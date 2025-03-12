https://ukraina.ru/20250312/1061700611.html

"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад

"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад - 12.03.2025 Украина.ру

"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад

Леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, тогда как правоконсервативный Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с "парализованной Россией". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-12T20:45

2025-03-12T20:45

2025-03-12T20:45

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Европа, которая сейчас пытается задавить президента США Дональда Трампа, пока он пытается задавить Европу, делает это не для того, чтобы облегчить жизнь России, а для того, чтобы получить консолидированный Запад, считает эксперт.В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил обозреватель. Канада, которая никак не европейская страна и главой государства является король Карл III, добавил он."То есть в Лондоне прошло сборище оппонентов Трампа. Тех, кто собирается бороться против США. И возглавляла все это Великобритания. Им надо консолидировать леволиберальный западный мир", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061686671.html

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новости, запад, европа, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, турция, канада, китай, стамбул, консерватизм, объединение