https://ukraina.ru/20240829/1057101975.html

Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском

Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском - 29.08.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском

Позиция ВС РФ в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.

2024-08-29T06:20

2024-08-29T06:20

2024-08-29T06:21

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вооруженные силы украины

украина.ру

минобороны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру расскзал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.- Александр Николаевич, накануне Зеленский заявил, что Украина использовала F-16 для отражения массированной воздушной атаки по своим энергообъектам. каким будет следующий этап использования F-16 в воздушном пространстве Украины? Удары по Крымскому мосту?- Все эти сценарии были известны с того момента, когда речь зашла о самолетах F-16. Когда Украина уговаривает США разрешить удары по российской территории американским оружием это звенья одной цепи. Но наше Минобороны предпринимает все меры. Во-первых, наносятся удары по аэродромной структуре. Идет постоянный мониторинг этих самолетов. Но пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не принимать. Он еще тот плут в информационном пространстве.- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что взятие Покровска (Красноармейска) будет нашей большой моральной победой. Более того, мы сможем выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Насколько сейчас мы стали близки к этому после освобождения Орловки и Новогродовки?- Мы продвигаемся не только к Покровску, но и к Селидово. И можем дорогу от Селидово до Покровска взять под контроль. А это перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении. И создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса. Ведь ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, где заняли позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Со временем создадутся благоприятные условия для окружения всей агломерации.- Какую роль сейчас играют наши плацдармы на севере Харьковской области в Липцах и Волчанске?- Все будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять свои позиции там, значит, будем продвигаться на Донецком направлении. Волчанск сейчас это вспомогательная позиция для окружения вражеских подразделений, которые находятся в Курской области и на границе Белгородской. Оттуда можно будет попытаться если не окружить, то создать проблемы с ротацией или с выводом войск.Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.- Курская авантюра ВСУ уже выдохлась, или противник может преподнести какие-то сюрпризы на этом направлении?- Они будут туда вливать силы, по крайней мере, пытаться. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное. Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас американцы сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе.События на Украине не основное в мировой политике, главное это борьба за ресурсы Арктики. Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере.Сейчас наша задача по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас та же самая задача. Отдельные эксперты хмыкают по этому поводу, мол, опять перемалывание… Да, такая у нас тактика. Задача собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить.А свои крупные силы мы задействуем для разгрома врага. Сталинградская битва известна таким же маневром. Здесь можно вспомнить Куликовскую битву, когда враг прорвал первые ряды, уперлись в пол правой руки и полк левой руки, и битву при Каннах, когда римское войско оказалось в окружении. Диванные эксперты любят учить генералов, как воевать, но эти специалисты основываются на нашем воинском искусстве, которое всегда давало результаты.- Говоря об атаке наших позиций на севере, вы имеет в виду новоявленных членов НАТО Финляндию и Швецию?- Да, Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ. Но мы не знаем, из каких соображений исходит командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем.О боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну.

https://ukraina.ru/20240828/1057081015.html

https://ukraina.ru/20240828/1057077979.html

https://ukraina.ru/20240828/1057084396.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, украина, александр перенджиев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны