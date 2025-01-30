https://ukraina.ru/20250130/1060679991.html

Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали

Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали - 30.01.2025 Украина.ру

Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали

На украинской музыкальной сцене хорошим тоном для успешного (и не очень) музыканта до сих пор считается стремительный переезд в Киев. Столица со всеми её прелестями является порталом в мир большой сцены.

2025-01-30T16:18

2025-01-30T16:18

2025-01-30T16:33

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А потом уже, в зависимости от стараний, — или тебя смоет волной молодых и напористых с последующим забвением, или всенародное признание с "запасным парашютом" в виде собственного бизнеса, ухода в политику и прочими признаками успешности.Но сегодня наше знакомство состоится с музыкальным коллективом, который уже 30 лет справляется без Киева и даже, в некоторой степени, без большой сцены. Харьковская группа Spiritual Seasons три десятилетия играет рок-аранжировки фольклорной музыки народов Европы. В их репертуаре и ирландские рилы, и скандинавские боевые песни, и кельтские напевы, и славянский фольклор.На вопросы корреспондента издания Украина.ру о том, как родилась и развивается такая необычная для Украины и вообще постсоветского пространства музыкальная команда отвечает Виктор Смирнов, основатель и руководитель фолк-рок-группы Spiritual Seasons.— Здравствуйте, Виктор! Поскольку это первое знакомство наших читателей с вашим творчеством, то начнём мы очень издалека. С чего лично для вас началась музыка? С музыкальной школы или позже - "с каморки, что за актовым залом"? Или это вообще был взрослый осознанный выбор уже в зрелом возрасте?— Вы знаете, так получилось, что всё перечисленное — со мной произошло. Потому что ещё со школьной скамьи, в 1985 году, мы начали репетировать. Собирались на квартире, в актовом зале, позже у нас ещё был актовый зал в другой школе (это уже, когда школу закончили). А потом это всё прервалось, потому что я пошёл во взрослую, зрелую жизнь — стал получать образование, устраиваться после этого на работу… И вот тут мне и пришлось сделать этот осознанный взрослый выбор. Потому что я в какой-то момент времени (а это было конкретно в 1991 году) понял, что музыка — это то, чем я хочу заниматься прежде всего. И по сути, наверное, больше ничем. Вот тогда я и уволился с работы, и всё оставшееся время я посвятил музыкальной деятельности.— Фолк-рок — это, всё-таки, рок. Откуда взялась тяга и любовь к рок-музыке? В каких музыкальных коллективах Харькова приходилось участвовать?— Изначально я, в общем-то, из рока и вышел. Я был меломаном, и до момента образования проекта Spiritual Seasons играл в нескольких не просто "рок", а "металлических" группах города Харькова. И даже в экстремальных стилях, таких? как death metal. Одна из них ещё может быть у кого-то на слуху или в памяти — это проект Undertaker. Это была одновременно и группа, и студия в начале 90-х. Также был вокалистом в группе Signery (Знамение). Мне удалось сохранить релизы этих групп, и они изданы и выложены на музыкальных платформах.— Как пришли к народной, фольклорной музыке? Что послужило толчком к этому увлечению? Tri Yann, Jethro Tull, ансамбль Александрова? Кто наставил на этот путь длиной в тридцать лет?— Начнём с того, что я, увлекаясь рок-музыкой, еще очень увлекался историей. Увлекался историей Древнего Рима, потом начал увлекаться историей Скандинавии, да и всей северной Европы. Историей Средневековья в том числе. И здесь совместились моя тяга к рок-музыке, неуёмное желание её играть с моими увлечениями историей. А к тому моменту времени как раз появились так называемые толчки к этому увлечению — это… Ну, да — Tri Yann это известная группа, хотя и не первый фолк-проект, который я услышал. А как раз в 90-е годы, прежде всего, своеобразным толчком к этому явились Dead Can Dance– проект, который многие уже не помнят. Это этно-дуэт который почти все "металлисты" любили, уважали и слушали. Возможно, отражением этого явилось то, что знаменитые "металлические" группы конца 80-х - начала 90-х начали включать в свои произведения фольклорные инструменты, мелодии, вставки. Это меня очень "зацепило", очаровало, и я захотел делать так же.— Когда образовалась группа и каким был первый состав коллектива? Точка отсчета 30-летия — это точная дата или приблизительное время?— Дата почти точная. Где-то, приблизительно, в начале сентября 1994 года, находясь под влиянием того, что перечислено в ответе на предыдущий вопрос, я решил сам что-то попробовать. Что, как — особой "далёкой" концепции у меня не было. В декабре я начал запись, прописывал многие треки сам. На какие-то треки (инструменты, которыми я не владел) я приглашал музыкантов. И у меня было сразу же две цели. Кроме самой записи я думал, что таким образом мне удастся как-то собрать состав. Таким образом, можно считать, что точка отсчёта — это сентябрь 1994 года, потому что тогда же было придумано название Spiritual Seasons.— Кстати, что означает название Spiritual Seasons?— Дословно с английского языка это означает "духовные времена". Почему такое название… До сих пор многие задают этот вопрос. Говорят, "не очень фолковое". Да, соглашусь — на тот момент времени я был действующим музыкантом двух "металлических" групп одновременно, и заложил в название какую-то такую "романтику металла" 90-х. С другой стороны получается совпадение (или не просто совпадение — сейчас уже сложно сказать). Оно заключается в том, что Spiritual Seasons — духовные времена — это как бы переход от одного этапа моей творческой, музыкальной деятельности к новому. То есть, собственно говоря, к "фолку". Наверное, это получается очень созвучно и с названием, и с тем, как это всё произошло.— Как в группе в итоге оказалась семья?— Даже сложно сказать, что первично. Первично — это семья. Потому что тогда, в далёком 94-м году моя жена и верный соратник, спутник по жизни Лидия целиком и полностью поддержала меня в этом начинании. И оказывала эту поддержку в течение всего времени существования проекта. И до сих пор оказывает. Собственно, она в нём и участвует. Ну, а дети… Дети к нам примкнули по мере их появления и по мере того, как они взрослели и созрели оба как музыканты.— Когда и где был записан первый альбом?— Как я и сказал ранее, он начал записываться в декабре 1994 года прямо на квартире. Состава не было. Были музыканты, которых я приглашал. Опять-таки, надеялся, что кто-то примкнёт к проекту. Назывался этот альбом "Mistland", вышел он в январе 1995 года. Сразу же был размещён в музыкальных магазинах города Харькова. И последующие три альбома (то есть, первые четыре альбома) — это были кассетные альбомы. Они все также размещались в магазинах по Харькову очень ограниченным тиражом. Но вы знаете, мне очень приятно сознавать и рассказать вам о том факте, что хоть и редко, но всё же ко мне подходят люди и говорят — "вы знаете, мы вас помним и знаем ещё с тех времён,.. у нас кассета ваша есть".И особо показательным явился пример, когда в ноябре уже прошлого года во время концерта в Екатеринбурге к нам подошёл Иван Кулагин — это организатор самого крупного фолк-фестиваля России — "Былинный берег", и сказал: "Я вашу группу узнал в конце 90-х годов — мне какими-то окольными путями во Владивостоке в руки попала кассета "Spiritual Seasons", и я тогда услышал ваш первый альбом". Для меня это было приятной неожиданностью.— Как долго набирались сил, опыта и смелости в Харькове? Когда и куда впервые отправились на гастроли? Когда и куда впервые повезли свою музыку заграничным слушателям?— Выступили первый раз мы в 2004 году. То есть, спустя 10 лет после того, как вообще появилась идея проекта.Всё долго не срасталось, не мог я никак "зацепиться" за состав. Даже был такой момент, когда костяк вроде образовался, но — нет. И в 97-м году, когда родился наш первый сын Антон, и время было тяжёлое, и с музыкой не шло, я по сути дела попрощался с надеждами на дальнейшие музыкальные перспективы.Но, так или иначе, я всё равно приглашал музыкантов домой, чтобы пытаться экспериментировать, записывать. Антон всё это видел. А в 2001 году он впервые увидел флейту и заявил, что обязательно будет играть на флейте. Со всей детской непосредственностью он потребовал, чтобы его отдали куда-то учиться играть. Мы думали, забудет. Нет — не забыл. Через полгода, когда подошёл учебный сезон, он потребовал это опять, и мы отдали его в Лицей искусств в Харькове.И в 2003 году он подарил мне на день рождения четыре композиции — народные песни, на тот момент актуальные, они "вертелись" всё время. Подарил в виде игры на флейте. И мы их вместе потом сыграли под мой аккомпанемент на гитаре.Примерно, в это же время, мы начали записывать пятый альбом группы, который уже планировали выпустить на AudioCD. Его, по-старинке, мы точно так же выложили в магазины, а заодно положили в Клуб любителей русского рока. И совершенно неожиданно, когда ничем, кроме студийной записи (и то — нерегулярным составом) мы не собирались заниматься, мне позвонил Андрей Мирошниченко, руководитель харьковского Клуба любителей русского рока и сказал: "Ты знаешь, приезжают музыканты из Киева, группа "Баскеры". Играют ирландский фолк. Будут у меня выступать, не хотите ли вы сыграть "на разогреве"?" Я даже не успел осознать тот факт, что у меня, по сути дела, нет ни программы, ни состава. Есть только желание и какие-то наработки на запись. Я это даже не стал анализировать — я просто ответил "да". И после этого побежал по друзьям, которые со мной так или иначе соприкасались на записях, рассказывать им, что нас пригласили на концерт, мы должны готовиться. Меня все поддержали, и наш первый выход на сцену состоялся в Харькове в 2004 году 4 ноября в Клубе любителей русского рока.Шёл я на это выступление, если честно, без всяких надежд, с мыслью: "попробуем, опыт какой-никакой интересный, никогда ещё в фолке не играл, тем более, на сцене, и Антохе, тогда ещё маленькому, своеобразный подарок — возможность выступить на сцене перед взрослыми людьми"…А сразу же после этого концерта мы получили приглашение от "Агаты". Харьковчане многие помнят и знают, что "Агата" — это было музыкальное арт-кафе, в котором мы больше десяти лет были резидентами и играли по четвергам. И эти "ирландские четверги" помнят многие харьковчане. Я с теплотой вспоминаю сейчас те времена. И, как говорится, пошло-поехало. Пригласили в "Агату", из "Агаты" нас сразу стали звать в другие заведения, и неожиданно для себя мы стали регулярно концертирующей группой.Ну, а летом 2005 года мы впервые отправились за пределы Харькова на Судакский фестиваль "Генуэзский шлем". Тогда же нас уже стали приглашать в Донецк и другие соседние города. Но для того, чтобы выехать "по-серьёзному" за рубеж… Я сейчас сознательно опускаю наши гастроли в Россию, в Белоруссию… Первый такой выезд вот прям "за рубеж-за рубеж" — состоялся в 2011 году в июне, когда мы поехали в Литву по приглашению и приняли участие в фестивале с названием "Русская волна".— Какие страны за эти годы удалось посетить с концертами? Или проще перечислить те, которые не удалось?— Ну, нет! (смеётся) Стран очень много на земле, их больше двухсот, поэтому… Я честно вам скажу, перечислить те, в которых удалось выступить, тоже не решусь. Их, примерно, около пятидесяти, а те, в которых мы, благодаря нашим гастролям, побывали — еще больше. Если говорить более глобально — на разных континентах были. Самая дальняя наша поездка — это в Малайзию на фестиваль "Rainforest World Music Festival" в 2013 году. фестиваль, который входит в топ 25 самых крупных этно-фестивалей мира.— Вы много путешествовали, а каждая поездка — это приключение. Сможете ли вспомнить самое хорошее, что с вами приключалось на гастролях, и самое плохое? Или самое смешное.— Я не хочу вспоминать плохие истории. Это не нужно ни нам ни нашим читателям. О хорошем… Сильное впечатление оставила о себе история, случившаяся с нами в 2005 году, когда мы первый раз были приглашены выступать в Донецке. И на сцене стоял ещё совсем маленький Антон. Стоял он с блок-флейтой. Наше внимание привлёк мужчина за одним из столиков, который проявлял очень хороший, позитивный интерес к выступлению. И вдруг, к концу первого отделения, он исчез. И не успел закончиться перерыв, как мужчина вернулся запыхавшийся, подбежал к нашему Антохе и вручил ему ирландский тин-вистл — новый, в упаковке. И рассказал вот такую историю: "Я был в Ирландии, у меня там друзья. И они мне подарили тин-вистл как характерную для Ирландии и для ирландцев вещь, народный инструмент. Музыку я люблю, но я не музыкант. Я долго думал, куда его применить. Положил его на полочку с мыслью, что когда-то придёт тот момент, когда этот подарок, этот инструмент понадобится. И вот, я смотрел на ваше выступление, на маленького Антона, и понял, что этот момент пришёл". Прямо с концерта, не дожидаясь конца первого отделения, он вызвал такси, и уехал домой, забрал этот инструмент, вернулся с ним и подарил его Антону. И первые несколько лет после этого Антон играл с нами на этом ирландском тин-вистле.— В вашем репертуаре музыка стран и народов Европы. Вы посещали эти страны и играли перед этими народами. Где вас встречали лучше всего? Где публика оказалась самой отзывчивой?— Ответ на этот вопрос однозначный — это Казахстан. Так уж получилось, что в Казахстане, а именно в Караганде нам оказали самый горячий приём, там самая отзывчивая публика. Очень отзывчивая публика всегда была в России. Украина и Белоруссия — они тоже в этом плане "в фарватере". И в Восточной Европе, в той же Польше и Румынии, нас принимали довольно тепло …— Сколько альбомов записано за эти годы и фольклор каких народов они затронули?— 28 декабря 2024 года мы издали свой пятнадцатый номерной альбом группы под названием "Харагод" — это древнее название хоровода. Отличительная черта этого альбома — мы и раньше включали в свои альбомы какие-то славянские темы, но дозированно, по чуть-чуть, но с каждым годом это становилось нам всё интереснее и вот, наконец этот момент дозрел до того, что альбом "Харагод", пятнадцатый альбом группы состоит полностью из славянского фольклора разных народов. А что касается стран, фольклор которых мы играли за всё это время… Многих. Честно вам скажу, теряюсь назвать точную цифру, но где-то за двадцать — больше двадцати, ближе к тридцати. Это все скандинавские народы, север Европы тоже практически весь затронут, и даже фольклор южной Европы — Балкан, Италии — мы тоже использовали в своём репертуаре.— Вопрос, который будут задавать все наши читатели, если не получат на него ответ прямо сейчас. Харьковская группа работает в России... Что происходит?— Дело в том, что к февралю 2022 года основной состав группы уже переехал в Россию. С Россией у нас были очень тесные связи, ещё когда мы жили в Харькове — это и друзья и родственники. Уже почти десять лет в составе группы вместе с харьковчанами играют музыканты из России. У нас нет разделения на национальности, расы или вероисповедание. Главный аспект, который мы приемлем и приветствуем — это желание творить и созидать. А все прочие аспекты, особенно политические у нас в группе просто отсутствуют. Ведь мы всегда выступали в России. Наша группа всегда выступает там, где этому благоволят обстоятельства и где нас ждут.— Насколько справедливо сейчас говорить, что группа харьковская?— Сейчас у нас широкий состав музыкантов, заинтересованных в том, чтобы играть в проекте. Что касается того, что группа харьковская… Я вообще не считаю должным обозначать какую-то привязку. Как я уже говорил, мы не акцентируем внимание на национальностях, странах — кто откуда, кто во что верит. Мы — граждане мира. И на данный момент мы просто играем. Могу добавить, что в нашем проекте по-прежнему играют украинские музыканты, российские музыканты, музыканты из Румынии, из Германии, из Швеции. Я не вижу никаких этому препятствий. И мне кажется, что их не должно быть, а если кто-то их видит, то это, к сожалению, в головах у этих людей и не более того.— Вы отметили тридцатилетний юбилей большими гастролями. Где проходили концерты юбилейного тура, закончился ли он и какие общие впечатления оставил?— Это не один тур, а целая серия туров и выступлений, которые посвящены нашему тридцатилетию. Дата значимая, её нельзя локализовать до одного тура или, тем более, одной даты. И даже в один месяц это, как говорится, не впихнёшь. Мы выступали в Южном Федеральном округе, в центральной части России, в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале. Впереди гастроли, посвящённые тридцатилетию группы, в Удмуртии и Кирове. В феврале мы едем в Центральную Азию — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.Но на одном концерте мне хотелось бы акцентировать внимание. 13 февраля в рамках празднования нашего юбилея мы даём благотворительный концерт. Администратор нашей группы и прекрасная поэтесса Ира Кириллина, к сожалению, серьёзно заболела. Ей требуется лечение — и дорогостоящее, и долгосрочное. 13 февраля в Москве в клубе "Цепелин №5" пройдёт концерт, все сборы с которого пойдут на помощь Ире. Очень многие музыканты, которые участвуют в проекте Spiritual Seasons, отозвались и проявили желание играть на этом концерте. На данный момент у нас несколько тематических программ. Одна из них — основная, ещё есть ирландская и кельтская с банджо, есть аутентичная скандинавская с вокалисткой из Швеции Александрой Бергхольм. И из разных программ мы соберём объёмный плей-лист, Саша Бергхольм тоже будет участвовать в этом концерте. Одновременно это будет концерт онлайн, к трансляции которого смогут присоединиться все желающие. Все подробности предстоящего мероприятия вы можете найти на официальной странице проекта Spiritual Seasons в социальной сети ВК.Будем рады видеть вас! Всё то, что есть у нас позитивного, всю нашу теплоту — мы готовы дарить вам. Ждём вас на концертах, ваши Spiritual Seasons.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Пётр Пеликов

интервью, харьков, музыка, музыкант, силуанов антон, россия, европа, гастроли