"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
12:11 30.01.2025 (обновлено: 12:34 30.01.2025)
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного
Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.
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Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "Битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию".
"Ожесточенные бои продолжаются в северной части города, ее большая часть под контролем ВС РФ", - уточнил он.
Обнародовал Царев и другие новости с фронта:
- —на Купянском направлении наиболее активные боевые действия идут в районе Лозовой и Зеленого Гая. Российские войска постепенно расширяют плацдарм на западном берегу Оскола;
- —в Торецке ситуация пока без изменений: "ВСУ изо всех сил удерживают последний рубеж обороны на севере города" - на шахте "Торецкая". Российские штурмовики постепенно сужают подконтрольную противнику территорию;
- —на Северском, Краснолиманском, Харьковском, Херсонском и Запорожском участках - в целом без изменений, идут позиционные бои;
- —на Угледарском фронте в районе Великой Новоселки российские части расширяют зону контроля на север и северо-запад, дут бои в районе Нового Комара, есть у ВС РФ успехи также в Дачном, что западнее Курахово. Кроме того, "упорнейшие бои развиваются в районе Зеленовки. Западнее российская армия пробивается в сторону Константинополя и Улаклы".
"На Покровском направлении интенсивные бои идут за Удачное, но продвинуться вперед нашим частям практически не удается - со стороны ВСУ в бой вступают все новые резервы. <...> В Успеновке и Новоалександровке постоянные бои с применением ВСУ большого числа БПЛА. МО РФ заявило об освобождении Новоелизаветовки, хотя сейчас уже заканчивается зачистка соседней Надеждинки, а севернее и южнее наши продвигаются на запад. <...> Южнее Покровска российские войска пробиваются к окраинам Новоукраинки и Чунишино. На правом фланге удалось выйти на южную окраину Водяного Второго. Очень тяжелые бои идут в районе Елизаветовки и Малиновской развязки", - уточнил Царев.
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел.
"У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - отметил Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.
12:26ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в КрасноармейскеРоссийские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
Накануне Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки, а еще за день до этого - населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.