Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”
© Public domain
© Public domain
Американский лидер Дональд Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. А над Европой он пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она консолидировано выполняла указания американского президента. Однако пока США в Европе больше теряют, чем приобретают, заметил собеседник издания.
“Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на Европейском направлении и развязывает США руки на Китайском. В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия”, — заявил Ищенко.
Он также предположил, что президент США планирует победить Китай экономическим путем, а после рассчитывает вернуться к плану своего предшественника Джо Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Пекину у Москвы было окно возможностей в Азии.
“Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации — это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия”, — добавил собеседник издания.
По его мнению, Трамп ничего нового не придумал: он просто пытается укрепить США, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.