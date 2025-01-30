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В Харьковской области разоблачили группировку, "освоившую" миллионы на ремонте дорог
В Харьковской области разоблачили группировку, "освоившую" миллионы на ремонте дорог - 30.01.2025 Украина.ру
В Харьковской области разоблачили группировку, "освоившую" миллионы на ремонте дорог
Почти 20 млн гривен ($473 тыс) выделенных на ремонт дорог завладела группировка, в которую входили чиновники территориальной общины Харьковщины и коммерсанты. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
2025-01-30T14:27
2025-01-30T14:27
2025-01-30T14:27
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Организовал противоправную сделку зампред территориальной общины, констатировали в ГБР. По их сведениям, он в 2023 году инициировал заключение 12 договоров на ремонты местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями."К схеме он привлек мобилизованного специалиста, который якобы осуществлял техническое наблюдение за ремонтом, хотя и находился на службе. Также в незаконном механизме принимали участие директор частного предприятия, выполнявшего ремонт, два прораба, работник коммерческой структуры, а также уполномоченное лицо по вопросам проведения закупок территориальной общины. Для присвоения выделенных на ремонт средств дельцы экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленного песка, щебня и т.д.", - рассказали в ГБР.Там также отметили, что ответственный за техническое наблюдение специалист даже не выезжал на инспекцию выполненных работ, а подписывал готовые документы. Из-за этой схемы бюджет территориальной общины потерял почти 20 млн гривен.Во время обысков у фигурантов изъято более миллиона гривен наличными и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. В группу входило около десятка человек. За создание, руководство преступной организацией и участия в ней, а также подлоги, растраты и другие преступные деяния им грозит лишение свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.Ранее в новостях: ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
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новости, харьковская область, украина, харьков, гбр, коррупция, криминал, дороги
Новости, Харьковская область, Украина, Харьков, ГБР, коррупция, криминал, дороги
В Харьковской области разоблачили группировку, "освоившую" миллионы на ремонте дорог
Почти 20 млн гривен ($473 тыс) выделенных на ремонт дорог завладела группировка, в которую входили чиновники территориальной общины Харьковщины и коммерсанты. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
Организовал противоправную сделку зампред территориальной общины, констатировали в ГБР. По их сведениям, он в 2023 году инициировал заключение 12 договоров на ремонты местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями.
"К схеме он привлек мобилизованного специалиста, который якобы осуществлял техническое наблюдение за ремонтом, хотя и находился на службе. Также в незаконном механизме принимали участие директор частного предприятия, выполнявшего ремонт, два прораба, работник коммерческой структуры, а также уполномоченное лицо по вопросам проведения закупок территориальной общины. Для присвоения выделенных на ремонт средств дельцы экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленного песка, щебня и т.д.", - рассказали в ГБР.
Там также отметили, что ответственный за техническое наблюдение специалист даже не выезжал на инспекцию выполненных работ, а подписывал готовые документы. Из-за этой схемы бюджет территориальной общины потерял почти 20 млн гривен.
Во время обысков у фигурантов изъято более миллиона гривен наличными и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. В группу входило около десятка человек. За создание, руководство преступной организацией и участия в ней, а также подлоги, растраты и другие преступные деяния им грозит лишение свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.