Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали - 30.01.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250130/1060679991.html
Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали
Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали - 30.01.2025 Украина.ру
Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали
На украинской музыкальной сцене хорошим тоном для успешного (и не очень) музыканта до сих пор считается стремительный переезд в Киев. Столица со всеми её прелестями является порталом в мир большой сцены.
2025-01-30T16:18
2025-01-30T16:33
интервью
харьков
музыка
музыкант
силуанов антон
россия
европа
гастроли
культура
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А потом уже, в зависимости от стараний, — или тебя смоет волной молодых и напористых с последующим забвением, или всенародное признание с "запасным парашютом" в виде собственного бизнеса, ухода в политику и прочими признаками успешности.Но сегодня наше знакомство состоится с музыкальным коллективом, который уже 30 лет справляется без Киева и даже, в некоторой степени, без большой сцены. Харьковская группа Spiritual Seasons три десятилетия играет рок-аранжировки фольклорной музыки народов Европы. В их репертуаре и ирландские рилы, и скандинавские боевые песни, и кельтские напевы, и славянский фольклор.На вопросы корреспондента издания Украина.ру о том, как родилась и развивается такая необычная для Украины и вообще постсоветского пространства музыкальная команда отвечает Виктор Смирнов, основатель и руководитель фолк-рок-группы Spiritual Seasons.— Здравствуйте, Виктор! Поскольку это первое знакомство наших читателей с вашим творчеством, то начнём мы очень издалека. С чего лично для вас началась музыка? С музыкальной школы или позже - "с каморки, что за актовым залом"? Или это вообще был взрослый осознанный выбор уже в зрелом возрасте?— Вы знаете, так получилось, что всё перечисленное — со мной произошло. Потому что ещё со школьной скамьи, в 1985 году, мы начали репетировать. Собирались на квартире, в актовом зале, позже у нас ещё был актовый зал в другой школе (это уже, когда школу закончили). А потом это всё прервалось, потому что я пошёл во взрослую, зрелую жизнь — стал получать образование, устраиваться после этого на работу… И вот тут мне и пришлось сделать этот осознанный взрослый выбор. Потому что я в какой-то момент времени (а это было конкретно в 1991 году) понял, что музыка — это то, чем я хочу заниматься прежде всего. И по сути, наверное, больше ничем. Вот тогда я и уволился с работы, и всё оставшееся время я посвятил музыкальной деятельности.— Фолк-рок — это, всё-таки, рок. Откуда взялась тяга и любовь к рок-музыке? В каких музыкальных коллективах Харькова приходилось участвовать?— Изначально я, в общем-то, из рока и вышел. Я был меломаном, и до момента образования проекта Spiritual Seasons играл в нескольких не просто "рок", а "металлических" группах города Харькова. И даже в экстремальных стилях, таких? как death metal. Одна из них ещё может быть у кого-то на слуху или в памяти — это проект Undertaker. Это была одновременно и группа, и студия в начале 90-х. Также был вокалистом в группе Signery (Знамение). Мне удалось сохранить релизы этих групп, и они изданы и выложены на музыкальных платформах.— Как пришли к народной, фольклорной музыке? Что послужило толчком к этому увлечению? Tri Yann, Jethro Tull, ансамбль Александрова? Кто наставил на этот путь длиной в тридцать лет?— Начнём с того, что я, увлекаясь рок-музыкой, еще очень увлекался историей. Увлекался историей Древнего Рима, потом начал увлекаться историей Скандинавии, да и всей северной Европы. Историей Средневековья в том числе. И здесь совместились моя тяга к рок-музыке, неуёмное желание её играть с моими увлечениями историей. А к тому моменту времени как раз появились так называемые толчки к этому увлечению — это… Ну, да — Tri Yann это известная группа, хотя и не первый фолк-проект, который я услышал. А как раз в 90-е годы, прежде всего, своеобразным толчком к этому явились Dead Can Dance– проект, который многие уже не помнят. Это этно-дуэт который почти все "металлисты" любили, уважали и слушали. Возможно, отражением этого явилось то, что знаменитые "металлические" группы конца 80-х - начала 90-х начали включать в свои произведения фольклорные инструменты, мелодии, вставки. Это меня очень "зацепило", очаровало, и я захотел делать так же.— Когда образовалась группа и каким был первый состав коллектива? Точка отсчета 30-летия — это точная дата или приблизительное время?— Дата почти точная. Где-то, приблизительно, в начале сентября 1994 года, находясь под влиянием того, что перечислено в ответе на предыдущий вопрос, я решил сам что-то попробовать. Что, как — особой "далёкой" концепции у меня не было. В декабре я начал запись, прописывал многие треки сам. На какие-то треки (инструменты, которыми я не владел) я приглашал музыкантов. И у меня было сразу же две цели. Кроме самой записи я думал, что таким образом мне удастся как-то собрать состав. Таким образом, можно считать, что точка отсчёта — это сентябрь 1994 года, потому что тогда же было придумано название Spiritual Seasons.— Кстати, что означает название Spiritual Seasons?— Дословно с английского языка это означает "духовные времена". Почему такое название… До сих пор многие задают этот вопрос. Говорят, "не очень фолковое". Да, соглашусь — на тот момент времени я был действующим музыкантом двух "металлических" групп одновременно, и заложил в название какую-то такую "романтику металла" 90-х. С другой стороны получается совпадение (или не просто совпадение — сейчас уже сложно сказать). Оно заключается в том, что Spiritual Seasons — духовные времена — это как бы переход от одного этапа моей творческой, музыкальной деятельности к новому. То есть, собственно говоря, к "фолку". Наверное, это получается очень созвучно и с названием, и с тем, как это всё произошло.— Как в группе в итоге оказалась семья?— Даже сложно сказать, что первично. Первично — это семья. Потому что тогда, в далёком 94-м году моя жена и верный соратник, спутник по жизни Лидия целиком и полностью поддержала меня в этом начинании. И оказывала эту поддержку в течение всего времени существования проекта. И до сих пор оказывает. Собственно, она в нём и участвует. Ну, а дети… Дети к нам примкнули по мере их появления и по мере того, как они взрослели и созрели оба как музыканты.— Когда и где был записан первый альбом?— Как я и сказал ранее, он начал записываться в декабре 1994 года прямо на квартире. Состава не было. Были музыканты, которых я приглашал. Опять-таки, надеялся, что кто-то примкнёт к проекту. Назывался этот альбом "Mistland", вышел он в январе 1995 года. Сразу же был размещён в музыкальных магазинах города Харькова. И последующие три альбома (то есть, первые четыре альбома) — это были кассетные альбомы. Они все также размещались в магазинах по Харькову очень ограниченным тиражом. Но вы знаете, мне очень приятно сознавать и рассказать вам о том факте, что хоть и редко, но всё же ко мне подходят люди и говорят — "вы знаете, мы вас помним и знаем ещё с тех времён,.. у нас кассета ваша есть".И особо показательным явился пример, когда в ноябре уже прошлого года во время концерта в Екатеринбурге к нам подошёл Иван Кулагин — это организатор самого крупного фолк-фестиваля России — "Былинный берег", и сказал: "Я вашу группу узнал в конце 90-х годов — мне какими-то окольными путями во Владивостоке в руки попала кассета "Spiritual Seasons", и я тогда услышал ваш первый альбом". Для меня это было приятной неожиданностью.— Как долго набирались сил, опыта и смелости в Харькове? Когда и куда впервые отправились на гастроли? Когда и куда впервые повезли свою музыку заграничным слушателям?— Выступили первый раз мы в 2004 году. То есть, спустя 10 лет после того, как вообще появилась идея проекта.Всё долго не срасталось, не мог я никак "зацепиться" за состав. Даже был такой момент, когда костяк вроде образовался, но — нет. И в 97-м году, когда родился наш первый сын Антон, и время было тяжёлое, и с музыкой не шло, я по сути дела попрощался с надеждами на дальнейшие музыкальные перспективы.Но, так или иначе, я всё равно приглашал музыкантов домой, чтобы пытаться экспериментировать, записывать. Антон всё это видел. А в 2001 году он впервые увидел флейту и заявил, что обязательно будет играть на флейте. Со всей детской непосредственностью он потребовал, чтобы его отдали куда-то учиться играть. Мы думали, забудет. Нет — не забыл. Через полгода, когда подошёл учебный сезон, он потребовал это опять, и мы отдали его в Лицей искусств в Харькове.И в 2003 году он подарил мне на день рождения четыре композиции — народные песни, на тот момент актуальные, они "вертелись" всё время. Подарил в виде игры на флейте. И мы их вместе потом сыграли под мой аккомпанемент на гитаре.Примерно, в это же время, мы начали записывать пятый альбом группы, который уже планировали выпустить на AudioCD. Его, по-старинке, мы точно так же выложили в магазины, а заодно положили в Клуб любителей русского рока. И совершенно неожиданно, когда ничем, кроме студийной записи (и то — нерегулярным составом) мы не собирались заниматься, мне позвонил Андрей Мирошниченко, руководитель харьковского Клуба любителей русского рока и сказал: "Ты знаешь, приезжают музыканты из Киева, группа "Баскеры". Играют ирландский фолк. Будут у меня выступать, не хотите ли вы сыграть "на разогреве"?" Я даже не успел осознать тот факт, что у меня, по сути дела, нет ни программы, ни состава. Есть только желание и какие-то наработки на запись. Я это даже не стал анализировать — я просто ответил "да". И после этого побежал по друзьям, которые со мной так или иначе соприкасались на записях, рассказывать им, что нас пригласили на концерт, мы должны готовиться. Меня все поддержали, и наш первый выход на сцену состоялся в Харькове в 2004 году 4 ноября в Клубе любителей русского рока.Шёл я на это выступление, если честно, без всяких надежд, с мыслью: "попробуем, опыт какой-никакой интересный, никогда ещё в фолке не играл, тем более, на сцене, и Антохе, тогда ещё маленькому, своеобразный подарок — возможность выступить на сцене перед взрослыми людьми"…А сразу же после этого концерта мы получили приглашение от "Агаты". Харьковчане многие помнят и знают, что "Агата" — это было музыкальное арт-кафе, в котором мы больше десяти лет были резидентами и играли по четвергам. И эти "ирландские четверги" помнят многие харьковчане. Я с теплотой вспоминаю сейчас те времена. И, как говорится, пошло-поехало. Пригласили в "Агату", из "Агаты" нас сразу стали звать в другие заведения, и неожиданно для себя мы стали регулярно концертирующей группой.Ну, а летом 2005 года мы впервые отправились за пределы Харькова на Судакский фестиваль "Генуэзский шлем". Тогда же нас уже стали приглашать в Донецк и другие соседние города. Но для того, чтобы выехать "по-серьёзному" за рубеж… Я сейчас сознательно опускаю наши гастроли в Россию, в Белоруссию… Первый такой выезд вот прям "за рубеж-за рубеж" — состоялся в 2011 году в июне, когда мы поехали в Литву по приглашению и приняли участие в фестивале с названием "Русская волна".— Какие страны за эти годы удалось посетить с концертами? Или проще перечислить те, которые не удалось?— Ну, нет! (смеётся) Стран очень много на земле, их больше двухсот, поэтому… Я честно вам скажу, перечислить те, в которых удалось выступить, тоже не решусь. Их, примерно, около пятидесяти, а те, в которых мы, благодаря нашим гастролям, побывали — еще больше. Если говорить более глобально — на разных континентах были. Самая дальняя наша поездка — это в Малайзию на фестиваль "Rainforest World Music Festival" в 2013 году. фестиваль, который входит в топ 25 самых крупных этно-фестивалей мира.— Вы много путешествовали, а каждая поездка — это приключение. Сможете ли вспомнить самое хорошее, что с вами приключалось на гастролях, и самое плохое? Или самое смешное.— Я не хочу вспоминать плохие истории. Это не нужно ни нам ни нашим читателям. О хорошем… Сильное впечатление оставила о себе история, случившаяся с нами в 2005 году, когда мы первый раз были приглашены выступать в Донецке. И на сцене стоял ещё совсем маленький Антон. Стоял он с блок-флейтой. Наше внимание привлёк мужчина за одним из столиков, который проявлял очень хороший, позитивный интерес к выступлению. И вдруг, к концу первого отделения, он исчез. И не успел закончиться перерыв, как мужчина вернулся запыхавшийся, подбежал к нашему Антохе и вручил ему ирландский тин-вистл — новый, в упаковке. И рассказал вот такую историю: "Я был в Ирландии, у меня там друзья. И они мне подарили тин-вистл как характерную для Ирландии и для ирландцев вещь, народный инструмент. Музыку я люблю, но я не музыкант. Я долго думал, куда его применить. Положил его на полочку с мыслью, что когда-то придёт тот момент, когда этот подарок, этот инструмент понадобится. И вот, я смотрел на ваше выступление, на маленького Антона, и понял, что этот момент пришёл". Прямо с концерта, не дожидаясь конца первого отделения, он вызвал такси, и уехал домой, забрал этот инструмент, вернулся с ним и подарил его Антону. И первые несколько лет после этого Антон играл с нами на этом ирландском тин-вистле.— В вашем репертуаре музыка стран и народов Европы. Вы посещали эти страны и играли перед этими народами. Где вас встречали лучше всего? Где публика оказалась самой отзывчивой?— Ответ на этот вопрос однозначный — это Казахстан. Так уж получилось, что в Казахстане, а именно в Караганде нам оказали самый горячий приём, там самая отзывчивая публика. Очень отзывчивая публика всегда была в России. Украина и Белоруссия — они тоже в этом плане "в фарватере". И в Восточной Европе, в той же Польше и Румынии, нас принимали довольно тепло …— Сколько альбомов записано за эти годы и фольклор каких народов они затронули?— 28 декабря 2024 года мы издали свой пятнадцатый номерной альбом группы под названием "Харагод" — это древнее название хоровода. Отличительная черта этого альбома — мы и раньше включали в свои альбомы какие-то славянские темы, но дозированно, по чуть-чуть, но с каждым годом это становилось нам всё интереснее и вот, наконец этот момент дозрел до того, что альбом "Харагод", пятнадцатый альбом группы состоит полностью из славянского фольклора разных народов. А что касается стран, фольклор которых мы играли за всё это время… Многих. Честно вам скажу, теряюсь назвать точную цифру, но где-то за двадцать — больше двадцати, ближе к тридцати. Это все скандинавские народы, север Европы тоже практически весь затронут, и даже фольклор южной Европы — Балкан, Италии — мы тоже использовали в своём репертуаре.— Вопрос, который будут задавать все наши читатели, если не получат на него ответ прямо сейчас. Харьковская группа работает в России... Что происходит?— Дело в том, что к февралю 2022 года основной состав группы уже переехал в Россию. С Россией у нас были очень тесные связи, ещё когда мы жили в Харькове — это и друзья и родственники. Уже почти десять лет в составе группы вместе с харьковчанами играют музыканты из России. У нас нет разделения на национальности, расы или вероисповедание. Главный аспект, который мы приемлем и приветствуем — это желание творить и созидать. А все прочие аспекты, особенно политические у нас в группе просто отсутствуют. Ведь мы всегда выступали в России. Наша группа всегда выступает там, где этому благоволят обстоятельства и где нас ждут.— Насколько справедливо сейчас говорить, что группа харьковская?— Сейчас у нас широкий состав музыкантов, заинтересованных в том, чтобы играть в проекте. Что касается того, что группа харьковская… Я вообще не считаю должным обозначать какую-то привязку. Как я уже говорил, мы не акцентируем внимание на национальностях, странах — кто откуда, кто во что верит. Мы — граждане мира. И на данный момент мы просто играем. Могу добавить, что в нашем проекте по-прежнему играют украинские музыканты, российские музыканты, музыканты из Румынии, из Германии, из Швеции. Я не вижу никаких этому препятствий. И мне кажется, что их не должно быть, а если кто-то их видит, то это, к сожалению, в головах у этих людей и не более того.— Вы отметили тридцатилетний юбилей большими гастролями. Где проходили концерты юбилейного тура, закончился ли он и какие общие впечатления оставил?— Это не один тур, а целая серия туров и выступлений, которые посвящены нашему тридцатилетию. Дата значимая, её нельзя локализовать до одного тура или, тем более, одной даты. И даже в один месяц это, как говорится, не впихнёшь. Мы выступали в Южном Федеральном округе, в центральной части России, в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале. Впереди гастроли, посвящённые тридцатилетию группы, в Удмуртии и Кирове. В феврале мы едем в Центральную Азию — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.Но на одном концерте мне хотелось бы акцентировать внимание. 13 февраля в рамках празднования нашего юбилея мы даём благотворительный концерт. Администратор нашей группы и прекрасная поэтесса Ира Кириллина, к сожалению, серьёзно заболела. Ей требуется лечение — и дорогостоящее, и долгосрочное. 13 февраля в Москве в клубе "Цепелин №5" пройдёт концерт, все сборы с которого пойдут на помощь Ире. Очень многие музыканты, которые участвуют в проекте Spiritual Seasons, отозвались и проявили желание играть на этом концерте. На данный момент у нас несколько тематических программ. Одна из них — основная, ещё есть ирландская и кельтская с банджо, есть аутентичная скандинавская с вокалисткой из Швеции Александрой Бергхольм. И из разных программ мы соберём объёмный плей-лист, Саша Бергхольм тоже будет участвовать в этом концерте. Одновременно это будет концерт онлайн, к трансляции которого смогут присоединиться все желающие. Все подробности предстоящего мероприятия вы можете найти на официальной странице проекта Spiritual Seasons в социальной сети ВК.Будем рады видеть вас! Всё то, что есть у нас позитивного, всю нашу теплоту — мы готовы дарить вам. Ждём вас на концертах, ваши Spiritual Seasons.
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Пётр Пеликов
Пётр Пеликов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, харьков, музыка, музыкант, силуанов антон, россия, европа, гастроли
Интервью, Харьков, музыка, музыкант, Силуанов Антон, Россия, Европа, гастроли, Культура

Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали

16:18 30.01.2025 (обновлено: 16:33 30.01.2025)
 
© vk.com / spiritualseasons_folkbandВиктор Смирнов интервью
Виктор Смирнов интервью - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© vk.com / spiritualseasons_folkband
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Пётр Пеликов
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На украинской музыкальной сцене хорошим тоном для успешного (и не очень) музыканта до сих пор считается стремительный переезд в Киев. Столица со всеми её прелестями является порталом в мир большой сцены.
А потом уже, в зависимости от стараний, — или тебя смоет волной молодых и напористых с последующим забвением, или всенародное признание с "запасным парашютом" в виде собственного бизнеса, ухода в политику и прочими признаками успешности.
Но сегодня наше знакомство состоится с музыкальным коллективом, который уже 30 лет справляется без Киева и даже, в некоторой степени, без большой сцены. Харьковская группа Spiritual Seasons три десятилетия играет рок-аранжировки фольклорной музыки народов Европы. В их репертуаре и ирландские рилы, и скандинавские боевые песни, и кельтские напевы, и славянский фольклор.
На вопросы корреспондента издания Украина.ру о том, как родилась и развивается такая необычная для Украины и вообще постсоветского пространства музыкальная команда отвечает Виктор Смирнов, основатель и руководитель фолк-рок-группы Spiritual Seasons.
— Здравствуйте, Виктор! Поскольку это первое знакомство наших читателей с вашим творчеством, то начнём мы очень издалека. С чего лично для вас началась музыка? С музыкальной школы или позже - "с каморки, что за актовым залом"? Или это вообще был взрослый осознанный выбор уже в зрелом возрасте?
— Вы знаете, так получилось, что всё перечисленное — со мной произошло. Потому что ещё со школьной скамьи, в 1985 году, мы начали репетировать. Собирались на квартире, в актовом зале, позже у нас ещё был актовый зал в другой школе (это уже, когда школу закончили). А потом это всё прервалось, потому что я пошёл во взрослую, зрелую жизнь — стал получать образование, устраиваться после этого на работу… И вот тут мне и пришлось сделать этот осознанный взрослый выбор. Потому что я в какой-то момент времени (а это было конкретно в 1991 году) понял, что музыка — это то, чем я хочу заниматься прежде всего. И по сути, наверное, больше ничем. Вот тогда я и уволился с работы, и всё оставшееся время я посвятил музыкальной деятельности.
— Фолк-рок — это, всё-таки, рок. Откуда взялась тяга и любовь к рок-музыке? В каких музыкальных коллективах Харькова приходилось участвовать?
— Изначально я, в общем-то, из рока и вышел. Я был меломаном, и до момента образования проекта Spiritual Seasons играл в нескольких не просто "рок", а "металлических" группах города Харькова. И даже в экстремальных стилях, таких? как death metal. Одна из них ещё может быть у кого-то на слуху или в памяти — это проект Undertaker. Это была одновременно и группа, и студия в начале 90-х. Также был вокалистом в группе Signery (Знамение). Мне удалось сохранить релизы этих групп, и они изданы и выложены на музыкальных платформах.
— Как пришли к народной, фольклорной музыке? Что послужило толчком к этому увлечению? Tri Yann, Jethro Tull, ансамбль Александрова? Кто наставил на этот путь длиной в тридцать лет?
— Начнём с того, что я, увлекаясь рок-музыкой, еще очень увлекался историей. Увлекался историей Древнего Рима, потом начал увлекаться историей Скандинавии, да и всей северной Европы. Историей Средневековья в том числе. И здесь совместились моя тяга к рок-музыке, неуёмное желание её играть с моими увлечениями историей. А к тому моменту времени как раз появились так называемые толчки к этому увлечению — это… Ну, да — Tri Yann это известная группа, хотя и не первый фолк-проект, который я услышал. А как раз в 90-е годы, прежде всего, своеобразным толчком к этому явились Dead Can Dance– проект, который многие уже не помнят. Это этно-дуэт который почти все "металлисты" любили, уважали и слушали. Возможно, отражением этого явилось то, что знаменитые "металлические" группы конца 80-х - начала 90-х начали включать в свои произведения фольклорные инструменты, мелодии, вставки. Это меня очень "зацепило", очаровало, и я захотел делать так же.
— Когда образовалась группа и каким был первый состав коллектива? Точка отсчета 30-летия — это точная дата или приблизительное время?
— Дата почти точная. Где-то, приблизительно, в начале сентября 1994 года, находясь под влиянием того, что перечислено в ответе на предыдущий вопрос, я решил сам что-то попробовать. Что, как — особой "далёкой" концепции у меня не было. В декабре я начал запись, прописывал многие треки сам. На какие-то треки (инструменты, которыми я не владел) я приглашал музыкантов. И у меня было сразу же две цели. Кроме самой записи я думал, что таким образом мне удастся как-то собрать состав. Таким образом, можно считать, что точка отсчёта — это сентябрь 1994 года, потому что тогда же было придумано название Spiritual Seasons.
— Кстати, что означает название Spiritual Seasons?
— Дословно с английского языка это означает "духовные времена". Почему такое название… До сих пор многие задают этот вопрос. Говорят, "не очень фолковое". Да, соглашусь — на тот момент времени я был действующим музыкантом двух "металлических" групп одновременно, и заложил в название какую-то такую "романтику металла" 90-х. С другой стороны получается совпадение (или не просто совпадение — сейчас уже сложно сказать). Оно заключается в том, что Spiritual Seasons — духовные времена — это как бы переход от одного этапа моей творческой, музыкальной деятельности к новому. То есть, собственно говоря, к "фолку". Наверное, это получается очень созвучно и с названием, и с тем, как это всё произошло.
— Как в группе в итоге оказалась семья?
— Даже сложно сказать, что первично. Первично — это семья. Потому что тогда, в далёком 94-м году моя жена и верный соратник, спутник по жизни Лидия целиком и полностью поддержала меня в этом начинании. И оказывала эту поддержку в течение всего времени существования проекта. И до сих пор оказывает. Собственно, она в нём и участвует. Ну, а дети… Дети к нам примкнули по мере их появления и по мере того, как они взрослели и созрели оба как музыканты.
— Когда и где был записан первый альбом?
— Как я и сказал ранее, он начал записываться в декабре 1994 года прямо на квартире. Состава не было. Были музыканты, которых я приглашал. Опять-таки, надеялся, что кто-то примкнёт к проекту. Назывался этот альбом "Mistland", вышел он в январе 1995 года. Сразу же был размещён в музыкальных магазинах города Харькова. И последующие три альбома (то есть, первые четыре альбома) — это были кассетные альбомы. Они все также размещались в магазинах по Харькову очень ограниченным тиражом. Но вы знаете, мне очень приятно сознавать и рассказать вам о том факте, что хоть и редко, но всё же ко мне подходят люди и говорят — "вы знаете, мы вас помним и знаем ещё с тех времён,.. у нас кассета ваша есть".
И особо показательным явился пример, когда в ноябре уже прошлого года во время концерта в Екатеринбурге к нам подошёл Иван Кулагин — это организатор самого крупного фолк-фестиваля России — "Былинный берег", и сказал: "Я вашу группу узнал в конце 90-х годов — мне какими-то окольными путями во Владивостоке в руки попала кассета "Spiritual Seasons", и я тогда услышал ваш первый альбом". Для меня это было приятной неожиданностью.
— Как долго набирались сил, опыта и смелости в Харькове? Когда и куда впервые отправились на гастроли? Когда и куда впервые повезли свою музыку заграничным слушателям?
— Выступили первый раз мы в 2004 году. То есть, спустя 10 лет после того, как вообще появилась идея проекта.
Всё долго не срасталось, не мог я никак "зацепиться" за состав. Даже был такой момент, когда костяк вроде образовался, но — нет. И в 97-м году, когда родился наш первый сын Антон, и время было тяжёлое, и с музыкой не шло, я по сути дела попрощался с надеждами на дальнейшие музыкальные перспективы.
Но, так или иначе, я всё равно приглашал музыкантов домой, чтобы пытаться экспериментировать, записывать. Антон всё это видел. А в 2001 году он впервые увидел флейту и заявил, что обязательно будет играть на флейте. Со всей детской непосредственностью он потребовал, чтобы его отдали куда-то учиться играть. Мы думали, забудет. Нет — не забыл. Через полгода, когда подошёл учебный сезон, он потребовал это опять, и мы отдали его в Лицей искусств в Харькове.
И в 2003 году он подарил мне на день рождения четыре композиции — народные песни, на тот момент актуальные, они "вертелись" всё время. Подарил в виде игры на флейте. И мы их вместе потом сыграли под мой аккомпанемент на гитаре.
Примерно, в это же время, мы начали записывать пятый альбом группы, который уже планировали выпустить на AudioCD. Его, по-старинке, мы точно так же выложили в магазины, а заодно положили в Клуб любителей русского рока. И совершенно неожиданно, когда ничем, кроме студийной записи (и то — нерегулярным составом) мы не собирались заниматься, мне позвонил Андрей Мирошниченко, руководитель харьковского Клуба любителей русского рока и сказал: "Ты знаешь, приезжают музыканты из Киева, группа "Баскеры". Играют ирландский фолк. Будут у меня выступать, не хотите ли вы сыграть "на разогреве"?" Я даже не успел осознать тот факт, что у меня, по сути дела, нет ни программы, ни состава. Есть только желание и какие-то наработки на запись. Я это даже не стал анализировать — я просто ответил "да". И после этого побежал по друзьям, которые со мной так или иначе соприкасались на записях, рассказывать им, что нас пригласили на концерт, мы должны готовиться. Меня все поддержали, и наш первый выход на сцену состоялся в Харькове в 2004 году 4 ноября в Клубе любителей русского рока.
Шёл я на это выступление, если честно, без всяких надежд, с мыслью: "попробуем, опыт какой-никакой интересный, никогда ещё в фолке не играл, тем более, на сцене, и Антохе, тогда ещё маленькому, своеобразный подарок — возможность выступить на сцене перед взрослыми людьми"…
А сразу же после этого концерта мы получили приглашение от "Агаты". Харьковчане многие помнят и знают, что "Агата" — это было музыкальное арт-кафе, в котором мы больше десяти лет были резидентами и играли по четвергам. И эти "ирландские четверги" помнят многие харьковчане. Я с теплотой вспоминаю сейчас те времена. И, как говорится, пошло-поехало. Пригласили в "Агату", из "Агаты" нас сразу стали звать в другие заведения, и неожиданно для себя мы стали регулярно концертирующей группой.
Ну, а летом 2005 года мы впервые отправились за пределы Харькова на Судакский фестиваль "Генуэзский шлем". Тогда же нас уже стали приглашать в Донецк и другие соседние города. Но для того, чтобы выехать "по-серьёзному" за рубеж… Я сейчас сознательно опускаю наши гастроли в Россию, в Белоруссию… Первый такой выезд вот прям "за рубеж-за рубеж" — состоялся в 2011 году в июне, когда мы поехали в Литву по приглашению и приняли участие в фестивале с названием "Русская волна".
— Какие страны за эти годы удалось посетить с концертами? Или проще перечислить те, которые не удалось?
— Ну, нет! (смеётся) Стран очень много на земле, их больше двухсот, поэтому… Я честно вам скажу, перечислить те, в которых удалось выступить, тоже не решусь. Их, примерно, около пятидесяти, а те, в которых мы, благодаря нашим гастролям, побывали — еще больше. Если говорить более глобально — на разных континентах были. Самая дальняя наша поездка — это в Малайзию на фестиваль "Rainforest World Music Festival" в 2013 году. фестиваль, который входит в топ 25 самых крупных этно-фестивалей мира.
— Вы много путешествовали, а каждая поездка — это приключение. Сможете ли вспомнить самое хорошее, что с вами приключалось на гастролях, и самое плохое? Или самое смешное.
— Я не хочу вспоминать плохие истории. Это не нужно ни нам ни нашим читателям. О хорошем… Сильное впечатление оставила о себе история, случившаяся с нами в 2005 году, когда мы первый раз были приглашены выступать в Донецке. И на сцене стоял ещё совсем маленький Антон. Стоял он с блок-флейтой. Наше внимание привлёк мужчина за одним из столиков, который проявлял очень хороший, позитивный интерес к выступлению. И вдруг, к концу первого отделения, он исчез. И не успел закончиться перерыв, как мужчина вернулся запыхавшийся, подбежал к нашему Антохе и вручил ему ирландский тин-вистл — новый, в упаковке. И рассказал вот такую историю: "Я был в Ирландии, у меня там друзья. И они мне подарили тин-вистл как характерную для Ирландии и для ирландцев вещь, народный инструмент. Музыку я люблю, но я не музыкант. Я долго думал, куда его применить. Положил его на полочку с мыслью, что когда-то придёт тот момент, когда этот подарок, этот инструмент понадобится. И вот, я смотрел на ваше выступление, на маленького Антона, и понял, что этот момент пришёл". Прямо с концерта, не дожидаясь конца первого отделения, он вызвал такси, и уехал домой, забрал этот инструмент, вернулся с ним и подарил его Антону. И первые несколько лет после этого Антон играл с нами на этом ирландском тин-вистле.
— В вашем репертуаре музыка стран и народов Европы. Вы посещали эти страны и играли перед этими народами. Где вас встречали лучше всего? Где публика оказалась самой отзывчивой?
— Ответ на этот вопрос однозначный — это Казахстан. Так уж получилось, что в Казахстане, а именно в Караганде нам оказали самый горячий приём, там самая отзывчивая публика. Очень отзывчивая публика всегда была в России. Украина и Белоруссия — они тоже в этом плане "в фарватере". И в Восточной Европе, в той же Польше и Румынии, нас принимали довольно тепло …
— Сколько альбомов записано за эти годы и фольклор каких народов они затронули?
— 28 декабря 2024 года мы издали свой пятнадцатый номерной альбом группы под названием "Харагод" — это древнее название хоровода. Отличительная черта этого альбома — мы и раньше включали в свои альбомы какие-то славянские темы, но дозированно, по чуть-чуть, но с каждым годом это становилось нам всё интереснее и вот, наконец этот момент дозрел до того, что альбом "Харагод", пятнадцатый альбом группы состоит полностью из славянского фольклора разных народов. А что касается стран, фольклор которых мы играли за всё это время… Многих. Честно вам скажу, теряюсь назвать точную цифру, но где-то за двадцать — больше двадцати, ближе к тридцати. Это все скандинавские народы, север Европы тоже практически весь затронут, и даже фольклор южной Европы — Балкан, Италии — мы тоже использовали в своём репертуаре.
— Вопрос, который будут задавать все наши читатели, если не получат на него ответ прямо сейчас. Харьковская группа работает в России... Что происходит?
— Дело в том, что к февралю 2022 года основной состав группы уже переехал в Россию. С Россией у нас были очень тесные связи, ещё когда мы жили в Харькове — это и друзья и родственники. Уже почти десять лет в составе группы вместе с харьковчанами играют музыканты из России. У нас нет разделения на национальности, расы или вероисповедание. Главный аспект, который мы приемлем и приветствуем — это желание творить и созидать. А все прочие аспекты, особенно политические у нас в группе просто отсутствуют. Ведь мы всегда выступали в России. Наша группа всегда выступает там, где этому благоволят обстоятельства и где нас ждут.
— Насколько справедливо сейчас говорить, что группа харьковская?
— Сейчас у нас широкий состав музыкантов, заинтересованных в том, чтобы играть в проекте. Что касается того, что группа харьковская… Я вообще не считаю должным обозначать какую-то привязку. Как я уже говорил, мы не акцентируем внимание на национальностях, странах — кто откуда, кто во что верит. Мы — граждане мира. И на данный момент мы просто играем. Могу добавить, что в нашем проекте по-прежнему играют украинские музыканты, российские музыканты, музыканты из Румынии, из Германии, из Швеции. Я не вижу никаких этому препятствий. И мне кажется, что их не должно быть, а если кто-то их видит, то это, к сожалению, в головах у этих людей и не более того.
— Вы отметили тридцатилетний юбилей большими гастролями. Где проходили концерты юбилейного тура, закончился ли он и какие общие впечатления оставил?
— Это не один тур, а целая серия туров и выступлений, которые посвящены нашему тридцатилетию. Дата значимая, её нельзя локализовать до одного тура или, тем более, одной даты. И даже в один месяц это, как говорится, не впихнёшь. Мы выступали в Южном Федеральном округе, в центральной части России, в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале. Впереди гастроли, посвящённые тридцатилетию группы, в Удмуртии и Кирове. В феврале мы едем в Центральную Азию — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Но на одном концерте мне хотелось бы акцентировать внимание. 13 февраля в рамках празднования нашего юбилея мы даём благотворительный концерт. Администратор нашей группы и прекрасная поэтесса Ира Кириллина, к сожалению, серьёзно заболела. Ей требуется лечение — и дорогостоящее, и долгосрочное. 13 февраля в Москве в клубе "Цепелин №5" пройдёт концерт, все сборы с которого пойдут на помощь Ире. Очень многие музыканты, которые участвуют в проекте Spiritual Seasons, отозвались и проявили желание играть на этом концерте. На данный момент у нас несколько тематических программ. Одна из них — основная, ещё есть ирландская и кельтская с банджо, есть аутентичная скандинавская с вокалисткой из Швеции Александрой Бергхольм. И из разных программ мы соберём объёмный плей-лист, Саша Бергхольм тоже будет участвовать в этом концерте. Одновременно это будет концерт онлайн, к трансляции которого смогут присоединиться все желающие. Все подробности предстоящего мероприятия вы можете найти на официальной странице проекта Spiritual Seasons в социальной сети ВК.
Будем рады видеть вас! Всё то, что есть у нас позитивного, всю нашу теплоту — мы готовы дарить вам. Ждём вас на концертах, ваши Spiritual Seasons.
 
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