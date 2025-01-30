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Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне

Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне - 30.01.2025 Украина.ру

Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 января ответил на вопрос журналистов, планирует ли Владимир Путин выразить соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с крушением самолета над Вашингтоном

2025-01-30T13:36

2025-01-30T13:36

2025-01-30T13:36

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"Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков.Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг возле столичного аэропорта имени Рейгана. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак.Подробнее о ЧП - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вашингтон, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп