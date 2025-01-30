Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине - 30.01.2025 Украина.ру
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Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине
Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине - 30.01.2025 Украина.ру
Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине
Весь мир оказался на грани катастрофы из-за коррумпированного режима Владимира Зеленского. Об этом 30 января написало американское издание American Thinker
2025-01-30T16:41
2025-01-30T16:41
новости
украина
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киев
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джо байден
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В статье отмечается, что киевские власти и большинство украинцев утверждают, якобы Украина "спасла Европу и Запад от России". Но это вовсе не так, считает обозреватель издания. Помимо этого, в публикации уточняется, что экс-президент США Джо Байден также сыграл свою роль. Он "разжег угли украинской внутренней войны". По мнению журналистов АТ, Байден сделал это ради выгоды своего семейного бизнеса.Обозреватель призвал к переговорам для завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева.В четверг, 30 января, кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что Украина — это "вымышленное государство", которое в конце концов разделят соседи."Мир меняется. Границы будут меняться. &lt;...&gt; У них (у Украины. - Ред.) нет другого пути. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", — сказал он.Между тем в этот же день американский журналист Такер Карлсон заявил, что "Украина — это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое".Подробности в материале "Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, америка, вашингтон, киев, запад, джо байден, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Америка, Вашингтон, Киев, Запад, Джо Байден, Владимир Зеленский

Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине

16:41 30.01.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Весь мир оказался на грани катастрофы из-за коррумпированного режима Владимира Зеленского. Об этом 30 января написало американское издание American Thinker
В статье отмечается, что киевские власти и большинство украинцев утверждают, якобы Украина "спасла Европу и Запад от России". Но это вовсе не так, считает обозреватель издания.
"Украина — это преступное государство с населением всего в 30 миллионов человек поставило мир на грань катастрофы благодаря своей коррупции", — написал автор материала.
Помимо этого, в публикации уточняется, что экс-президент США Джо Байден также сыграл свою роль. Он "разжег угли украинской внутренней войны". По мнению журналистов АТ, Байден сделал это ради выгоды своего семейного бизнеса.
Обозреватель призвал к переговорам для завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева.
В четверг, 30 января, кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что Украина — это "вымышленное государство", которое в конце концов разделят соседи.
"Мир меняется. Границы будут меняться. <...> У них (у Украины. - Ред.) нет другого пути. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", — сказал он.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
16:00
Франкенштейн против: в Киеве обиделись на Джорджеску, захотевшего перекроить "несуществующее государство"Киевскому режиму не понравилось высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина - это "вымышленное государство", которое неминуемо распадется, а его территории поделят между собой соседние страны
Между тем в этот же день американский журналист Такер Карлсон заявил, что "Украина — это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое".
Подробности в материале "Источник безумия"- по другому адресу: Карлсон заявил, что противники Путина - враги демократии
 
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