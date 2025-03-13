https://ukraina.ru/20250313/1061748525.html

Какая страна — такие и подарки: Скачко о подмене понятия “победа”

Какая страна — такие и подарки: Скачко о подмене понятия “победа” - 13.03.2025 Украина.ру

Какая страна — такие и подарки: Скачко о подмене понятия “победа”

В феврале стукнуло три года Специальной военной операции, и образ победы кардинально изменился: закончить войну так, чтобы мир не выглядел победой России, чтобы никто и не подумал, что она победила. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко

2025-03-13T04:45

2025-03-13T04:45

2025-03-13T04:45

новости

россия

сша

саудовская аравия

дональд трамп

владимир зеленский

переговоры

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По его словам, образы победы кардинально изменились, но Владимиру Зеленскому не привыкать к подменам.Как заявило потом украинское издание "Обозреватель", сам Усик сказал: "Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу".“Да, в принципе, и не надо ничего говорить, все и так ясно: какая страна – такой у нее и президент. И такие у него победы и подарки…”, — резюмировал Скачко.Полный текст материала Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины

https://ukraina.ru/20250312/1061728521.html

россия

сша

саудовская аравия

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новости, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры