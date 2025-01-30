Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?
16:36 30.01.2025 (обновлено: 16:37 30.01.2025)
Главная проблема партийно-политического спектра Украины состоит в том, что его… нет. Многопартийность в стране существует, но толку от неё никакого, поскольку она даже приблизительно не соответствует потребностям общества. Ситуация где-то напоминает начало 1990-х, когда на месте запрещённой компартии возникла пустыня
Резкие, действительно революционные изменения в политическом спектре произошли в 2019 году – с победой Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" создалась ситуация, при которой есть партия власти, охватывающая большую часть политического спектра (в одной партии мы имели возможность видеть Артёма Дмитрука и Никиту Потураева, которых в принципе представить в одной компании невозможно – сейчас они в разных странах), и маловесомая оппозиция, представленная политиками и партиями прошлого поколения ("Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и др.).
Предполагалось, что до следующих выборов ситуация в стране поменяется и вслед за Зеленским появятся новые политики и политические силы, не связанные со старым, изрядно утомившим политикумом. Непонятно только было, будут ли они появляться сами по себе или в результате распада "Слуги народа".
Более того, такой процесс начался – выделилась группа сторонников бывшего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова (сам он был интересен скорее как представитель нового поколения политиков, конкурирующих с Зеленским).
Однако ещё до начала СВО возникли сомнения в том, что ситуация будет развиваться таким образом – никакой реальной альтернативы Зеленскому не появилось. Сам он в "Слуге народа" разочаровался и встал вопрос о создании какой-то новой президентской партии. Уже в 2021 году на полуофициальном уровне уверенно говорилось, что "Слуга народа" перестанет быть президентской партией, а вместо неё (точнее – параллельно с ней) будет создана новая политическая сила.
Сейчас разговоры эти продолжаются, партия Зеленского даже включается в рейтинги, но никакой реальной работы пока что не заметно, в то время как предвыборные штабы "Слуги народа" работают (в кадрированном составе), готовятся к президентским выборам и опираются на административный ресурс.
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Потом началась СВО. Уже в 2023 году возникла фигура необычайно авторитетного главкома Валерия Залужного (сейчас он занимает первые места в рейтингах и доверия, и электоральных), под которого предполагается создавать и политическую партию.
Пока, впрочем, Залужный отнюдь не демонстрирует желания идти в политику. Впрочем, замах на трёхтомную книгу, претендующую на подведение итогов далёкой от завершения войны, заставляет полагать, что он просто выжидает время – невозможно понять, когда именно будут назначены выборы, а фальстарт в нынешних условиях просто опасен.
Соответственно, не заметно и никаких телодвижений в деле создания политической партии (скорее всего, она будет формироваться "с колёс" – на базе избирательных штабов Залужного-кандидата, если он примет участие в президентских выборах).
Можно предположить, что какой-то свой проект будет у Алексея Арестовича*, который явно ведёт медиа-кампанию. Идти на выборы он может либо сам, либо вместе с Кириллом Будановым* (такую версию выдвинул Александр Дубинский, хотя в его посте это могло быть просто перечисление – нынешние имиджи этих двух персонажей сильно различаются, совпадает только пребывание в реестре Росфинмониторинга).
Много говорилось о собственном партийном проекте волонтёрской группы Сергея Притулы и Сергея Стерненко. Вероятность того, что их партия, с замахом на электорат "Слуги народа", будет создана, не нулевая, но не более того – никаких признаков формирования структур не замечено, а наши украинские источники намекают, что Притула слишком жадный, так же, как и поддерживающий его Порошенко. Пока что проплачивались только высокие рейтинги (причём по соображениям, скорее всего, хозяйственным – Притуле надо привлекать внимание людей к своим сборам).
Проявил активность бывший глава партии "Наши" Евгений Мураев, но он подал голос, по-видимому, из России и, что бы ни было написано в новых мирных соглашениях, участия в выборах он принять не сможет. Хорошо если жив останется.
Маловероятно и то, что будет восстановлен партийный проект Анатолия Шария – по тем же причинам.
Таким образом, новая часть политического спектра выглядит примерно так:
- партия Залужного;
- партия Зеленского и/или "Слуга народа";
- партия Притулы и Стерненко;
- партия Арестовича* (и/или Буданова*);
- партия Разумкова.
Расставлены они по мере снижения рейтингов.
16 декабря 2024, 16:04Украинские выборы-2025: провести нельзя отменитьТо, что на Украину надвигаются выборы, стало окончательно понятно 15 декабря, когда в сети появился тик-ток лидера "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко. Он внезапно проснулся, принял позу сфинкса и сообщил о своём прозрении – что-то происходит… В стране, оказывается, запрещают русский язык и православную церковь, сносят памятники и вообще всё плохо
Разумеется, список очень приблизительный и будет оставаться таким до объявления выборов. Там многое будет зависеть от того, действительно ли захотят и смогут все эти персонажи участвовать в выборах самостоятельно. Немалое значение будет иметь юридическое сопровождение кампаний – партия должна быть зарегистрирована не менее чем за год до выборов, значит, их будут покупать (так в своё была создана "Слуга народа"). Но в современных условиях это рискованно – воспрепятствовать покупке партии нетрудно, просто раньше так вопрос в принципе так не ставился, поскольку механизм был выгоден всем. Но сейчас-то при власти беспредельщики…
Самое интересное, пожалуй, то, что все эти "партии" не отличаются в идеологическом отношении, и у них (пока во всяком случае) нет чёткой региональной ориентации. Только в случаях с партиями Зеленского и Притулы можно предположить большую русофобию и ориентацию на западноукраинский электорат (именно поэтому партии Залужного и Арестовича* будут более умеренными). Но больше пока не скажешь – многое будет определяться в процессе формирования партий.
О некоторых особенностях организации выборов 2025 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать".
* Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.