https://ukraina.ru/20250130/1060686110.html

"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка

"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка - 30.01.2025 Украина.ру

"Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка

Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного

2025-01-30T12:11

2025-01-30T12:11

2025-01-30T12:34

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Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "Битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию".Обнародовал Царев и другие новости с фронта:Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел.Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.Накануне Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки, а еще за день до этого - населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.

https://ukraina.ru/20250130/1060687433.html

https://ukraina.ru/20250129/1060651211.html

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новости, россия, украина, днепропетровск, олег царев, александр чаленко, вс рф, вооруженные силы украины, часов яр, фронт