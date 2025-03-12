Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать” - 12.03.2025 Украина.ру
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Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”
Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать” - 12.03.2025 Украина.ру
Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”
Американский лидер Дональд Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. А над Европой он пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит
2025-03-12T19:45
2025-03-12T19:45
новости
сша
европа
россия
китай
дональд трамп
джо байден
ростислав ищенко
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она консолидировано выполняла указания американского президента. Однако пока США в Европе больше теряют, чем приобретают, заметил собеседник издания.Он также предположил, что президент США планирует победить Китай экономическим путем, а после рассчитывает вернуться к плану своего предшественника Джо Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Пекину у Москвы было окно возможностей в Азии.“Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации — это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия”, — добавил собеседник издания.По его мнению, Трамп ничего нового не придумал: он просто пытается укрепить США, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, европа, россия, китай, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко
Новости, США, Европа, Россия, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Ростислав Ищенко

Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”

19:45 12.03.2025
 
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Американский лидер Дональд Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. А над Европой он пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она консолидировано выполняла указания американского президента. Однако пока США в Европе больше теряют, чем приобретают, заметил собеседник издания.
“Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на Европейском направлении и развязывает США руки на Китайском. В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия”, — заявил Ищенко.
Он также предположил, что президент США планирует победить Китай экономическим путем, а после рассчитывает вернуться к плану своего предшественника Джо Байдена по удушению России, который не удался, потому что благодаря Пекину у Москвы было окно возможностей в Азии.
“Других вариантов у Запада нет, потому что воевать с Россией в горячем плане для них смертельно опасно. Но экономическая война и попытка социальной дестабилизации — это тоже ограниченный набор инструментов и направлений действия”, — добавил собеседник издания.
По его мнению, Трамп ничего нового не придумал: он просто пытается укрепить США, найти брешь в коллективной антиамериканской обороне и сквозь эту брешь разорвать антиамериканский союз.
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