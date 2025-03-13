https://ukraina.ru/20250313/1061747992.html

“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит

“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит - 13.03.2025 Украина.ру

“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит

Пока в США нет спроса на политиков, которые бы говорили: "Давайте откажемся от американского доминирования. Ну пожертвуем мы еще уровнем жизни, зато будем хорошими и будем со всеми дружить. У нас будет своя сфера влияния. Русские же сумели, и мы сумеем". То есть Америка не хочет переживать свои 90-е

2025-03-13T04:30

2025-03-13T04:30

2025-03-13T04:30

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сша

европа

америка

ростислав ищенко

запад

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли у Европы другой путь, помимо подчинения США, собеседник издания отметил, что другие пути есть всегда, вопрос в коллективном выборе.Он подчеркнул, что на данный момент Америка не хочет переживать свои 90-е. Раньше США думали, что удастся спастись коллективным Западом вместе с Европой, уточнил обозреватель.“Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. И тут есть одна проблема. <...> Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем”, — заявил собеседник издания.По этому пути будут идти все западные элиты, пока они не согласятся пережить свои 1990-е, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые

https://ukraina.ru/20250312/1061741068.html

сша

европа

америка

запад

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новости, сша, европа, америка, ростислав ищенко, запад