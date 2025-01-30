"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии - 30.01.2025 Украина.ру
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"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии
"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии - 30.01.2025 Украина.ру
"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии
Американский журналист Такер Карлсон сделал новое заявление, подчеркнув, что негативное отношение коллективного Запада к российскому президенту Владимиру Путину - это безосновательный заговор, а на самом деле главный "источник безумия" "прописан" в Киеве
2025-01-30T15:29
2025-01-30T15:29
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такер карлсон
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джо байден
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"Украина - это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", - сказал Карлсон.Таким образом он отреагировал на нападки, с которыми он столкнулся в США и Европе, где, как отметил бывший ведущий Fox News, его упрекали со словами: "Как ты мог разговаривать с Путиным - нашим врагом?".Во вторник, 28 января, Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера."Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - сказал Карлсон, добавив, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США покушения на президента России прямым путем к началу ядерной войны и подчеркнул, что слова Карлсона должны стать основанием для разбирательств, а Байден и Блинкен - привлечены к ответственности.В четверг, 30 января, Володин направил обращение к конгрессу США с требованием от имени российских депутатов провести тщательное расследование по поводу недавно озвученных Такером Карлсоном данных.Между тем, и Байден, и Блинкен имеют неприкосновенность. Значит ли это, что они не понесут наказание, соответствующее их деяниям? В этом вопросе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Меренкова. Подробности - в материале Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное.
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новости, сша, запад, россия, такер карлсон, владимир путин, джо байден, fox news, госдума, украина.ру
Новости, США, Запад, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Джо Байден, Fox News, Госдума, Украина.ру

"Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии

15:29 30.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
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Американский журналист Такер Карлсон сделал новое заявление, подчеркнув, что негативное отношение коллективного Запада к российскому президенту Владимиру Путину - это безосновательный заговор, а на самом деле главный "источник безумия" "прописан" в Киеве
"Украина - это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", - сказал Карлсон.
Таким образом он отреагировал на нападки, с которыми он столкнулся в США и Европе, где, как отметил бывший ведущий Fox News, его упрекали со словами: "Как ты мог разговаривать с Путиным - нашим врагом?".
"Никто не спросил меня, является ли Путин моим врагом. Почему Путин - мой враг? Он ничего не сделал мне. Он никогда не называл меня расистом. "Ты - марионетка Путина!". Нет, я американец. И у меня нет ни одной причины злится на Владимира Путина или кого-то еще, пока он не трогает меня или мою страну. Мы никогда не голосовали за то, что в политику США входит ненависть к Путину. Есть только группа безумцев, которых я лично знаю, например, сумасшедшая Виктория Нуланд. Вот такие враги демократии однажды решили, что надо избавиться от Путина, потому что они злы на него по какой-то причине, которую никто никогда не объяснял. Я с этим не согласен", - заявил Карлсон, подчеркнул, главный источник безумия в мире - это Украина.
Во вторник, 28 января, Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера.
"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - сказал Карлсон, добавив, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США покушения на президента России прямым путем к началу ядерной войны и подчеркнул, что слова Карлсона должны стать основанием для разбирательств, а Байден и Блинкен - привлечены к ответственности.
В четверг, 30 января, Володин направил обращение к конгрессу США с требованием от имени российских депутатов провести тщательное расследование по поводу недавно озвученных Такером Карлсоном данных.
Между тем, и Байден, и Блинкен имеют неприкосновенность. Значит ли это, что они не понесут наказание, соответствующее их деяниям? В этом вопросе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Меренкова. Подробности - в материале Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное.
 
НовостиСШАЗападРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинДжо БайденFox NewsГосдумаУкраина.ру
 
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