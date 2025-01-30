https://ukraina.ru/20250130/1060695513.html

Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"

Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство" - 30.01.2025 Украина.ру

Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"

Киевскому режиму не понравилось высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина - это "вымышленное государство", которое неминуемо распадется, а его территории поделят между собой соседние страны

2025-01-30T16:00

2025-01-30T16:00

2025-01-30T16:00

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Ранее Кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое в конце концов разделят соседи."В ЕС запускается очень тревожный тренд для Украины, когда наши соседи претендуют на свои исторические территории. Венгрия давно обрабатывает население закарпатской области, а Поляки считают, что три области входят в их интерес, для воссоздания Речи Посполитой. Румыния претендует на Бессарабию и Черновицкую область, о чем публично заявляет самый рейтинговый кандидат в президенты", - прокомментировал слова Джорджеску телеграм-канал "Резидент".В ноябре прошлого года пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну. В ведомстве уточнили, что у коллективного Брюсселя уже давно готов "черновик" раздела. А именно, Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.Кстати, признания о том, что Польша думает о разделе Украины, звучат из Варшавы все чаще и чаще. И вероятнее всего, попытка сделать это будет выглядеть как "помощь Украине, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный."Учитывая, что возникают публичные перепалки [главы польского МИДа Радослава] Сикорского и Владимира Зеленского, Варшава может решиться спасать польских граждан в Галиции. Я уже не говорю о договоре об унии, по которому польским гражданам на Украине предоставляются особые права. Зеленский может этим договором воспользоваться и попросить у поляков помощи", - сказал политолог.В то же время, отметил он, российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец разобрал наиболее вероятные варианты будущего Украины, в том числе раздел. Подробности в материале Новая "Ялта" и раздел Украины: когда и как всё закончится? Сидорец о ближайшем будущем.

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новости, украина, румыния, киев, ес, служба внешней разведки , украина.ру