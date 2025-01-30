Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели - 30.01.2025 Украина.ру
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Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели
Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели - 30.01.2025 Украина.ру
Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели
Градоначальник западноукраинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил своих сторонников о возможной гибели по примеру убитой в прошлом году радикальной националистки Ирины Фарион.
2025-01-30T15:35
2025-01-30T15:35
новости
ивано-франковск
западная украина
ирина фарион
руслан марцинкив
русофобия
русскоязычные
русский язык
пропаганда
украинские националисты
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Мэр Ивано-Франковска сначала написал, что "если со мной что-нибудь случится (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину", обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".Затем Марцинкив заявил, что может умереть при поездках на фронт, заявил о давлении на местные власти, отметив штрафы мэрам от ТЦК (переименованные военокматы), а также упомянул убийство Ирины Фарион."Также видим те события, которые происходили с Ириной Фарион из-за украинского языка", - заявил Марцинкив, который первым инициировал создание в Ивано-Франковске "языковых патрулей".О деятельности этих "языковых патрулей" периодически сообщают разные украинские издания, блогеры и пользователи соцсетей. Патрулирующие при выявлении разговаривающих на русском языке устраивают провокации и шлют доносы в разные силовые структуры. Также отслеживается любая аудиовизуальная, печатная и иная продукция с использованием русского языка – жалобы на это "патрули" рассылают в разные инстанции, требуя запрета. Аналогичные русофобские "патрули" действуют в Казахстане и некоторых других постсоветских республиках.Ранее издание "Страна.ua" сообщило о том, что дочь застреленной летом радикальной националистки с коммунистическим прошлым Ирины Фарион потребовала от обвиняемого в убийстве компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). При жизни Фарион отметилась радикальной русофобией и поддерживала идеи дискриминации русскоязычных сограждан.Также на эту тему: Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин
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новости, ивано-франковск, западная украина, ирина фарион, руслан марцинкив, русофобия, русскоязычные, русский язык, пропаганда, украинские националисты
Новости, Ивано-Франковск, Западная Украина, Ирина Фарион, Руслан Марцинкив, Русофобия, русскоязычные, Русский язык, пропаганда, украинские националисты

Мэр Ивано-Франковска заявил о своей возможной гибели

15:35 30.01.2025
 
© Руслан Марцинкив/Facebook
© Руслан Марцинкив/Facebook
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Градоначальник западноукраинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил своих сторонников о возможной гибели по примеру убитой в прошлом году радикальной националистки Ирины Фарион.
Мэр Ивано-Франковска сначала написал, что "если со мной что-нибудь случится (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину", обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".
Затем Марцинкив заявил, что может умереть при поездках на фронт, заявил о давлении на местные власти, отметив штрафы мэрам от ТЦК (переименованные военокматы), а также упомянул убийство Ирины Фарион.

"Также видим те события, которые происходили с Ириной Фарион из-за украинского языка", - заявил Марцинкив, который первым инициировал создание в Ивано-Франковске "языковых патрулей".
Александр Леоненко
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Увлекательные приключения украинского шпрехенфюрера: одесский "патриот" побирается на откуп от ТЦКОдесский языковой инспектор Александр Леоненко, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован, а следом объявил сбор средств на "спасение жизни"
О деятельности этих "языковых патрулей" периодически сообщают разные украинские издания, блогеры и пользователи соцсетей. Патрулирующие при выявлении разговаривающих на русском языке устраивают провокации и шлют доносы в разные силовые структуры. Также отслеживается любая аудиовизуальная, печатная и иная продукция с использованием русского языка – жалобы на это "патрули" рассылают в разные инстанции, требуя запрета. Аналогичные русофобские "патрули" действуют в Казахстане и некоторых других постсоветских республиках.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило о том, что дочь застреленной летом радикальной националистки с коммунистическим прошлым Ирины Фарион потребовала от обвиняемого в убийстве компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). При жизни Фарион отметилась радикальной русофобией и поддерживала идеи дискриминации русскоязычных сограждан.
Также на эту тему: Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин
 
НовостиИвано-ФранковскЗападная УкраинаИрина ФарионРуслан МарцинкивРусофобиярусскоязычныеРусский языкпропагандаукраинские националисты
 
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