Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье - 12.03.2025 Украина.ру
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Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье
Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье - 12.03.2025 Украина.ру
Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье
Уголовное дело о хищении бюджетных средств на дорожном строительстве возбуждено в Мелитополе, гендиректора ООО "Автодор Запорожье" свою вину признал. Об этом сообщил 12 марта председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
2025-03-12T19:46
2025-03-12T19:46
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В своём телеграм-канале Рогов опубликовал видео задержания гендиректора ООО "Автодор Запорожье". Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере."Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объёме", - отметил Рогов.Он рассказал, что в октябре-декабре 2023 года строительная бригада ООО "Автодор Запорожье" выполнила работы в рамках госконтракта по восстановлению защитного слоя моста через реку Юшанлы автодороги Мелитополь - Пологи Запорожской области. После приёмки выполненных работ была произведена оплата, однако фактически работы были выполнены не в полном объёме и ненадлежащего качества.Противоправная деятельность гендиректора была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.Ранее, 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации президент России обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ.Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
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новости, россия, запорожская область, мелитополь, владимир рогов, владимир путин, фсб, новые регионы, дороги, строительство, мошенничество, криминал
Новости, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов, Владимир Путин, ФСБ, Новые регионы, дороги, Строительство, мошенничество, криминал

Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье

19:46 12.03.2025
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейУдар в Запорожье
Удар в Запорожье - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Уголовное дело о хищении бюджетных средств на дорожном строительстве возбуждено в Мелитополе, гендиректора ООО "Автодор Запорожье" свою вину признал. Об этом сообщил 12 марта председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В своём телеграм-канале Рогов опубликовал видео задержания гендиректора ООО "Автодор Запорожье". Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
"Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объёме", - отметил Рогов.
Он рассказал, что в октябре-декабре 2023 года строительная бригада ООО "Автодор Запорожье" выполнила работы в рамках госконтракта по восстановлению защитного слоя моста через реку Юшанлы автодороги Мелитополь - Пологи Запорожской области. После приёмки выполненных работ была произведена оплата, однако фактически работы были выполнены не в полном объёме и ненадлежащего качества.
"Общий ущерб региональному бюджету от действий подозреваемого составил более 13 млн рублей. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению", - сообщил Рогов.
Противоправная деятельность гендиректора была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.
"Показательно, что данное предприятие, в отличие от многих других, желавших работать в нашем регионе, с поразительной лёгкостью было внесено в реестр свободной экономической зоны (СЭЗ) промпредприятия Запорожской области и в полном объёме пользовалось всеми налоговыми льготами", - заметил Рогов.
Ранее, 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации президент России обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ.
Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
 
НовостиРоссияЗапорожская областьМелитопольВладимир РоговВладимир ПутинФСБНовые регионыдорогиСтроительствомошенничествокриминал
 
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