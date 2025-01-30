Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос - 30.01.2025 Украина.ру
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Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос
Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос - 30.01.2025 Украина.ру
Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос
Больше половины опрошенных американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа. Данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, 30 января привело агентство РИА Новости
2025-01-30T15:58
2025-01-30T15:59
новости
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Отмечается, что опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. По его результатам, 53% опрошенных заявили, что против того, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение имеют 39% респондентов.Ранее американское издание Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США. Это случилось после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства.А телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их мнению, Маск ведет себя, как "сопрезидент". Другие темы: Обсуждение убийства Путина — акт терроризма, заявил Володин в обращении к конгрессу США
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новости, сша, америка, вашингтон, илон маск, дональд трамп, президент сша, администрация президента
Новости, США, Америка, Вашингтон, Илон Маск, Дональд Трамп, президент США, Администрация президента

Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос

15:58 30.01.2025 (обновлено: 15:59 30.01.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP / Alex Brandon
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Больше половины опрошенных американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа. Данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, 30 января привело агентство РИА Новости
Отмечается, что опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. По его результатам, 53% опрошенных заявили, что против того, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение имеют 39% респондентов.
"Уточняется, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев её одобряют", — приводит статистику опроса издание.
Ранее американское издание Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США. Это случилось после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства.
А телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их мнению, Маск ведет себя, как "сопрезидент".
Другие темы: Обсуждение убийства Путина — акт терроризма, заявил Володин в обращении к конгрессу США
 
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