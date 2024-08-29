Эксперт: "Хлеб" Зеленского пекут не на Украине
© скриншотРеактивный дрон "Паляниця"
© скриншот
Владимир Зеленский объявил, что Украина разработала ракету-дрон "Паляницю" (в переводе с украинского - "Хлеб"). Однако производит этот вид вооружения явно не Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
"Скорее всего, этот БПЛА не является продуктом украинского ВПК. Они кастомизируют сборку деталей на своей территории. Для этого не нужны какие-то сложные производства, достаточно гаража любой автобазы", - отметил собеседник издания.
Эксперт добавил, что когда ВСУ применят эти БПЛА, российские военные по остаткам деталей сбитых образцов изучат "рецепт" их создания, а также поймут, кто их производил.
О том, какие задачи стоят перед ВС РФ на СВО в ближайшее время, читайте в интервью Владимира Орлова Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
Вчера, 06:15"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах "хлынула вся эта нечисть". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский