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Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности

Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности - 30.01.2025 Украина.ру

Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности

Разрушители национальной идентичности плохо кончат. Об этом 30 января заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

2025-01-30T15:11

2025-01-30T15:11

2025-01-30T15:11

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Выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч, глава нижней палаты российского парламента рассказал о важности сохранения традиционных ценностей и исторической памяти.Председатель нижней палаты российского парламента при этом обратил внимание на процессы в зарубежье.Володин напомнил о важности в год 80-летиия Победы в Великой Отечественной войне сохранить память о тех, кто тогда пожертвовал собой и отдал свою жизнь. Память о героических предках следует передавать из поколения в поколение, уверен спикер Госдумы. По его мнению, в этом деле могут оказать помощь Православная церковь и другие конфессии.Ранее в новостях: "Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма

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новости, кремль, вячеслав володин, госдума, патриот, культура, русская культура, культурное наследие, история, русская традиция, цивилизация, вера