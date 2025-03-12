Трамп отказался вредить России ради мира на Украине - 12.03.2025 Украина.ру
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Трамп отказался вредить России ради мира на Украине
Трамп отказался вредить России ради мира на Украине - 12.03.2025 Украина.ру
Трамп отказался вредить России ради мира на Украине
США могут нанести России финансовый ущерб, однако не будут этого делать ради достижения мира на Украине. Об этом 12 парта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
2025-03-12T20:57
2025-03-12T20:57
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Президент США заявил, что у официального Вашингтона есть некие "неприятные в финансовом смысле вещи, которые можно сделать" для давления на Москву. Однко это сейчас нецелесообразно, отметил Трамп.Он позитивно оценил итоги состоявшихся накануне в саудовской Джидде переговоров делегаций США и Украины. Вашингтон и Киев достигли согласия в решении кратковременно прекратить боевые действия.Трамп сообщил журналистам, что теперь ожидает ответа Москвы на предложение о краткосрочном перемирии. Для этого в столицу России отправилась делегация переговорщиков США.Президент США отметил, что обстоятельной беседы о перспективах СВО у него с Владимиром Путиным не было. По словам Трампа, Вашингтон не устраивают "позитивные сигналы" - он ожидает решения Москвы по согласованному в Садовской Аравии предложению.Дональд Трамп дежурно подверг критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена за некомпетентность и создание очень напряжённой ситуации, которая "может привести к третьей мировой войне".Также 12 марта о переговорах с Россией на тему 30-дневного перемирия сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, контакт Вашингтона с Москвой должен состояться 12 марта, и американская сторона желает получить ясный ответ на вопрос о том, готова ли Россия "безоговорочно" поддержать выработанное в Джидде предложение.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности
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новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, госдеп сша, сво, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия, украина
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, Госдеп США, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Украина

Трамп отказался вредить России ради мира на Украине

20:57 12.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / White House (Pete Souza)Белый дом США
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© commons.wikimedia.org / White House (Pete Souza)
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США могут нанести России финансовый ущерб, однако не будут этого делать ради достижения мира на Украине. Об этом 12 парта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Президент США заявил, что у официального Вашингтона есть некие "неприятные в финансовом смысле вещи, которые можно сделать" для давления на Москву. Однко это сейчас нецелесообразно, отметил Трамп.
"Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - заявил президент США.
Он позитивно оценил итоги состоявшихся накануне в саудовской Джидде переговоров делегаций США и Украины. Вашингтон и Киев достигли согласия в решении кратковременно прекратить боевые действия.
Трамп сообщил журналистам, что теперь ожидает ответа Москвы на предложение о краткосрочном перемирии. Для этого в столицу России отправилась делегация переговорщиков США.
"Прямо сейчас, когда мы разговариваем, люди едут в Россию", – сказал журналистам Трамп.
Президент США отметил, что обстоятельной беседы о перспективах СВО у него с Владимиром Путиным не было. По словам Трампа, Вашингтон не устраивают "позитивные сигналы" - он ожидает решения Москвы по согласованному в Садовской Аравии предложению.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
10:00
Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемириеМосква формирует свою позицию не за рубежом, а самостоятельно внутри России. Такое заявление 12 марта сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
Дональд Трамп дежурно подверг критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена за некомпетентность и создание очень напряжённой ситуации, которая "может привести к третьей мировой войне".
Также 12 марта о переговорах с Россией на тему 30-дневного перемирия сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, контакт Вашингтона с Москвой должен состояться 12 марта, и американская сторона желает получить ясный ответ на вопрос о том, готова ли Россия "безоговорочно" поддержать выработанное в Джидде предложение.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности
 
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