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Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами

Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами - 30.01.2025 Украина.ру

Петр Дьяченко: один офицер с шестью присягами

31 января 1895 года появился на свет Петр Дьяченко, вошедший в историю как офицер шести армий. В разное время он успел послужить в Русской императорской армии, Гетманской армии Украинской державы, УНР, Польши, армии Полесской Сечи Бульбы-Боровца и, наконец, в Украинской национальной армии, ассоциированной с вермахтом

2025-01-30T16:00

2025-01-30T16:00

2025-01-30T16:00

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Дьяченко родился в селе Березовая Лука, расположенном в Полтавской губернии (ныне области). После окончания сельского начального училища перешел в реальное училище в Ромнах. По другой версии, учился в Миргородском реальном училище.После начала Первой мировой войны Дьяченко вступил в армию вольноопределяющимся (т.е. добровольцем). Первоначально служил рядовым, но быстро был произведён в унтер-офицеры и в 1915 году командирован на курсы прапорщиков.После сдачи экзамена Дьяченко в звании прапорщика перевели в 84-ю пехотную дивизию, которая принимала участие в Брусиловском наступлении. Служил Дьяченко в 333-м Глазовском полку, который особенно отличился в боях в Галиции. Молодой офицер неплохо проявил себя, был назначен командиром роты и повышен до подпоручика.После февральской революции Дьяченко стал быстро расти в званиях и за несколько месяцев стал штабс-капитаном и вдобавок командиром Ударного революционного полка (имеются в виду ударные части, сформированные Временным правительством).Однако на фронте вятские ударники так и не побывали — полк был отведен в Глазов для формирования. Пока шел этот процесс, произошла Октябрьская революция, и возвращаться стало некуда.Дьяченко вскоре уехал на Украину, где Центральная Рада формировала свою армию. Так он оказался в дивизии запорожцев под началом бывшего капитана императорской армии Петра Болбочана.У Болбочана Дьяченко стал сначала командиром взвода, а затем сотником. Запорожцы были одной из самых боеспособных сил наряду с сечевиками, но тоже себе на уме. Им особенно не доверял ни гетман Скоропадский, у которого они служили, ни позднее Петлюра.Тем не менее, после свержения гетмана запорожцы получили пополнения, а сам Дьяченко стал командиром "чёрных запорожцев", также известных как черношлычники из-за характерных деталей униформы. Это был конный дивизион, позднее развёрнутый в полк.Летом 1919 года примкнул к Болбочану в его конфликте с Петлюрой. Несмотря на победу Петлюры и расстрел Болбочана за попытку мятежа, сам Дьяченко последствий избежал, остался во главе отряда и даже участвовал в Первом зимнем походе по тылам белых и красных, после которого получил звание полковника УНР.Вскоре "чёрные запорожцы" вернулись на Украину с польскими войсками, однако этот поход завершился неудачно. Вместе с уцелевшими остатками армии УНР запорожцы вернулись в Польшу, где были интернированы.Сам Дьяченко поступил на службу в польскую армию, где получил звание майора. Вплоть до начала Второй мировой он служил в кавалерийской бригаде.После выхода Польши из войны остался на территории генерал-губернаторства (перешедшая к немцам территория). Вошел в состав созданной в Кракове Украинской генеральной рады комбатантов, которую сформировал его старый знакомый Омельянович-Павленко, возглавлявший войска УНР в Первом зимнем походе. По совместительству Дьяченко работал в оккупационной полиции.После начала Великой Отечественной Дяченко некоторое время провел в Полесской Сечи Тараса Бульбы-Боровца, у которого стал начальником штаба. Однако ему не понравилась излишняя партизанщина бульбовцев, и вскоре он покинул свой пост.В отличие от многих политических деятелей, которые ориентировались либо на бандеровцев, либо на мельниковцев, Дьяченко работал и с теми, и с другими. И ещё с немцами. Тех устраивал его богатый военный опыт, и его взяли на службу в абвер, где он занимался созданием агентурных сетей в центральной части Украины.Осенью 1943 года немцы решили создать на базе мельниковского и бульбовского актива т.н. "Украинский легион самообороны" (по факту числившийся в немецких ведомостях как 31-й батальон СД). Дьяченко стал сначала начальником штаба, а с середины 1944 года и командиром этого полицейского формирования.Легион действовал на Волыни, принимал участие в Волынской резне, борьбе с польскими и советскими партизанами. Кроме того, легионеры враждовали с бандеровцами. Задокументирован факт их неоднократных вооружённых стычек с отрядами УПА*, которая находилась под контролем бандеровской фракции.Позднее легион был переведён в Варшаву.Вопрос о его участии в подавлении Варшавского восстания до сих пор не до конца прояснён. Одни исследователи полагают, что легионеры принимали участие в его подавлении. Другие полагают, что батальон перебросили в бывшую польскую столицу уже после завершения восстания.В конце 1944 года легион был переведен в Моравию и расформирован. Оставшихся в нём отправили на пополнение в дивизию СС "Галичина".Однако Дьяченко уходит к старому знакомому Омельяновичу-Павленко, который возглавил Украинскую освободительную армию, сформированную преимущественно из советских военнопленных и хиви. В её составе Дьяченко стал командиром полка.В 1945 году немцы решили свести разбросанные по всей Европе разрозненные украинские части в единую Украинскую национальную армию. В составе армии была сформирована противотанковая бригада "Свободная Украина", командиром которой стал Дьяченко. Несмотря на громкое название, сколько-нибудь значимого участия на ход войны им оказать не удалось.Формирование частей было не быстрым, "Свободная Украина" оказалась на фронте только в середине апреля 1945 года, когда исход войны уже был ясен. Однако Дьяченко успел произвести впечатление на немцев, получить железный крест и заслужить повышение до командира дивизии УНА.В последние дни войны большая часть дивизии погибла в Судетах. Около трети уцелевших во главе с Дьяченко смогли уйти от Советской армии и сдаться американцам. Поскольку он никогда не имел советского гражданства, его не передали советской стороне.Некоторое время он жил в Мюнхене, где консультировал американцев по вопросам подполья националистов в УССР. Несколько лет спустя он перебрался в США, где и провел остаток дней.Дьяченко не принимал участия в политической жизни эмигрантов, сосредоточившись на написании мемуаров. Он умер в Филадельфии в 1965 году в возрасте 70 лет, став, наверное, самым наглядным примером траектории метаний украинских националистов первой половины ХХ века.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, великая отечественная война, украинские националисты, гражданская война, коллаборационисты, первая мировая война, xx век, история украины, польша, украина, симон петлюра, центральная рада, сс