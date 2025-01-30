СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека

В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией

Тысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.