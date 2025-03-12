Трамп отказался вредить России ради мира на Украине
США могут нанести России финансовый ущерб, однако не будут этого делать ради достижения мира на Украине. Об этом 12 парта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Президент США заявил, что у официального Вашингтона есть некие "неприятные в финансовом смысле вещи, которые можно сделать" для давления на Москву. Однко это сейчас нецелесообразно, отметил Трамп.
"Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - заявил президент США.
Он позитивно оценил итоги состоявшихся накануне в саудовской Джидде переговоров делегаций США и Украины. Вашингтон и Киев достигли согласия в решении кратковременно прекратить боевые действия.
Трамп сообщил журналистам, что теперь ожидает ответа Москвы на предложение о краткосрочном перемирии. Для этого в столицу России отправилась делегация переговорщиков США.
"Прямо сейчас, когда мы разговариваем, люди едут в Россию", – сказал журналистам Трамп.
Президент США отметил, что обстоятельной беседы о перспективах СВО у него с Владимиром Путиным не было. По словам Трампа, Вашингтон не устраивают "позитивные сигналы" - он ожидает решения Москвы по согласованному в Садовской Аравии предложению.
Дональд Трамп дежурно подверг критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена за некомпетентность и создание очень напряжённой ситуации, которая "может привести к третьей мировой войне".
Также 12 марта о переговорах с Россией на тему 30-дневного перемирия сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, контакт Вашингтона с Москвой должен состояться 12 марта, и американская сторона желает получить ясный ответ на вопрос о том, готова ли Россия "безоговорочно" поддержать выработанное в Джидде предложение.
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