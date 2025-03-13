Какая страна — такие и подарки: Скачко о подмене понятия “победа”
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В феврале стукнуло три года Специальной военной операции, и образ победы кардинально изменился: закончить войну так, чтобы мир не выглядел победой России, чтобы никто и не подумал, что она победила. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко
По его словам, образы победы кардинально изменились, но Владимиру Зеленскому не привыкать к подменам.
“Недавно он опять позорно отличился: желая понравиться, он вручил [президенту США Дональду] Трампу пояс украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика. Дескать, украинцы готовы побеждать и делиться своими успехами с лучшими своим союзниками, помощниками и хозяевами. Вот только пояс оказался не настоящий”, — рассказал Скачко.
Как заявило потом украинское издание "Обозреватель", сам Усик сказал: "Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу".
“Да, в принципе, и не надо ничего говорить, все и так ясно: какая страна – такой у нее и президент. И такие у него победы и подарки…”, — резюмировал Скачко.
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