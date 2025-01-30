Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне - 30.01.2025 Украина.ру
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Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне
Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне - 30.01.2025 Украина.ру
Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 января ответил на вопрос журналистов, планирует ли Владимир Путин выразить соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с крушением самолета над Вашингтоном
2025-01-30T13:36
2025-01-30T13:36
новости
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россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
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"Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков.Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг возле столичного аэропорта имени Рейгана. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак.Подробнее о ЧП - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вашингтон, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Новости, Вашингтон, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп

Песков высказался о контактах Путина с Трампом после авиакатастрофы в Вашингтоне

13:36 30.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 января ответил на вопрос журналистов, планирует ли Владимир Путин выразить соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с крушением самолета над Вашингтоном
"Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков.
Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг возле столичного аэропорта имени Рейгана. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак.
Подробнее о ЧП - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.
 
НовостиВашингтонСШАРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
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