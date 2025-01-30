https://ukraina.ru/20250130/1060694145.html

"Тупые граждане Украины не понимают, что гранты – это хорошо". Национальная идея за чужой счёт

"Тупые граждане Украины не понимают, что гранты – это хорошо". Национальная идея за чужой счёт - 30.01.2025 Украина.ру

"Тупые граждане Украины не понимают, что гранты – это хорошо". Национальная идея за чужой счёт

Украинские грантоеды продолжают разоблачать самих себя. Приостановка американской помощи на социальные и гуманитарные проекты (читай пропагандистскую обработку населения) посеяла панику в рядах самых щирых патриотов.

2025-01-30T16:18

2025-01-30T16:18

2025-01-30T16:18

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Теперь национальная идея современной Украины, оплаченная западными деньгами, переходит на самоокупаемость. А поскольку она, как оказалась, стоит на глиняных ногах, то самых большой страх пропагандистов состоит в том, что украинское население быстро протрезвеет и начнет возвращаться к истинным ценностям. Мнение украинских лидеров общественного мнения – в обзоре их страниц в соцсетях.Блогер Анатолий ШарийОказывается, 90% украинских "СМИ" работали на деньги USAID*. Они дотационные, на подачку живут. Вот оно что выяснилось. Представляете?Все эти вонючие твари, которые годами производили фейки, грязь, сеяли ненависть, делали вбросы – они все жили на подачки. ... То есть за годы своей вонючей деятельности все эти "бигусы", "громадськи", "слидства инфо", "настоящие времена" и прочий шлак не смогли сделать свой контент интересным настолько, чтобы его смотрели и читали. Они не стремились к улучшениям, не думали, как стать профессиональнее, чтобы можно было зарабатывать на рекламе, на просмотрах … а их никто даже не проверял. Потому что проверяющие тоже жили на подачки USAID. Годами и десятилетиями. Ничтожества, долгое время называвшие себя "журналистами", не способны жить без подачек. Сейчас ноют, ты посмотри, просто вой стоит. Лишили их подачки. Придется идти на завод и что-то производить ручками. Отвращение, которое вызывают эти вчера еще надутые нули, ничтожества, сегодня оставшиеся без соски, мало кто вызывал за последнее время.Политический аналитик Сергей МарченкоАмериканские гранты. Что нужно о них знать. 1. Гранты – это безвозвратная финансовая помощь правительства США Украины, которая выплачивается украинским гражданам и организациям. Эти деньги не нужно отдавать. 2. Гранты предоставляются на хорошие дела. Преимущественно они предоставляются на проекты, способствующие развитию демократии, гражданского общества, открытости, борьбе с бедностью, преодолению последствий стихийного бедствия или войны. Не бывает грантов, которые предоставляются на что-нибудь плохое. Не бывает грантов на наркоту, пьянство, избиение женщин, загромождение природы или увеличение выбросов в атмосферу.3. Оба Майдана во многом обязаны благодаря своему успеху грантовым программам. И потому, что люди сплачивались на общих грантовых проектах и ​​потому, что украинские журналисты, которые не молчали во время Майданов, во многом были потребителями грантов и могли писать правду и не бояться быть уволенными.4. Грантоеды – это максимально плохой термин. В России от грантов так подгорает потому, что система грантов позволила США развивать украинское общество и влиять на демократическое развитие Украины. Это как кость в горле московитам, привыкшим покупать правящие элиты, а на Майданах столкнулись с тем, что эти элиты уже ничего не решают, когда народ не хочет. С россиянами разобрались. Почему от грантов так подгорает у некоторых граждан Украины? Потому что они тупые. Никаких рациональных причин выступать против того, чтобы другая страна подарила деньги, потраченные на Украине гражданами Украины, нет. И самое главное. Осуждение грантов – это классический счет чужих денег. Потому что платятся эти грантовые деньги не вами и не вам. Держите разум чистым, а ножи наточенными.Украинский дипломат Валерий ЧалыйВся эта дискуссия (хорошо или плохо) относительно остановки американских программ грантовой (т.е. без возврата денег) поддержки Украины (а это не только USAID) не может не удивлять. Это однозначно – не хорошо. Тем более сейчас, в условиях войны и дефицита ресурсов, тем более валютных. Действительно ли есть те, кто серьезно считают, что Украине не нужен сейчас "лишний" доллар? Кому выгодно иметь больше безработных? Повлияет ли влияние недополученных средств на финансовые показатели? Кому не нужны налоги на Украине? Если таковые есть – то они, мягко говоря, не совсем компетентны. Надо не только поблагодарить американский народ за поддержку, но и срочно искать решения относительно компенсаторных механизмов. Пытаться по дипломатическим каналам работать, чтобы сделали для Украины исключение (это сейчас очень сложно будет сделать, но возможно). Срочно вести переговоры на уровне правительственных структур о замещении донорских средств на критические проекты со странами ЕС и Евросоюза в качестве институтов, Канады, Швейцарии, Великобритании, Японии, других стран. Общественным организациям диверсифицировать источники поддержки, пытаясь сохранить при этом независимую внепартийную позицию. Не нужно создавать иллюзии – если и будет какое-то возобновление финансирования проектов (преимущественно для их завершения), то не скоро. И то, что США остановили так резко программы по линии USAID, ничего им хорошего тоже не даст. Туда, откуда они выйдут – зайдут российские, китайские деньги и оборудование. Но это внутренние решения в США. Из хорошего: главное не столько деньги, но прежде всего профессиональные и патриотические кадры. Надеюсь, те украинцы, кого это напрямую коснется, найдут решение. Российские захватчики закалили всех, кто остался в Украине, так что этот вызов воспринимается не как краш-тест, а просто как дополнительные неприятности. Всё будет хорошо!Народный депутат Марьян ЗаблоцкийПодчеркиваю еще раз: искренне стараюсь, чтобы на Украину продолжило заходить максимально много средств. И активно над этим работаю. Проблема в остановке финансирования не у нас. Это системная давняя позиция республиканцев, давно критиковавших особенности и эффективность программ по всему миру. Об этом свидетельствует, например, заявление новой пресс-секретари Белого дома на ее первом брифинге о том, что предыдущая администрация тратила деньги "как пьяные моряки" или покупала "презервативы в Газе на 50 млн долларов". Также у новой администрации, по моей информации, много вопросов к крупнейшим исполнителям от USAID в Украине – это американские компании Chemonics и DAI. Они управляют на Украине проектами на 1,5 млрд долларов и получают прибыль от грантов. Это нормальная практика, но их реальные доходы, собственники и финансовая отчетность закрыты. Некоторые республиканцы в США уверены, что через такие компании USAID финансировала демократов – все пожертвования работников Chemonics якобы пошли на кампанию Камалы Харрис. Украина в число исключений остановки помощи, к сожалению, не вошла. Но я уверен, что помощь восстановится, и все будет хорошо. Главная идея – начать честную дискуссию: какие проекты действительно эффективны и нужны, а какие деньги можно направить на что-нибудь более необходимое. Приостановка финансирования USAID – тот момент, когда это можно сделать.Политический аналитик Олег ПостернакВо время выборов в США я остро обращал внимание, как часть украинских медиа в нарушении принципа сбалансированности беспардонно подыгрывала Камале Харрис. Трампа высмеивали, критиковали, троллили. Причина очевидна – кормление из грантового корыта демократов. Пока деньги лились – нужно было отрабатывать адженту и "вылизывать" хозяев.Сейчас прилетела ее величество сатисфакция. Был "белый список медиа", стал нищий список медиа. Вариант – собирать клубнику в Финляндии.Украинский политолог Виктор БобиренкоПо данным USAID, с начала вторжения с февраля 2022 года США выделили Украине 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи, 5 миллиардов долларов на развитие и более (ВНИМАНИЕ): 22,9 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки украинскому правительству в помощь переселенцам, оплату труда государственных служащих (!!!), оказывающих критически важные услуги. Зеленский заявил, что не в курсе, что там и чем помогали нам Штаты через USAID. И это при том, что 5-6 эффективных менеджеров получали официальную пайку (неофициальную и большую дающую в конвертах фаворит) от этой международной структуры. И фонд Елены Зеленской являются грантополучателями от USAID. Так что Зеленскому за чаем на кухне Елена говорила только о ценах на скумбрию? Или все же говорила, чем занимается и кто донор?Впрочем, Владимир Александрович или насколько плохой менеджер, не знающий откуда в государстве берутся деньги, или тупо лжет. Вам нужен туповатый управленец? А лживый? А может, шифруется? Я не я и дом не мой?Я в домике? Кто больше нравится поклонникам Зеленского: лживый шеф или никакой шеф?Украинский экономист Алексей КущВозвращаясь к теме USAID. Не стоит ожидать, что эта тема "рассосется" через 90 дней. Что-то, конечно, разблокируют. Но прежних "именин сердца" не будет. Во всяком случае, при республиканцах. ... Через пару месяцев узнаем, будут ли республиканцы создавать в Украине свою сеть институционального влияния или нет. Это, кстати, станет четким маркером долгосрочности их планов в отношении Украины.* деятельность организации запрещена в РФЕщё на эту тему: "Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа

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эксклюзив, соцсети, украина, елена зеленская, камала харрис, дональд трамп, россия, сша, ес, анатолий шарий, марченко, алексей кущ, национальная идея