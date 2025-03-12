https://ukraina.ru/20250312/1061747120.html

Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”

Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать” - 12.03.2025 Украина.ру

Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”

Американский лидер Дональд Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. А над Европой он пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит

2025-03-12T19:45

2025-03-12T19:45

2025-03-12T19:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она консолидировано выполняла указания американского президента. Однако пока США в Европе больше теряют, чем приобретают, заметил собеседник издания.Он также предположил, что президент США планирует победить Китай экономическим путем, а после рассчитывает вернуться к плану своего предшественника Джо Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Пекину у Москвы было окно возможностей в Азии.“Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации — это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия”, — добавил собеседник издания.По его мнению, Трамп ничего нового не придумал: он просто пытается укрепить США, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые

https://ukraina.ru/20250312/1061742342.html

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новости, сша, европа, россия, китай, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко