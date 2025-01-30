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Креминь пожаловался на использование русского языка в украинских телеэфирах
Креминь пожаловался на использование русского языка в украинских телеэфирах - 30.01.2025 Украина.ру
Креминь пожаловался на использование русского языка в украинских телеэфирах
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в соцсетях заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык
2025-01-30T14:24
2025-01-30T14:24
2025-01-30T14:24
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"К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке", – написал Креминь.По его словам, такой режим двуязычия, который до сих пор сохраняется в сфере медиа, не соответствует конституционному статусу украинского языка. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Сам Креминь ранее заявлял, что в стране проявляются признаки замедления темпов украинизации, молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.Украинский политолог Константин Бондаренко также отмечал, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас.Подробнее об отношении украинцев к языку - в материале Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, тарас креминь, россия, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Тарас Креминь, Россия, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
Креминь пожаловался на использование русского языка в украинских телеэфирах
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в соцсетях заявил, что в эфирах телеканалов продолжают использовать русский язык
"К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке", – написал Креминь.
По его словам, такой режим двуязычия, который до сих пор сохраняется в сфере медиа, не соответствует конституционному статусу украинского языка.
"Такая практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена", - добавил Креминь.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Сам Креминь ранее заявлял, что в стране проявляются признаки замедления темпов украинизации, молодежь все реже использует украинский язык в повседневной жизни.
Украинский политолог Константин Бондаренко
также отмечал, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас.