https://ukraina.ru/20250130/1060698129.html

Ошибка диспетчера или халатность пилотов? Кто летел в вертолете? Вопросы по трагедии в США

Ошибка диспетчера или халатность пилотов? Кто летел в вертолете? Вопросы по трагедии в США - 30.01.2025 Украина.ру

Ошибка диспетчера или халатность пилотов? Кто летел в вертолете? Вопросы по трагедии в США

Рано утром 30 января по московскому времени в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier и военный вертолет Black Hawk. По последней информации, в результате катастрофы погибли 67 человек, однако официально эта цифра до сих пор не подтверждена

2025-01-30T16:31

2025-01-30T16:31

2025-01-30T17:51

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фигурное катание

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Что произошлоСогласно сообщениям американских СМИ, ЧП произошло около 21:00 по местному времени. Столкновение пассажирского лайнера и военного вертолета произошло над рекой Потомак в непосредственной близости от столичной воздушной гавани.Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines совершал рейс из Канзаса и уже готовился к посадке, когда в него врезался вертолет Black Hawk. Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что от удара самолет развалился в воздухе на две части.Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.По данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В принадлежащем сухопутным силам вертолете были трое военнослужащих.Чуть позже полиция округа Колумбия сообщила, что в районе катастрофы начата поисково-спасательная операция."Условия для спасателей чрезвычайно тяжелые. Холодно. Ветер на реке довольно сильный, что усложняет работу. Но они продолжают делать все возможное, и мы принимаем меры, чтобы обеспечить их безопасность", – сообщил на брифинге представитель местных властей.Аэропорт имени Рейгана, вблизи которого произошло ЧП, был закрыт до утра следующего дня. Информации о выживших в результате столкновения нет. По данным СМИ, из воды извлекли тела 30 погибших.Даже если кто-то мог выжить после падения в реку, то температура воды там в тот момент составляла 1,6 градусов тепла, что быстро бы привело к гипотермии и потери сознания. Максимальное время выживания в таких условиях без спецснаряжения – не более полутора часов, отметила Национальная метеорологическая служба США, комментарий которой привел канал CNN.Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент страны Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что армия и Министерство обороны немедленно приступили к расследованию причин трагедии.Катастрофа над аэропортом в Вашингтоне может стать крупнейшим авиационным происшествием в США за последние 15 лет. В последний раз подобная по масштабам катастрофа в Соединенных Штатах произошла в 2009 году, тогда самолет Bombardier DHC-8 рухнул на жилой дом в пригороде Буффало (штат Нью-Йорк). Погибли все находившиеся на борту 49 пассажиров и членов экипажа, еще один человек скончался на земле, он находился в том самом доме, на который рухнул самолет.Обстоятельства и странности катастрофыПервый вопрос, который возникает в связи с произошедшим в Вашингтоне – это то, каким образом военный вертолет оказался вблизи гражданского аэропорта.По официальной информации, экипаж Black Hawk состоял из трех человек, которые не принадлежали к старшему командному составу. Сам полет осуществлялся в тренировочных целях.Как сообщает Пентагон, вертолет следовал с базы, которая расположена в 40 км от американской столицы."Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии, следовавший из форта Бивер, штат Виргиния", — говорится в сообщении ведомства.Как заявил президент Трамп, катастрофы можно было бы избежать.В распоряжении агентства РИА Новости оказалась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета. Из опубликованных отрывков следует, что диспетчер сообщала про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте".Диспетчер также сказала, что видела огненный шар в точке столкновения. По ее оценке, вертолет и самолет упали примерно в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы.Из опубликованной записи следует, что за 20 секунд до катастрофы с земли попросили вертолет пропустить пассажирский лайнер."PAT25, вы видите CRJ (лайнер - ред. )? PAT25, проходите за CRJ", - командовал диспетчер, однако пилот вертолета никак не отреагировал на это.В настоящий момент нет подтверждений, что столкновение над аэропортом им. Рейгана было результатом террористической атаки, пишут местные СМИ."Высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что сотрудники Вашингтонского полевого отделения готовы оказать помощь, однако нет никаких указаний на причастность к крушению самолета каких-либо криминальных или террористических организаций", - говорится в сообщении NBC.Таинственные пассажиры?Как пишет российский телеграм-канал "Военная хроника", Black Hawk изначально летел по вертолетному маршруту №4, однако затем резко набрал высоту и врезался в хвостовую часть пассажирского самолета.Авторы канала задаются вопросом, не имел ли вертолет приоритет перед другими воздушными транспортными средствами, так как в отдельных случаях военные и правительственные рейсы могут иметь преимущество, которое должны учитывать диспетчеры."Предельная разрешённая высота полета для вертолётов над каналом реки Потомак по маршруту №4 составляет 200 футов (50 м). Однако за 37 секунд до столкновения пилот вертолета нарушил это ограничение и резко набрал высоту 340—350 футов (103—105 м), после чего срезал ударом хвост пассажирского CRJ700", - говорится в публикации "Военной хроники".Канал допускает, что врезавшийся в самолет борт — правительственный VH-60M Gold Top отряда "Альфа-12" (12-й авиационный батальон)."Вертолёты этого подразделения используются для выполнения приоритетных воздушных перевозок высшего руководства Министерства обороны и других старших должностных лиц МО США. Это значит, что на борту могло находиться высокое армейское начальство. Это частично объясняет, почему до сих пор нет никакой информации насчет пассажиров вертолета", - пишут авторы.Как передает телеграм-канал SHOT, еще одна возможная версия - ошибка диспетчера."Местные власти считают, что избежать авиакатастрофы можно было при выполнении нескольких определенных задач. Диспетчер должен был заблаговременно сообщить пилотам самолёта Bombardier CRJ200 о возможном столкновении с вертолётом UH-60 Black Hawk и дать рекомендации не снижать эшелон до 300 футов, а также уйти на второй круг. В случае рекомендаций для экипажа военного судна — сменить траекторию полета", - сказано в материале.Погибшие фигуристыВскоре после катастрофы стало известно, что среди пассажиров находились фигуристы, которые летели с чемпионата США по фигурному катанию, который завершился 26 января в городе Уичито в Канзасе.Американский фигурист Джон Маравилла заявил РИА Новости, что в разбившемся самолете было по меньшей мере 14 спортсменов, а также их тренеры и родственники. Сам Маравилла также должен был лететь этим рейсом, однако на стойке регистрации перед посадкой ему заявили, что его собака не может быть принята на борт, так как не подходит по габаритам, поэтому фигурист отправился домой на машине.Источник РИА Новости рассказал, что в самолете находились бывшие фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые в 1994 году завоевали золотые медали чемпионата мира в парном катании. Последние годы они жили в США, где работали тренерами. Их сын Максим Наумов занял на первенстве в Канзасе четвертое место.Как рассказал РИА Новости американский фигурист Антон Спиридонов, Наумов младший вместе с ним улетел из Уичито еще в понедельник.Вскоре появилась информация, что в самолете могли находиться бывшая российская фигуристка Аннабель Морозова, а также выступающие за США в парном катании Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, однако эти сообщения опровергли.Телеграм-канал Mash распространил список из бывших российских фигуристов, которые якобы летели в разбившемся самолете, однако РИА Новости это опровергает, ссылаясь на свои данные. Портал Channel2 NOW утверждает, что всего на борту было 8 фигуристов: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.РИА Новости также пишет, что среди погибших - бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.Гибель россиян в небе над столицей США подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", - сказал он.Свои соболезнования в связи с трагедией выразил министр спорта и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дягтерев."Мировой спорт понес большую потерю - в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолета находились также их семьи, друзья, тренеры. От имени министерства спорта и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших", - заявил министр.Дягтерев добавил, что произошедшее - страшная трагедия для мировой спортивной семьи.Другие подробности авиакатастрофы - в статье "Что известно об авиакатастрофе в США"

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эксклюзив, сша, россия, катастрофа, вашингтон, самолет, вертолеты, фигурное катание