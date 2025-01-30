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"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии

"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии - 30.01.2025 Украина.ру

"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии

Американский журналист Такер Карлсон сделал новое заявление, подчеркнув, что негативное отношение коллективного Запада к российскому президенту Владимиру Путину - это безосновательный заговор, а на самом деле главный "источник безумия" "прописан" в Киеве

2025-01-30T15:29

2025-01-30T15:29

2025-01-30T15:29

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"Украина - это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", - сказал Карлсон.Таким образом он отреагировал на нападки, с которыми он столкнулся в США и Европе, где, как отметил бывший ведущий Fox News, его упрекали со словами: "Как ты мог разговаривать с Путиным - нашим врагом?".Во вторник, 28 января, Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера."Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - сказал Карлсон, добавив, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США покушения на президента России прямым путем к началу ядерной войны и подчеркнул, что слова Карлсона должны стать основанием для разбирательств, а Байден и Блинкен - привлечены к ответственности.В четверг, 30 января, Володин направил обращение к конгрессу США с требованием от имени российских депутатов провести тщательное расследование по поводу недавно озвученных Такером Карлсоном данных.Между тем, и Байден, и Блинкен имеют неприкосновенность. Значит ли это, что они не понесут наказание, соответствующее их деяниям? В этом вопросе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Меренкова. Подробности - в материале Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное.

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новости, сша, запад, россия, такер карлсон, владимир путин, джо байден, fox news, госдума, украина.ру