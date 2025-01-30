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Кличко заявил об усилении давления на киевскую власть со стороны правоохранителей

Кличко заявил об усилении давления на киевскую власть со стороны правоохранителей - 30.01.2025 Украина.ру

Кличко заявил об усилении давления на киевскую власть со стороны правоохранителей

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей, передает телеканал "Киев 24"

2025-01-30T14:54

2025-01-30T14:54

2025-01-30T14:54

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"Продолжается волна давления правоохранителей на местную власть. В последнее время оно усилилось. Манипуляции, брехня, нарушение законных процедур, уголовные дела по надуманных основаниям. Все это делается с целью дискредитации власти столицы для паралича жизнеобеспечения города... Бесконечными обысками останавливают работу коммунальных предприятий, деморализуют сотрудников", - сказал Кличко.По его словам, в прошлом году правоохранители провели более 200 обысков в органах местного управления столицы. Он отметил, что в следственных действиях в отношении представителей столичной власти задействованы все силовые структуры страны.Накануне Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.В конце 2023 года Кличко возмущался, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.О высказываниях Кличко - в материале Василия Стоякина Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский