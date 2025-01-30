"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка - 30.01.2025 Украина.ру
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"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка - 30.01.2025 Украина.ру
"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного
2025-01-30T12:11
2025-01-30T12:34
новости
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днепропетровск
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Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "Битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию".Обнародовал Царев и другие новости с фронта:Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел.Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.Накануне Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки, а еще за день до этого - населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.
https://ukraina.ru/20250130/1060687433.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, днепропетровск, олег царев, александр чаленко, вс рф, вооруженные силы украины, часов яр, фронт
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Олег Царев, Александр Чаленко, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, фронт

"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка

12:11 30.01.2025 (обновлено: 12:34 30.01.2025)
 
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
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Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного
Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "Битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию".
"Ожесточенные бои продолжаются в северной части города, ее большая часть под контролем ВС РФ", - уточнил он.
Обнародовал Царев и другие новости с фронта:
  • на Купянском направлении наиболее активные боевые действия идут в районе Лозовой и Зеленого Гая. Российские войска постепенно расширяют плацдарм на западном берегу Оскола;
  • в Торецке ситуация пока без изменений: "ВСУ изо всех сил удерживают последний рубеж обороны на севере города" - на шахте "Торецкая". Российские штурмовики постепенно сужают подконтрольную противнику территорию;
  • на Северском, Краснолиманском, Харьковском, Херсонском и Запорожском участках - в целом без изменений, идут позиционные бои;
  • на Угледарском фронте в районе Великой Новоселки российские части расширяют зону контроля на север и северо-запад, дут бои в районе Нового Комара, есть у ВС РФ успехи также в Дачном, что западнее Курахово. Кроме того, "упорнейшие бои развиваются в районе Зеленовки. Западнее российская армия пробивается в сторону Константинополя и Улаклы".

"На Покровском направлении интенсивные бои идут за Удачное, но продвинуться вперед нашим частям практически не удается - со стороны ВСУ в бой вступают все новые резервы. <...> В Успеновке и Новоалександровке постоянные бои с применением ВСУ большого числа БПЛА. МО РФ заявило об освобождении Новоелизаветовки, хотя сейчас уже заканчивается зачистка соседней Надеждинки, а севернее и южнее наши продвигаются на запад. <...> Южнее Покровска российские войска пробиваются к окраинам Новоукраинки и Чунишино. На правом фланге удалось выйти на южную окраину Водяного Второго. Очень тяжелые бои идут в районе Елизаветовки и Малиновской развязки", - уточнил Царев.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел.
"У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - отметил Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.
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ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в КрасноармейскеРоссийские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
Накануне Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки, а еще за день до этого - населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
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Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровскОлег ЦаревАлександр ЧаленкоВС РФВооруженные силы УкраиныЧасов Ярфронт
 
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