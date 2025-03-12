https://ukraina.ru/20250312/1061754825.html

Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за Покровск

Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за Покровск - 12.03.2025 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за Покровск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-12T18:23

2025-03-12T18:23

2025-03-12T18:23

эксклюзив

курская область

славянск

краматорск

виктор баранец

александр сырский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

спецоперация

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Начать я бы хотел с шутки: "Если в трубах нету газа, значит там отряд спецназа". Под Суджей мы провели великолепную операцию. Ее наверняка будут изучать в академиях. Особенно в подразделениях, которые выполняют специальные задачи.Ядро украинской группировки сейчас зажато в Суджанском районе со всех сторон. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он еще пытается доставить подкрепления и боеприпасы. Я опасаюсь давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области. Вдруг через пару дней мы с вами встретимся, а вы мне скажете: "Баранец, ты наврал". Скажу только, что прямо сейчас продолжается процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе. Называйте это как угодно (котел, мешок, карман). Главное, что мы за эту группировку цепко схватились.Я специально пытался выяснить, сколько украинских вояк там зажато. Так вот эта цифра регулярно росла: 2 тысячи, 6 тысяч, 10 тысяч. Знаете, чем больше мы их в этом котле сварим, тем лучше.Одним словом, для меня бои в Курской области – это и боль, и радость. Наконец-то у нас появились думающие генералы, которые сумели осознать ситуацию и провести такую системную операцию. И сейчас на горле этой кодлы украинских бандюков мы сдавливаем военные пальцы.Я с большим удовольствием отмечу, что под Курском мы уничтожили более 60 тысяч украинских вояк. В эти 60 тысяч входят убитые, тяжелораненые и контуженные, которые в строй никогда не вернутся. Что такое 60 тысяч человек? Это две армии по 30 тысяч. Это при том, что у Украины нет ни одного подразделения, которое было бы на 100% укомплектовано. Киевский режим об этом открыто говорит.Но, противник подтягивает новые резервы. И те резервы, которые все еще подтягиваются в Суджанский район, мы пытаемся рубить авиацией, артиллерией и дронами.Что касается других направлений, то я боюсь сглазить, но под Покровском у нас неплохо складывается обстановка. Как и под Часов Яром.Сырский и Драпатый бросают под Покровск много сил. Я сначала не поверил, но Украина даже из Курской области снимает некоторые подразделения. Это значит, что там болит, что там опасность. Вражеское командование хорошо понимает, что если падет Покровск, то ворота на Славянск и Краматорск будут открыты.С другой стороны, фактор переговоров все равно надо держать в голове. А то мы с вами можем планировать боевые действия с прицелом на Славянск и Краматорск, а потом будут какие-то договоренности, которые сломают наши военные планы. Я не думаю, что Путин допустит, чтобы Трамп вмешивался в тактику и стратегию наших действий. Но нам сейчас очень важно взять и Покровск, и Часов Яр.Для меня Покровск – крепкий дубовый пенек на узкой стежке в лесу. Он очень серьезно укреплен. Нам придется серьезно попотеть, чтобы выкорчевать этот пенек и пойти дальше. Зеленский любит называть Славянск и Краматорск фортецией. Но на нашем счету уже немало фортеций, которые мы брали.Я не отношусь к экспертам, которые употребляют фразы типа "У ВСУ посыпался фронт", "В Киеве паника", "Они уже призывают женщин, детей и стариков". Да, наш противник в побитом состоянии. Но я буду уважать его до тех пор, пока он не поднимет лапы вверх.

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20250311/1061719147.html

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эксклюзив, курская область, славянск, краматорск, виктор баранец, александр сырский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, спецоперация