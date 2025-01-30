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Обсуждение убийства Путина — акт терроризма, заявил Володин в обращении к конгрессу США

Обсуждение убийства Путина — акт терроризма, заявил Володин в обращении к конгрессу США - 30.01.2025 Украина.ру

Обсуждение убийства Путина — акт терроризма, заявил Володин в обращении к конгрессу США

Обсуждение вопроса физической расправы над президентом России Владимиром Путиным может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма. С таким заявлением 30 января обратилась Госдума РФ к конгрессу США. Соответствующий документ появился на сайте ГД

2025-01-30T15:39

2025-01-30T15:39

2025-01-30T15:39

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в конгресс США и в ООН обращение ГД из-за недавно появившейся информации о том, что бывший президент Америки Джо Байденом и бывший госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали организацию убийства Владимира Путина.Помимо этого, в обращении ГД сказано, что обсуждение организации убийства Путина является преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, а также может привести к мировой ядерной войне.На этой неделе американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США "пыталась убить" Путина. По его словам, "Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну". Карлсон отметил, что команда Байдена рассматривала такой план, в надежде создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это — "безумие".Подробности в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина После этого в Кремле подчеркнули, что "российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства".Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание, что Такер Карлсон не привел никаких доказательств якобы планировавшегося покушения.На следующий день председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России прямым путем к началу ядерной войны.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он добавил, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.Другие новости: В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе

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