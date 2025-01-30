https://ukraina.ru/20250130/1060698633.html

"Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в Лондон

"Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в Лондон - 30.01.2025 Украина.ру

"Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в Лондон

Экс-президент и "шоколадный король" Украины Петр Порошенко оплатил штраф своего сына Алексея за игнорирование повесток от военкомов. Исполнительный документ давно "висел" над его отпрыском, однако бывший глава государства не торопился погашать долг. Пока имущество сына не арестовали. Об этом 30 января написал телеграм-канал "Денацификация UA"

2025-01-30T16:33

2025-01-30T16:33

2025-01-30T16:36

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Издание уточнило, что согласно постановлению Кабинета министров страны, граждане, которые были сняты с военного учета и уехали за границу более чем на три месяца, все равно обязаны встать на учет.Накануне все имущество Алексея Порошенко, находящееся на территории Украины, было арестовано. Оказалось, что он неоднократно игнорировал повестки, за что в итоге получил штраф в 25,5 тысяч гривен, то есть порядка 60 тысяч рублей. По закону, если уклонист не платит, то через 15 дней сумма штрафа удваивается. В итоге штраф Порошенко-младшего со всеми сборами составила 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей."Настоящая сыночка-корзиночка! Папка из армии отпросил", "Так это же самая "бедная" семья Незалежной! Какие же злые украинцы, чем они недовольны? Лучше бы скинулись сыночке на зонтик, в Лондоне дожди!", "Я не за сына Порошенко, но давайте попробуем узнать, а где дети других? Что, например, в Верховной Раде только у него взрослый сын за границей? Пройдитесь по ним тоже! А сколько в Офисе Президента? Или там все бездетные?" - отреагировали пользователи сети.И правда, сын Порошенко - не единственный знаменитый уклонист страны. В этом же списке - наследник экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который недавно признался, что сам отговорил сына служить."Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.Также в списке уклонистов - радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко и сын неонациста и лидера праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрия Корчинского***.* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Организация признана террористической и запрещена на территории России.*** Объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.

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новости, украина, лондон, россия, петр порошенко, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, кабинет министров, верховная рада, уклонение