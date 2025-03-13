“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит - 13.03.2025 Украина.ру
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“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит
“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит - 13.03.2025 Украина.ру
“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит
Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. У нас будет своя сфера влияния. Русские же сумели, и мы сумеем". То есть Америка не хочет переживать свои 90-е
2025-03-13T04:30
2025-03-13T04:30
новости
сша
европа
америка
ростислав ищенко
запад
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли у Европы другой путь, помимо подчинения США, собеседник издания отметил, что другие пути есть всегда, вопрос в коллективном выборе.Он подчеркнул, что на данный момент Америка не хочет переживать свои 90-е. Раньше США думали, что удастся спастись коллективным Западом вместе с Европой, уточнил обозреватель.“Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. И тут есть одна проблема. &lt;...&gt; Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем”, — заявил собеседник издания.По этому пути будут идти все западные элиты, пока они не согласятся пережить свои 1990-е, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые
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новости, сша, европа, америка, ростислав ищенко, запад
Новости, США, Европа, Америка, Ростислав Ищенко, Запад

“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит

04:30 13.03.2025
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. У нас будет своя сфера влияния. Русские же сумели, и мы сумеем". То есть Америка не хочет переживать свои 90-е
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли у Европы другой путь, помимо подчинения США, собеседник издания отметил, что другие пути есть всегда, вопрос в коллективном выборе.
“Выбор государства — это выбор не только политических элит, но и каждого гражданина. И все эти незаметные коллективные выборы приводят к одному большому выбору. Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. Русские же сумели, и мы сумеем", — считает Ищенко.
Он подчеркнул, что на данный момент Америка не хочет переживать свои 90-е. Раньше США думали, что удастся спастись коллективным Западом вместе с Европой, уточнил обозреватель.
“Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. И тут есть одна проблема. <...> Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем”, — заявил собеседник издания.
По этому пути будут идти все западные элиты, пока они не согласятся пережить свои 1990-е, резюмировал эксперт.
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые
 
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Заголовок открываемого материала
04:45Какая страна — такие и подарки: Скачко о подмене понятия “победа”
04:30“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит
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