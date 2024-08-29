Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском
06:20 29.08.2024 (обновлено: 06:21 29.08.2024)
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
© из личного архива
Позиция ВС РФ в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.
Об этом в интервью изданию Украина.ру расскзал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
- Александр Николаевич, накануне Зеленский заявил, что Украина использовала F-16 для отражения массированной воздушной атаки по своим энергообъектам. каким будет следующий этап использования F-16 в воздушном пространстве Украины? Удары по Крымскому мосту?
- Все эти сценарии были известны с того момента, когда речь зашла о самолетах F-16. Когда Украина уговаривает США разрешить удары по российской территории американским оружием это звенья одной цепи. Но наше Минобороны предпринимает все меры. Во-первых, наносятся удары по аэродромной структуре. Идет постоянный мониторинг этих самолетов.
Но пока информация о том, что Украина использует F-16, исходит только от Зеленского. Его заявления надо воспринимать критично и за чистую монету не принимать. Он еще тот плут в информационном пространстве.
- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что взятие Покровска (Красноармейска) будет нашей большой моральной победой. Более того, мы сможем выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Насколько сейчас мы стали близки к этому после освобождения Орловки и Новогродовки?
- Мы продвигаемся не только к Покровску, но и к Селидово. И можем дорогу от Селидово до Покровска взять под контроль. А это перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении. И создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса.
Вчера, 05:35Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не РоссииКогда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее. Либо им придется строить b открывать новые логистические пути.
Ведь ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, где заняли позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Со временем создадутся благоприятные условия для окружения всей агломерации.
- Какую роль сейчас играют наши плацдармы на севере Харьковской области в Липцах и Волчанске?
- Все будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять свои позиции там, значит, будем продвигаться на Донецком направлении. Волчанск сейчас это вспомогательная позиция для окружения вражеских подразделений, которые находятся в Курской области и на границе Белгородской. Оттуда можно будет попытаться если не окружить, то создать проблемы с ротацией или с выводом войск.
Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.
- Курская авантюра ВСУ уже выдохлась, или противник может преподнести какие-то сюрпризы на этом направлении?
- Они будут туда вливать силы, по крайней мере, пытаться. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное. Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас американцы сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе.
Вчера, 06:05Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска В СВО уже не раз бывало так, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом. Прошел год. Этот город освоен нами в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит
События на Украине не основное в мировой политике, главное это борьба за ресурсы Арктики. Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере.
Сейчас наша задача по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас та же самая задача. Отдельные эксперты хмыкают по этому поводу, мол, опять перемалывание… Да, такая у нас тактика. Задача собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить.
А свои крупные силы мы задействуем для разгрома врага. Сталинградская битва известна таким же маневром. Здесь можно вспомнить Куликовскую битву, когда враг прорвал первые ряды, уперлись в пол правой руки и полк левой руки, и битву при Каннах, когда римское войско оказалось в окружении. Диванные эксперты любят учить генералов, как воевать, но эти специалисты основываются на нашем воинском искусстве, которое всегда давало результаты.
Вчера, 05:58Об изъятии термина Украина из оборотаМногие простые русские люди, наслушавшись разного рода "учёных", совершающих политически мотивированные "открытия" на злобу дня, радостно пишут в "этих ваших интернетах": "Украина никогда не существовала", - после чего начинают активно гордиться тем, что защитили российские интересы и "историческую правду".
- Да, Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ.
Но мы не знаем, из каких соображений исходит командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем.
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