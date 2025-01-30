Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"? - 30.01.2025 Украина.ру
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Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?
Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"? - 30.01.2025 Украина.ру
Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?
Главная проблема партийно-политического спектра Украины состоит в том, что его… нет. Многопартийность в стране существует, но толку от неё никакого, поскольку она даже приблизительно не соответствует потребностям общества. Ситуация где-то напоминает начало 1990-х, когда на месте запрещённой компартии возникла пустыня
2025-01-30T16:36
2025-01-30T16:37
мнения
украина
россия
валерий залужный
слуга народа
батькивщина
верховная рада
владимир зеленский
выборы
парламентские выборы
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Резкие, действительно революционные изменения в политическом спектре произошли в 2019 году – с победой Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" создалась ситуация, при которой есть партия власти, охватывающая большую часть политического спектра (в одной партии мы имели возможность видеть Артёма Дмитрука и Никиту Потураева, которых в принципе представить в одной компании невозможно – сейчас они в разных странах), и маловесомая оппозиция, представленная политиками и партиями прошлого поколения ("Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и др.).Предполагалось, что до следующих выборов ситуация в стране поменяется и вслед за Зеленским появятся новые политики и политические силы, не связанные со старым, изрядно утомившим политикумом. Непонятно только было, будут ли они появляться сами по себе или в результате распада "Слуги народа".Более того, такой процесс начался – выделилась группа сторонников бывшего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова (сам он был интересен скорее как представитель нового поколения политиков, конкурирующих с Зеленским).Однако ещё до начала СВО возникли сомнения в том, что ситуация будет развиваться таким образом – никакой реальной альтернативы Зеленскому не появилось. Сам он в "Слуге народа" разочаровался и встал вопрос о создании какой-то новой президентской партии. Уже в 2021 году на полуофициальном уровне уверенно говорилось, что "Слуга народа" перестанет быть президентской партией, а вместо неё (точнее – параллельно с ней) будет создана новая политическая сила.Сейчас разговоры эти продолжаются, партия Зеленского даже включается в рейтинги, но никакой реальной работы пока что не заметно, в то время как предвыборные штабы "Слуги народа" работают (в кадрированном составе), готовятся к президентским выборам и опираются на административный ресурс.Потом началась СВО. Уже в 2023 году возникла фигура необычайно авторитетного главкома Валерия Залужного (сейчас он занимает первые места в рейтингах и доверия, и электоральных), под которого предполагается создавать и политическую партию.Пока, впрочем, Залужный отнюдь не демонстрирует желания идти в политику. Впрочем, замах на трёхтомную книгу, претендующую на подведение итогов далёкой от завершения войны, заставляет полагать, что он просто выжидает время – невозможно понять, когда именно будут назначены выборы, а фальстарт в нынешних условиях просто опасен.Соответственно, не заметно и никаких телодвижений в деле создания политической партии (скорее всего, она будет формироваться "с колёс" – на базе избирательных штабов Залужного-кандидата, если он примет участие в президентских выборах).Можно предположить, что какой-то свой проект будет у Алексея Арестовича*, который явно ведёт медиа-кампанию. Идти на выборы он может либо сам, либо вместе с Кириллом Будановым* (такую версию выдвинул Александр Дубинский, хотя в его посте это могло быть просто перечисление – нынешние имиджи этих двух персонажей сильно различаются, совпадает только пребывание в реестре Росфинмониторинга).Много говорилось о собственном партийном проекте волонтёрской группы Сергея Притулы и Сергея Стерненко. Вероятность того, что их партия, с замахом на электорат "Слуги народа", будет создана, не нулевая, но не более того – никаких признаков формирования структур не замечено, а наши украинские источники намекают, что Притула слишком жадный, так же, как и поддерживающий его Порошенко. Пока что проплачивались только высокие рейтинги (причём по соображениям, скорее всего, хозяйственным – Притуле надо привлекать внимание людей к своим сборам).Проявил активность бывший глава партии "Наши" Евгений Мураев, но он подал голос, по-видимому, из России и, что бы ни было написано в новых мирных соглашениях, участия в выборах он принять не сможет. Хорошо если жив останется.Маловероятно и то, что будет восстановлен партийный проект Анатолия Шария – по тем же причинам.Таким образом, новая часть политического спектра выглядит примерно так:- партия Залужного;- партия Зеленского и/или "Слуга народа";- партия Притулы и Стерненко;- партия Арестовича* (и/или Буданова*);- партия Разумкова.Расставлены они по мере снижения рейтингов.Разумеется, список очень приблизительный и будет оставаться таким до объявления выборов. Там многое будет зависеть от того, действительно ли захотят и смогут все эти персонажи участвовать в выборах самостоятельно. Немалое значение будет иметь юридическое сопровождение кампаний – партия должна быть зарегистрирована не менее чем за год до выборов, значит, их будут покупать (так в своё была создана "Слуга народа"). Но в современных условиях это рискованно – воспрепятствовать покупке партии нетрудно, просто раньше так вопрос в принципе так не ставился, поскольку механизм был выгоден всем. Но сейчас-то при власти беспредельщики…Самое интересное, пожалуй, то, что все эти "партии" не отличаются в идеологическом отношении, и у них (пока во всяком случае) нет чёткой региональной ориентации. Только в случаях с партиями Зеленского и Притулы можно предположить большую русофобию и ориентацию на западноукраинский электорат (именно поэтому партии Залужного и Арестовича* будут более умеренными). Но больше пока не скажешь – многое будет определяться в процессе формирования партий.О некоторых особенностях организации выборов 2025 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать".* Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20250129/1060640847.html
https://ukraina.ru/20210929/1032346516.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, россия, валерий залужный, слуга народа, батькивщина, верховная рада, владимир зеленский, выборы, парламентские выборы, партии и движения
Мнения, Украина, Россия, Валерий Залужный, Слуга народа, Батькивщина, Верховная Рада, Владимир Зеленский, выборы, парламентские выборы, Партии и движения

Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?

16:36 30.01.2025 (обновлено: 16:37 30.01.2025)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Главная проблема партийно-политического спектра Украины состоит в том, что его… нет. Многопартийность в стране существует, но толку от неё никакого, поскольку она даже приблизительно не соответствует потребностям общества. Ситуация где-то напоминает начало 1990-х, когда на месте запрещённой компартии возникла пустыня
Резкие, действительно революционные изменения в политическом спектре произошли в 2019 году – с победой Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" создалась ситуация, при которой есть партия власти, охватывающая большую часть политического спектра (в одной партии мы имели возможность видеть Артёма Дмитрука и Никиту Потураева, которых в принципе представить в одной компании невозможно – сейчас они в разных странах), и маловесомая оппозиция, представленная политиками и партиями прошлого поколения ("Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и др.).
Предполагалось, что до следующих выборов ситуация в стране поменяется и вслед за Зеленским появятся новые политики и политические силы, не связанные со старым, изрядно утомившим политикумом. Непонятно только было, будут ли они появляться сами по себе или в результате распада "Слуги народа".
Более того, такой процесс начался – выделилась группа сторонников бывшего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова (сам он был интересен скорее как представитель нового поколения политиков, конкурирующих с Зеленским).
Однако ещё до начала СВО возникли сомнения в том, что ситуация будет развиваться таким образом – никакой реальной альтернативы Зеленскому не появилось. Сам он в "Слуге народа" разочаровался и встал вопрос о создании какой-то новой президентской партии. Уже в 2021 году на полуофициальном уровне уверенно говорилось, что "Слуга народа" перестанет быть президентской партией, а вместо неё (точнее – параллельно с ней) будет создана новая политическая сила.
Сейчас разговоры эти продолжаются, партия Зеленского даже включается в рейтинги, но никакой реальной работы пока что не заметно, в то время как предвыборные штабы "Слуги народа" работают (в кадрированном составе), готовятся к президентским выборам и опираются на административный ресурс.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 06:50
Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элитаНа этой неделе на Украине усилилось внутреннее противостояние в элите, связанное со сменой администрации США. Украинские эксперты и Telegram-каналы сообщают о конфликте между главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
Потом началась СВО. Уже в 2023 году возникла фигура необычайно авторитетного главкома Валерия Залужного (сейчас он занимает первые места в рейтингах и доверия, и электоральных), под которого предполагается создавать и политическую партию.
Пока, впрочем, Залужный отнюдь не демонстрирует желания идти в политику. Впрочем, замах на трёхтомную книгу, претендующую на подведение итогов далёкой от завершения войны, заставляет полагать, что он просто выжидает время – невозможно понять, когда именно будут назначены выборы, а фальстарт в нынешних условиях просто опасен.
Соответственно, не заметно и никаких телодвижений в деле создания политической партии (скорее всего, она будет формироваться "с колёс" – на базе избирательных штабов Залужного-кандидата, если он примет участие в президентских выборах).
Можно предположить, что какой-то свой проект будет у Алексея Арестовича*, который явно ведёт медиа-кампанию. Идти на выборы он может либо сам, либо вместе с Кириллом Будановым* (такую версию выдвинул Александр Дубинский, хотя в его посте это могло быть просто перечисление – нынешние имиджи этих двух персонажей сильно различаются, совпадает только пребывание в реестре Росфинмониторинга).
Много говорилось о собственном партийном проекте волонтёрской группы Сергея Притулы и Сергея Стерненко. Вероятность того, что их партия, с замахом на электорат "Слуги народа", будет создана, не нулевая, но не более того – никаких признаков формирования структур не замечено, а наши украинские источники намекают, что Притула слишком жадный, так же, как и поддерживающий его Порошенко. Пока что проплачивались только высокие рейтинги (причём по соображениям, скорее всего, хозяйственным – Притуле надо привлекать внимание людей к своим сборам).
Притула - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября 2021, 10:00
Украинский шоумен Притула захотел создать новую партиюУкраинский телеведуший, один из экс-руководителей партии «Голос» Сергей Притула сообщил о планах создания новой партии в программе «Первые лица» «24 канала» 28 сентября
Проявил активность бывший глава партии "Наши" Евгений Мураев, но он подал голос, по-видимому, из России и, что бы ни было написано в новых мирных соглашениях, участия в выборах он принять не сможет. Хорошо если жив останется.
Маловероятно и то, что будет восстановлен партийный проект Анатолия Шария – по тем же причинам.
Таким образом, новая часть политического спектра выглядит примерно так:
- партия Залужного;
- партия Зеленского и/или "Слуга народа";
- партия Притулы и Стерненко;
- партия Арестовича* (и/или Буданова*);
- партия Разумкова.
Расставлены они по мере снижения рейтингов.
Подготовка избирательных участков на Украине к выборам - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
16 декабря 2024, 16:04
Украинские выборы-2025: провести нельзя отменитьТо, что на Украину надвигаются выборы, стало окончательно понятно 15 декабря, когда в сети появился тик-ток лидера "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко. Он внезапно проснулся, принял позу сфинкса и сообщил о своём прозрении – что-то происходит… В стране, оказывается, запрещают русский язык и православную церковь, сносят памятники и вообще всё плохо
Разумеется, список очень приблизительный и будет оставаться таким до объявления выборов. Там многое будет зависеть от того, действительно ли захотят и смогут все эти персонажи участвовать в выборах самостоятельно. Немалое значение будет иметь юридическое сопровождение кампаний – партия должна быть зарегистрирована не менее чем за год до выборов, значит, их будут покупать (так в своё была создана "Слуга народа"). Но в современных условиях это рискованно – воспрепятствовать покупке партии нетрудно, просто раньше так вопрос в принципе так не ставился, поскольку механизм был выгоден всем. Но сейчас-то при власти беспредельщики…
Самое интересное, пожалуй, то, что все эти "партии" не отличаются в идеологическом отношении, и у них (пока во всяком случае) нет чёткой региональной ориентации. Только в случаях с партиями Зеленского и Притулы можно предположить большую русофобию и ориентацию на западноукраинский электорат (именно поэтому партии Залужного и Арестовича* будут более умеренными). Но больше пока не скажешь – многое будет определяться в процессе формирования партий.
О некоторых особенностях организации выборов 2025 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать".
* Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
 
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