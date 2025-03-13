ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю - 13.03.2025 Украина.ру
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ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю
ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю - 13.03.2025 Украина.ру
ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю
Операция "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще. Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом
2025-03-13T04:15
2025-03-13T04:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.По его словам, в том и состоит сложность, что современные войны ведутся непредсказуемыми действиями: невозможно предугадать развитие событий даже на пару часов вперед. Эксперт привел в пример применение ракетной установки “Орешник”. Возвращаясь к теме "Трубы", собеседник издания заявил:В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также добавил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожитьПодробнее о возникшей в рядах ВСУ панике — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины. Полный текст интервью Евгения Белаша: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву
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новости, суджа, россия, украина, вооруженные силы украины, курская область, вс рф
Новости, Суджа, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область, ВС РФ

ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю

04:15 13.03.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Операция "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще. Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.
По его словам, в том и состоит сложность, что современные войны ведутся непредсказуемыми действиями: невозможно предугадать развитие событий даже на пару часов вперед. Эксперт привел в пример применение ракетной установки “Орешник”. Возвращаясь к теме "Трубы", собеседник издания заявил:
“Иронично, что украинцы сами подготовили почву этой операции, прекратив транзит газа. Мало какая страна в мире умеет настолько вредить себе”.
В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также добавил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить
Подробнее о возникшей в рядах ВСУ панике — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
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Рогов призвал Киев вывести войска с российских территорийКиев должен вывести войска с оккупированных территорий России, призвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
Полный текст интервью Евгения Белаша: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву
 
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