https://ukraina.ru/20250130/1060691446.html

Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик

Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик - 30.01.2025 Украина.ру

Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик

Глава администрации города Енакиево Сергей Божик рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о различных аспектах состояния города, о процессе его восстановления, о периоде украинской разрухи, а также о планах по развитию и о работе промышленности в Енакиево

2025-01-30T14:28

2025-01-30T14:28

2025-01-30T14:28

видео

енакиево

александр чаленко

инфраструктура

предприятие

промышленность

обстрелы

экология

донбасс

днр

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00:21 – О состоянии городской инфраструктуры; 01:58 – Обстрелы и повреждения города; 03:34 – Помощь со стороны России; 07:14 – О ситуации с водой; 08:58 – Новые жилые дома; 10:28 – О характере жителей Енакиево; 11:51 – Об экологии; 13:30 – О планах по развитию города; 15:07 – О промышленных предприятиях; 17:58 – Об украинских собственниках предприятий.

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