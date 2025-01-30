https://ukraina.ru/20250130/1060699268.html

Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине

Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине - 30.01.2025 Украина.ру

Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине

Весь мир оказался на грани катастрофы из-за коррумпированного режима Владимира Зеленского. Об этом 30 января написало американское издание American Thinker

2025-01-30T16:41

2025-01-30T16:41

2025-01-30T16:41

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В статье отмечается, что киевские власти и большинство украинцев утверждают, якобы Украина "спасла Европу и Запад от России". Но это вовсе не так, считает обозреватель издания. Помимо этого, в публикации уточняется, что экс-президент США Джо Байден также сыграл свою роль. Он "разжег угли украинской внутренней войны". По мнению журналистов АТ, Байден сделал это ради выгоды своего семейного бизнеса.Обозреватель призвал к переговорам для завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева.В четверг, 30 января, кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что Украина — это "вымышленное государство", которое в конце концов разделят соседи."Мир меняется. Границы будут меняться. <...> У них (у Украины. - Ред.) нет другого пути. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", — сказал он.Между тем в этот же день американский журналист Такер Карлсон заявил, что "Украина — это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое".Подробности в материале "Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии

https://ukraina.ru/20250130/1060695513.html

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новости, украина, сша, америка, вашингтон, киев, запад, джо байден, владимир зеленский