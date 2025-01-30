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Трамп частично отменил "заморозку" федеральной помощи

Трамп частично отменил "заморозку" федеральной помощи - 30.01.2025 Украина.ру

Трамп частично отменил "заморозку" федеральной помощи

Администрация президента США отменила приостановление ("заморозку") федеральной помощи на фоне судебных исков. Об этом 29 января сообщило РИА "Новости" со ссылкой на опубликованный указ Белого дома.

2025-01-30T13:48

2025-01-30T13:48

2025-01-30T13:48

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"Меморандум Административно-бюджетного управления М-25-13 (о заморозке помощи. — Прим. ред.) аннулирован", — сказано в документе.Неделей ранее Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США. Исключения были сделаны для Израиля и Египта. Федеральный суд в Вашингтоне заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля, отметило издание.Администрация Трампа разъяснила прессе особенности корректировки режима "заморозки" выделения средств. Деньги американских налогоплательщиков не будут расходоваться на сексуальные эксперименты в рамках таких госпрограмм, как DEI ("Многообразие, равенство и инклюзивность")."Итак, что означает эта пауза? Это означает, что больше не будет финансирования незаконных программ DEI. Это означает, что больше не будет финансирования Green New Scam, которая обошлась американским налогоплательщикам в десятки миллиардов долларов. Это означает, что больше не будет финансирования трансгендеризма и "пробуждения" в нашей федеральной бюрократии и агентствах. Больше не будет финансирования политики социальной инженерии Green New Deal. Опять же, люди, получающие индивидуальную помощь - вы продолжите её получать", - сказала29 января в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.Ранее в новостях: Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian

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новости, сша, израиль, египет, дональд трамп, администрация президента, внешняя политика, бюджет, финансы, гендерная идеология, трансгендер, лгбт