, что может умереть при поездках на фронт, заявил о давлении на местные власти, отметив штрафы мэрам от ТЦК (переименованные военокматы), а также упомянул убийство Ирины Фарион.
"Также видим те события, которые происходили с Ириной Фарион из-за украинского языка", - заявил Марцинкив, который первым инициировал создание в Ивано-Франковске "языковых патрулей".
"Также видим те события, которые происходили с Ириной Фарион из-за украинского языка", - заявил Марцинкив, который первым инициировал создание в Ивано-Франковске "языковых патрулей".
19 ноября 2024, 15:39Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦКОдесский языковой инспектор Александр Леоненко, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован, а следом объявил сбор средств на "спасение жизни"
О деятельности этих "языковых патрулей" периодически сообщают разные украинские издания, блогеры и пользователи соцсетей. Патрулирующие при выявлении разговаривающих на русском языке устраивают провокации и шлют доносы в разные силовые структуры. Также отслеживается любая аудиовизуальная, печатная и иная продукция с использованием русского языка – жалобы на это "патрули" рассылают в разные инстанции, требуя запрета. Аналогичные русофобские "патрули" действуют в Казахстане и некоторых других постсоветских республиках.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило о том, что дочь застреленной летом радикальной националистки с коммунистическим прошлым Ирины Фарион потребовала от обвиняемого в убийстве компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). При жизни Фарион отметилась радикальной русофобией и поддерживала идеи дискриминации русскоязычных сограждан.