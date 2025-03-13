https://ukraina.ru/20250313/1061746985.html

ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю

ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю - 13.03.2025 Украина.ру

ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю

Операция "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще. Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом

2025-03-13T04:15

2025-03-13T04:15

2025-03-13T04:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.По его словам, в том и состоит сложность, что современные войны ведутся непредсказуемыми действиями: невозможно предугадать развитие событий даже на пару часов вперед. Эксперт привел в пример применение ракетной установки “Орешник”. Возвращаясь к теме "Трубы", собеседник издания заявил:В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также добавил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожитьПодробнее о возникшей в рядах ВСУ панике — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины. Полный текст интервью Евгения Белаша: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву

https://ukraina.ru/20250312/1061733878.html

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