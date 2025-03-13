ВСУ сами подготовили почву для операции “Труба”: Белаш о том, что войдет в историю
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Операция "Труба" в Судже точно станет одной из наиболее ярких операций в истории СВО. И современных войн вообще. Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.
По его словам, в том и состоит сложность, что современные войны ведутся непредсказуемыми действиями: невозможно предугадать развитие событий даже на пару часов вперед. Эксперт привел в пример применение ракетной установки “Орешник”. Возвращаясь к теме "Трубы", собеседник издания заявил:
“Иронично, что украинцы сами подготовили почву этой операции, прекратив транзит газа. Мало какая страна в мире умеет настолько вредить себе”.
В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также добавил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить
Подробнее о возникшей в рядах ВСУ панике — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
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