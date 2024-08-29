Эксперт: "Хлеб" Зеленского пекут не на Украине

"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"

ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах "хлынула вся эта нечисть". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский