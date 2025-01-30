СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека - 30.01.2025 Украина.ру
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СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека
СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека - 30.01.2025 Украина.ру
СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призывает международные организации повлиять власти Украины, грубо нарушающие права человека. Об этом сказано в письме СПЧ, направленном политикам, журналистам и правозащитникам.
2025-01-30T16:15
2025-01-30T16:15
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В сопроводительном письме к материалам со свидетельствами преступлений ВСУ глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание международной общественности на гуманитарные проблемы жителей Украины, руководство которой получает различную зарубежную помощь."Направляем вам для изучения собранные нами и нашими партнерами материалы. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей любых форм поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сообщил Фадеев.Ранее СПЧ информировал международную общественность о военных преступлениях вооружённых формирований Украины, в том числе ВСУ. В январе 2025 года СПЧ включил в свой обзор материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.Автор издания Украина.ру Валерия Емельянова рассмотрела проблему в публикации Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, спч, вооруженные силы украины, мирные жители, военные преступления, сво, права человека
Новости, Украина, Россия, СПЧ, Вооруженные силы Украины, мирные жители, Военные преступления, СВО, права человека

СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека

16:15 30.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призывает международные организации повлиять власти Украины, грубо нарушающие права человека. Об этом сказано в письме СПЧ, направленном политикам, журналистам и правозащитникам.
В сопроводительном письме к материалам со свидетельствами преступлений ВСУ глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание международной общественности на гуманитарные проблемы жителей Украины, руководство которой получает различную зарубежную помощь.
"Направляем вам для изучения собранные нами и нашими партнерами материалы. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей любых форм поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сообщил Фадеев.
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря 2024, 16:49
В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с РоссиейТысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
Ранее СПЧ информировал международную общественность о военных преступлениях вооружённых формирований Украины, в том числе ВСУ. В январе 2025 года СПЧ включил в свой обзор материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.
Автор издания Украина.ру Валерия Емельянова рассмотрела проблему в публикации Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
 
НовостиУкраинаРоссияСПЧВооруженные силы Украинымирные жителиВоенные преступленияСВОправа человека
 
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