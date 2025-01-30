СПЧ призывает добиваться от руководства Украины прекращения вопиющих нарушений прав человека
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призывает международные организации повлиять власти Украины, грубо нарушающие права человека. Об этом сказано в письме СПЧ, направленном политикам, журналистам и правозащитникам.
В сопроводительном письме к материалам со свидетельствами преступлений ВСУ глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание международной общественности на гуманитарные проблемы жителей Украины, руководство которой получает различную зарубежную помощь.
"Направляем вам для изучения собранные нами и нашими партнерами материалы. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей любых форм поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сообщил Фадеев.
10 декабря 2024, 16:49В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с РоссиейТысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
Ранее СПЧ информировал международную общественность о военных преступлениях вооружённых формирований Украины, в том числе ВСУ. В январе 2025 года СПЧ включил в свой обзор материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.
Автор издания Украина.ру Валерия Емельянова рассмотрела проблему в публикации Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима