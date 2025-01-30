Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности - 30.01.2025 Украина.ру
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Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности
Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности - 30.01.2025 Украина.ру
Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности
Разрушители национальной идентичности плохо кончат. Об этом 30 января заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
2025-01-30T15:11
2025-01-30T15:11
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Выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч, глава нижней палаты российского парламента рассказал о важности сохранения традиционных ценностей и исторической памяти.Председатель нижней палаты российского парламента при этом обратил внимание на процессы в зарубежье.Володин напомнил о важности в год 80-летиия Победы в Великой Отечественной войне сохранить память о тех, кто тогда пожертвовал собой и отдал свою жизнь. Память о героических предках следует передавать из поколения в поколение, уверен спикер Госдумы. По его мнению, в этом деле могут оказать помощь Православная церковь и другие конфессии.Ранее в новостях: "Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма
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новости, кремль, вячеслав володин, госдума, патриот, культура, русская культура, культурное наследие, история, русская традиция, цивилизация, вера
Новости, Кремль, Вячеслав Володин, Госдума, патриот, культура, русская культура, культурное наследие, История, русская традиция, цивилизация, вера

Председатель Госдумы раскрыл сущность национальной идентичности

15:11 30.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Разрушители национальной идентичности плохо кончат. Об этом 30 января заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч, глава нижней палаты российского парламента рассказал о важности сохранения традиционных ценностей и исторической памяти.
"Когда речь идёт о национальной идентичности, мы все понимаем — это наш язык, это наша культура, это наша история, это наша вера. А когда недружественные для нас государства, те, кто заблудился даже у себя в стране, пытаются разрушать семью, разрушать церковь, топтаться на вере -это всё закончится очень плохо, для них в первую очередь", - заявил Володин.
Председатель нижней палаты российского парламента при этом обратил внимание на процессы в зарубежье.
"Мы сейчас видим, какие происходят изменения во многих странах, где люди начинают осознавать, что с ними произошло, что с ними сделали те политики, которые стали навязывать псевдокультуру, псевдоценности, перечёркивая и отвергая мораль и саму сущность человека", — сказал председатель Госдумы.
Володин напомнил о важности в год 80-летиия Победы в Великой Отечественной войне сохранить память о тех, кто тогда пожертвовал собой и отдал свою жизнь. Память о героических предках следует передавать из поколения в поколение, уверен спикер Госдумы. По его мнению, в этом деле могут оказать помощь Православная церковь и другие конфессии.
Ранее в новостях: "Идет линия на забвение правды": Кремль о словах Шольца об освобождении Германии от нацизма
 
НовостиКремльВячеслав ВолодинГосдумапатриоткультурарусская культуракультурное наследиеИсториярусская традицияцивилизациявера
 
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