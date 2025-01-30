https://ukraina.ru/20250130/1060691446.html
Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик
Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик - 30.01.2025 Украина.ру
Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик
Глава администрации города Енакиево Сергей Божик рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о различных аспектах состояния города, о процессе его восстановления, о периоде украинской разрухи, а также о планах по развитию и о работе промышленности в Енакиево
2025-01-30T14:28
2025-01-30T14:28
2025-01-30T14:28
видео
енакиево
александр чаленко
инфраструктура
предприятие
промышленность
обстрелы
экология
донбасс
днр
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00:21 – О состоянии городской инфраструктуры; 01:58 – Обстрелы и повреждения города; 03:34 – Помощь со стороны России; 07:14 – О ситуации с водой; 08:58 – Новые жилые дома; 10:28 – О характере жителей Енакиево; 11:51 – Об экологии; 13:30 – О планах по развитию города; 15:07 – О промышленных предприятиях; 17:58 – Об украинских собственниках предприятий.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Енакиево, Александр Чаленко, инфраструктура, предприятие, промышленность, обстрелы, экология, Донбасс, ДНР, АТО, ООС, восстановление, восстановление Донбасса, помощь, жилье, газ, парк, Ринат Ахметов, Строительство, пенсии, конфликт, война, СВО, Спецоперация
Дома, дороги, производство и вода: как Россия улучшает жизнь Енакиево в ДНР - глава города Божик
Глава администрации города Енакиево Сергей Божик рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о различных аспектах состояния города, о процессе его восстановления, о периоде украинской разрухи, а также о планах по развитию и о работе промышленности в Енакиево
00:21 – О состоянии городской инфраструктуры;
01:58 – Обстрелы и повреждения города;
03:34 – Помощь со стороны России;
07:14 – О ситуации с водой;
08:58 – Новые жилые дома;
10:28 – О характере жителей Енакиево;
13:30 – О планах по развитию города;
15:07 – О промышленных предприятиях;
17:58 – Об украинских собственниках предприятий.