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Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости

Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости - 30.01.2025 Украина.ру

Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости

Враг не может победить Россию извне, все проблемы российского государства являются внутренними. Об этом 30 января заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

2025-01-30T14:56

2025-01-30T14:56

2025-01-30T15:58

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Выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч, глава нижней палаты российского парламента рассказал о внешних и внутренних угрозах.По мнению спикера Госдумы, все фракции российского парламента, несмотря на идеологические и прочие разногласия, желают видеть страну сильной, а жизнь её населения – лучше."Но это будет, если мы сами с вами будем верить и делать всё, чтобы своим примером показывать, как должно быть. Вот для нас образец - президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И вы видите, как много изменилось с его избранием, что было до этого", - подчеркнул Володин.Тем временем иноагент, внесённый в список террористов и экстремистов Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ

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новости, россия, вячеслав володин, госдума, патриотизм, раскол, предательство, идеология, парламент, владимир путин