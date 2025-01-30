Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство" - 30.01.2025 Украина.ру
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Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"
Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство" - 30.01.2025 Украина.ру
Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"
Киевскому режиму не понравилось высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина - это "вымышленное государство", которое неминуемо распадется, а его территории поделят между собой соседние страны
2025-01-30T16:00
2025-01-30T16:00
новости
украина
румыния
киев
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служба внешней разведки
украина.ру
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Ранее Кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое в конце концов разделят соседи."В ЕС запускается очень тревожный тренд для Украины, когда наши соседи претендуют на свои исторические территории. Венгрия давно обрабатывает население закарпатской области, а Поляки считают, что три области входят в их интерес, для воссоздания Речи Посполитой. Румыния претендует на Бессарабию и Черновицкую область, о чем публично заявляет самый рейтинговый кандидат в президенты", - прокомментировал слова Джорджеску телеграм-канал "Резидент".В ноябре прошлого года пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну. В ведомстве уточнили, что у коллективного Брюсселя уже давно готов "черновик" раздела. А именно, Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.Кстати, признания о том, что Польша думает о разделе Украины, звучат из Варшавы все чаще и чаще. И вероятнее всего, попытка сделать это будет выглядеть как "помощь Украине, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный."Учитывая, что возникают публичные перепалки [главы польского МИДа Радослава] Сикорского и Владимира Зеленского, Варшава может решиться спасать польских граждан в Галиции. Я уже не говорю о договоре об унии, по которому польским гражданам на Украине предоставляются особые права. Зеленский может этим договором воспользоваться и попросить у поляков помощи", - сказал политолог.В то же время, отметил он, российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец разобрал наиболее вероятные варианты будущего Украины, в том числе раздел. Подробности в материале Новая "Ялта" и раздел Украины: когда и как всё закончится? Сидорец о ближайшем будущем.
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новости, украина, румыния, киев, ес, служба внешней разведки , украина.ру
Новости, Украина, Румыния, Киев, ЕС, Служба внешней разведки , Украина.ру

Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"

16:00 30.01.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / calingeorgescuoficial
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / calingeorgescuoficial
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Киевскому режиму не понравилось высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина - это "вымышленное государство", которое неминуемо распадется, а его территории поделят между собой соседние страны

"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления. На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", - заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Ранее Кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое в конце концов разделят соседи.
"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и малороссия... У них (у Украины. - Ред.) нет другого пути. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", - сказал он.
ЕС запускается очень тревожный тренд для Украины, когда наши соседи претендуют на свои исторические территории. Венгрия давно обрабатывает население закарпатской области, а Поляки считают, что три области входят в их интерес, для воссоздания Речи Посполитой. Румыния претендует на Бессарабию и Черновицкую область, о чем публично заявляет самый рейтинговый кандидат в президенты", - прокомментировал слова Джорджеску телеграм-канал "Резидент".
В ноябре прошлого года пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну. В ведомстве уточнили, что у коллективного Брюсселя уже давно готов "черновик" раздела. А именно, Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.
Кстати, признания о том, что Польша думает о разделе Украины, звучат из Варшавы все чаще и чаще. И вероятнее всего, попытка сделать это будет выглядеть как "помощь Украине, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
"Учитывая, что возникают публичные перепалки [главы польского МИДа Радослава] Сикорского и Владимира Зеленского, Варшава может решиться спасать польских граждан в Галиции. Я уже не говорю о договоре об унии, по которому польским гражданам на Украине предоставляются особые права. Зеленский может этим договором воспользоваться и попросить у поляков помощи", - сказал политолог.
В то же время, отметил он, российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец разобрал наиболее вероятные варианты будущего Украины, в том числе раздел. Подробности в материале Новая "Ялта" и раздел Украины: когда и как всё закончится? Сидорец о ближайшем будущем.
 
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