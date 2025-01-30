Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами - 30.01.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250130/1026507423.html
Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами
Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами - 30.01.2025 Украина.ру
Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами
31 января 1895 года появился на свет Петр Дьяченко, вошедший в историю как офицер шести армий. В разное время он успел послужить в Русской императорской армии, Гетманской армии Украинской державы, УНР, Польши, армии Полесской Сечи Бульбы-Боровца и, наконец, в Украинской национальной армии, ассоциированной с вермахтом
2025-01-30T16:00
2025-01-30T16:00
история
великая отечественная война
украинские националисты
гражданская война
коллаборационисты
история
первая мировая война
xx век
история украины
польша
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Дьяченко родился в селе Березовая Лука, расположенном в Полтавской губернии (ныне области). После окончания сельского начального училища перешел в реальное училище в Ромнах. По другой версии, учился в Миргородском реальном училище.После начала Первой мировой войны Дьяченко вступил в армию вольноопределяющимся (т.е. добровольцем). Первоначально служил рядовым, но быстро был произведён в унтер-офицеры и в 1915 году командирован на курсы прапорщиков.После сдачи экзамена Дьяченко в звании прапорщика перевели в 84-ю пехотную дивизию, которая принимала участие в Брусиловском наступлении. Служил Дьяченко в 333-м Глазовском полку, который особенно отличился в боях в Галиции. Молодой офицер неплохо проявил себя, был назначен командиром роты и повышен до подпоручика.После февральской революции Дьяченко стал быстро расти в званиях и за несколько месяцев стал штабс-капитаном и вдобавок командиром Ударного революционного полка (имеются в виду ударные части, сформированные Временным правительством).Однако на фронте вятские ударники так и не побывали — полк был отведен в Глазов для формирования. Пока шел этот процесс, произошла Октябрьская революция, и возвращаться стало некуда.Дьяченко вскоре уехал на Украину, где Центральная Рада формировала свою армию. Так он оказался в дивизии запорожцев под началом бывшего капитана императорской армии Петра Болбочана.У Болбочана Дьяченко стал сначала командиром взвода, а затем сотником. Запорожцы были одной из самых боеспособных сил наряду с сечевиками, но тоже себе на уме. Им особенно не доверял ни гетман Скоропадский, у которого они служили, ни позднее Петлюра.Тем не менее, после свержения гетмана запорожцы получили пополнения, а сам Дьяченко стал командиром "чёрных запорожцев", также известных как черношлычники из-за характерных деталей униформы. Это был конный дивизион, позднее развёрнутый в полк.Летом 1919 года примкнул к Болбочану в его конфликте с Петлюрой. Несмотря на победу Петлюры и расстрел Болбочана за попытку мятежа, сам Дьяченко последствий избежал, остался во главе отряда и даже участвовал в Первом зимнем походе по тылам белых и красных, после которого получил звание полковника УНР.Вскоре "чёрные запорожцы" вернулись на Украину с польскими войсками, однако этот поход завершился неудачно. Вместе с уцелевшими остатками армии УНР запорожцы вернулись в Польшу, где были интернированы.Сам Дьяченко поступил на службу в польскую армию, где получил звание майора. Вплоть до начала Второй мировой он служил в кавалерийской бригаде.После выхода Польши из войны остался на территории генерал-губернаторства (перешедшая к немцам территория). Вошел в состав созданной в Кракове Украинской генеральной рады комбатантов, которую сформировал его старый знакомый Омельянович-Павленко, возглавлявший войска УНР в Первом зимнем походе. По совместительству Дьяченко работал в оккупационной полиции.После начала Великой Отечественной Дяченко некоторое время провел в Полесской Сечи Тараса Бульбы-Боровца, у которого стал начальником штаба. Однако ему не понравилась излишняя партизанщина бульбовцев, и вскоре он покинул свой пост.В отличие от многих политических деятелей, которые ориентировались либо на бандеровцев, либо на мельниковцев, Дьяченко работал и с теми, и с другими. И ещё с немцами. Тех устраивал его богатый военный опыт, и его взяли на службу в абвер, где он занимался созданием агентурных сетей в центральной части Украины.Осенью 1943 года немцы решили создать на базе мельниковского и бульбовского актива т.н. "Украинский легион самообороны" (по факту числившийся в немецких ведомостях как 31-й батальон СД). Дьяченко стал сначала начальником штаба, а с середины 1944 года и командиром этого полицейского формирования.Легион действовал на Волыни, принимал участие в Волынской резне, борьбе с польскими и советскими партизанами. Кроме того, легионеры враждовали с бандеровцами. Задокументирован факт их неоднократных вооружённых стычек с отрядами УПА*, которая находилась под контролем бандеровской фракции.Позднее легион был переведён в Варшаву.Вопрос о его участии в подавлении Варшавского восстания до сих пор не до конца прояснён. Одни исследователи полагают, что легионеры принимали участие в его подавлении. Другие полагают, что батальон перебросили в бывшую польскую столицу уже после завершения восстания.В конце 1944 года легион был переведен в Моравию и расформирован. Оставшихся в нём отправили на пополнение в дивизию СС "Галичина".Однако Дьяченко уходит к старому знакомому Омельяновичу-Павленко, который возглавил Украинскую освободительную армию, сформированную преимущественно из советских военнопленных и хиви. В её составе Дьяченко стал командиром полка.В 1945 году немцы решили свести разбросанные по всей Европе разрозненные украинские части в единую Украинскую национальную армию. В составе армии была сформирована противотанковая бригада "Свободная Украина", командиром которой стал Дьяченко. Несмотря на громкое название, сколько-нибудь значимого участия на ход войны им оказать не удалось.Формирование частей было не быстрым, "Свободная Украина" оказалась на фронте только в середине апреля 1945 года, когда исход войны уже был ясен. Однако Дьяченко успел произвести впечатление на немцев, получить железный крест и заслужить повышение до командира дивизии УНА.В последние дни войны большая часть дивизии погибла в Судетах. Около трети уцелевших во главе с Дьяченко смогли уйти от Советской армии и сдаться американцам. Поскольку он никогда не имел советского гражданства, его не передали советской стороне.Некоторое время он жил в Мюнхене, где консультировал американцев по вопросам подполья националистов в УССР. Несколько лет спустя он перебрался в США, где и провел остаток дней.Дьяченко не принимал участия в политической жизни эмигрантов, сосредоточившись на написании мемуаров. Он умер в Филадельфии в 1965 году в возрасте 70 лет, став, наверное, самым наглядным примером траектории метаний украинских националистов первой половины ХХ века.* Террористическая организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20240627/1024063038.html
https://ukraina.ru/20240529/1046637906.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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история, великая отечественная война, украинские националисты, гражданская война, коллаборационисты, первая мировая война, xx век, история украины, польша, украина, симон петлюра, центральная рада, сс
История, Великая Отечественная война, украинские националисты, гражданская война, коллаборационисты, История, Первая мировая война, XX век, история Украины, Польша, Украина, Симон Петлюра, Центральная Рада, СС

Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами

16:00 30.01.2025
 
© uon.cg.gov.ua / Перейти в фотобанкПетр Дьяченко УНР
Петр Дьяченко УНР
© uon.cg.gov.ua
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Евгений Антонюк
публицист
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31 января 1895 года появился на свет Петр Дьяченко, вошедший в историю как офицер шести армий. В разное время он успел послужить в Русской императорской армии, Гетманской армии Украинской державы, УНР, Польши, армии Полесской Сечи Бульбы-Боровца и, наконец, в Украинской национальной армии, ассоциированной с вермахтом
Дьяченко родился в селе Березовая Лука, расположенном в Полтавской губернии (ныне области). После окончания сельского начального училища перешел в реальное училище в Ромнах. По другой версии, учился в Миргородском реальном училище.
После начала Первой мировой войны Дьяченко вступил в армию вольноопределяющимся (т.е. добровольцем). Первоначально служил рядовым, но быстро был произведён в унтер-офицеры и в 1915 году командирован на курсы прапорщиков.
После сдачи экзамена Дьяченко в звании прапорщика перевели в 84-ю пехотную дивизию, которая принимала участие в Брусиловском наступлении. Служил Дьяченко в 333-м Глазовском полку, который особенно отличился в боях в Галиции. Молодой офицер неплохо проявил себя, был назначен командиром роты и повышен до подпоручика.
После февральской революции Дьяченко стал быстро расти в званиях и за несколько месяцев стал штабс-капитаном и вдобавок командиром Ударного революционного полка (имеются в виду ударные части, сформированные Временным правительством).
Однако на фронте вятские ударники так и не побывали — полк был отведен в Глазов для формирования. Пока шел этот процесс, произошла Октябрьская революция, и возвращаться стало некуда.
- РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня 2024, 16:05История
Жизнь и смерть Петра Болбочана - заговорщика против Петлюры и прототипа булгаковского БолботунаПолковник УНР Петр Болбочан, которого Булгаков вывел в "белой гвардии" под фамилией Болботун, был расстрелян 28 июня 1919 года. Этнический молдаванин и офицер императорской армии после революции стал убежденным украинским националистом. Но политические разногласия с Петлюрой и Винниченко сгубили амбициозного полковника
Дьяченко вскоре уехал на Украину, где Центральная Рада формировала свою армию. Так он оказался в дивизии запорожцев под началом бывшего капитана императорской армии Петра Болбочана.
У Болбочана Дьяченко стал сначала командиром взвода, а затем сотником. Запорожцы были одной из самых боеспособных сил наряду с сечевиками, но тоже себе на уме. Им особенно не доверял ни гетман Скоропадский, у которого они служили, ни позднее Петлюра.
Тем не менее, после свержения гетмана запорожцы получили пополнения, а сам Дьяченко стал командиром "чёрных запорожцев", также известных как черношлычники из-за характерных деталей униформы. Это был конный дивизион, позднее развёрнутый в полк.
Летом 1919 года примкнул к Болбочану в его конфликте с Петлюрой. Несмотря на победу Петлюры и расстрел Болбочана за попытку мятежа, сам Дьяченко последствий избежал, остался во главе отряда и даже участвовал в Первом зимнем походе по тылам белых и красных, после которого получил звание полковника УНР.
Вскоре "чёрные запорожцы" вернулись на Украину с польскими войсками, однако этот поход завершился неудачно. Вместе с уцелевшими остатками армии УНР запорожцы вернулись в Польшу, где были интернированы.
Генерал Михаил Омельянович-Павленко
29 мая 2024, 16:04История
Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа IУлица Омельяновича-Павленко появилась на Печерске в 2016 году – это было новое название улицы Суворова. Формально решение принималось в рамках глорификации украинских "героев", но киевляне шутили, что в рамках превращения Киева в хутор – ведь место генералиссимуса занял полковник той же Русской императорской армии
Сам Дьяченко поступил на службу в польскую армию, где получил звание майора. Вплоть до начала Второй мировой он служил в кавалерийской бригаде.
После выхода Польши из войны остался на территории генерал-губернаторства (перешедшая к немцам территория). Вошел в состав созданной в Кракове Украинской генеральной рады комбатантов, которую сформировал его старый знакомый Омельянович-Павленко, возглавлявший войска УНР в Первом зимнем походе. По совместительству Дьяченко работал в оккупационной полиции.
После начала Великой Отечественной Дяченко некоторое время провел в Полесской Сечи Тараса Бульбы-Боровца, у которого стал начальником штаба. Однако ему не понравилась излишняя партизанщина бульбовцев, и вскоре он покинул свой пост.
В отличие от многих политических деятелей, которые ориентировались либо на бандеровцев, либо на мельниковцев, Дьяченко работал и с теми, и с другими. И ещё с немцами. Тех устраивал его богатый военный опыт, и его взяли на службу в абвер, где он занимался созданием агентурных сетей в центральной части Украины.
Осенью 1943 года немцы решили создать на базе мельниковского и бульбовского актива т.н. "Украинский легион самообороны" (по факту числившийся в немецких ведомостях как 31-й батальон СД). Дьяченко стал сначала начальником штаба, а с середины 1944 года и командиром этого полицейского формирования.
Атаман Тарас Боровец (Бульба) И «Полесская сечь» - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
22 августа 2024, 16:03История
Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-БоровцаВ 1941 году украинские националисты попытались заняться (воз)созданием украинской государственности, не связанной с УССР. Первыми успели бандеровцы, провозгласившие украинское государство во Львове 30 июня. Вторую попытку, значительно менее серьёзную, предпринял сторонник эмигрантского правительства УНР Тарас "Бульба" Боровец
Легион действовал на Волыни, принимал участие в Волынской резне, борьбе с польскими и советскими партизанами. Кроме того, легионеры враждовали с бандеровцами. Задокументирован факт их неоднократных вооружённых стычек с отрядами УПА*, которая находилась под контролем бандеровской фракции.
Позднее легион был переведён в Варшаву.
Вопрос о его участии в подавлении Варшавского восстания до сих пор не до конца прояснён. Одни исследователи полагают, что легионеры принимали участие в его подавлении. Другие полагают, что батальон перебросили в бывшую польскую столицу уже после завершения восстания.
В конце 1944 года легион был переведен в Моравию и расформирован. Оставшихся в нём отправили на пополнение в дивизию СС "Галичина".
Однако Дьяченко уходит к старому знакомому Омельяновичу-Павленко, который возглавил Украинскую освободительную армию, сформированную преимущественно из советских военнопленных и хиви. В её составе Дьяченко стал командиром полка.
ЖИТЕЛИ ПРАГА ТАНКИСТЫ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
5 мая 2023, 08:01История
Прага 1945: немцы, чехи, власовцы и Красная армия
В 1945 году немцы решили свести разбросанные по всей Европе разрозненные украинские части в единую Украинскую национальную армию. В составе армии была сформирована противотанковая бригада "Свободная Украина", командиром которой стал Дьяченко. Несмотря на громкое название, сколько-нибудь значимого участия на ход войны им оказать не удалось.
Формирование частей было не быстрым, "Свободная Украина" оказалась на фронте только в середине апреля 1945 года, когда исход войны уже был ясен. Однако Дьяченко успел произвести впечатление на немцев, получить железный крест и заслужить повышение до командира дивизии УНА.
В последние дни войны большая часть дивизии погибла в Судетах. Около трети уцелевших во главе с Дьяченко смогли уйти от Советской армии и сдаться американцам. Поскольку он никогда не имел советского гражданства, его не передали советской стороне.
Некоторое время он жил в Мюнхене, где консультировал американцев по вопросам подполья националистов в УССР. Несколько лет спустя он перебрался в США, где и провел остаток дней.
Дьяченко не принимал участия в политической жизни эмигрантов, сосредоточившись на написании мемуаров. Он умер в Филадельфии в 1965 году в возрасте 70 лет, став, наверное, самым наглядным примером траектории метаний украинских националистов первой половины ХХ века.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
 
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