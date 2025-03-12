"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад - 12.03.2025 Украина.ру
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"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад
"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад - 12.03.2025 Украина.ру
"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад
Леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, тогда как правоконсервативный Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с "парализованной Россией". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-12T20:45
2025-03-12T20:45
новости
запад
европа
россия
дональд трамп
ростислав ищенко
турция
канада
китай
стамбул
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Европа, которая сейчас пытается задавить президента США Дональда Трампа, пока он пытается задавить Европу, делает это не для того, чтобы облегчить жизнь России, а для того, чтобы получить консолидированный Запад, считает эксперт.В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил обозреватель. Канада, которая никак не европейская страна и главой государства является король Карл III, добавил он."То есть в Лондоне прошло сборище оппонентов Трампа. Тех, кто собирается бороться против США. И возглавляла все это Великобритания. Им надо консолидировать леволиберальный западный мир", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250310/1061686671.html
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новости, запад, европа, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, турция, канада, китай, стамбул, консерватизм, объединение
Новости, Запад, Европа, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Турция, Канада, Китай, Стамбул, консерватизм, объединение

"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад

20:45 12.03.2025
 
© Фото : Офіс Президента / Telegramсаммит в Лондоне 2 марта
саммит в Лондоне 2 марта - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, тогда как правоконсервативный Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с "парализованной Россией". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Европа, которая сейчас пытается задавить президента США Дональда Трампа, пока он пытается задавить Европу, делает это не для того, чтобы облегчить жизнь России, а для того, чтобы получить консолидированный Запад, считает эксперт.

"Только леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, а правоконсервативный Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с парализованной Россией, которая не может помогать Китаю", — подчеркнул Ищенко.

В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил обозреватель. Канада, которая никак не европейская страна и главой государства является король Карл III, добавил он.
"То есть в Лондоне прошло сборище оппонентов Трампа. Тех, кто собирается бороться против США. И возглавляла все это Великобритания. Им надо консолидировать леволиберальный западный мир", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
10 марта, 19:30
Владимир Брутер: Румыния показала слабость Трампа, а Украина готова обвинить Россию в срыве переговоровДля того, чтобы боевые действия повлияли на ход переговорного процесса, необходим обвал фронта. Все, кто стоят по ту сторону, в том числе европейцы, должны понимать, что что если они сегодня заключат соглашение, оно будет лучше, чем то, которое они заключат через несколько месяцев.
 
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