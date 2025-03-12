"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи
Маловероятно, что противник пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. Как бы там ни было, ВС РФ уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Если ВС РФ будут еще сильнее долбить по трассе "Сумы — Курск", даже не перерезав ее физически (хотя в Сумской области войска освободили Новенькое и ведут бои за Басовку), командование ВСУ будет вынуждено выводить войска из Курской области, рассказал эксперт.
Хотя маловероятно, что противник пойдет на полный выход даже в случае оставления Суджи, отметил историк.
"Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию", — подчеркнул Поликарпов.
Но, как бы там ни было, в Курской области ВС РФ уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории.
По мнению Поликарпова, ударного кулака у киевского режима в Сумской области все-таки нет. Противник действительно перебрасывает войска в Донбасс, где достигает некоторых тактических "успехов" в отбивании российских позиций, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Подробно об операции в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Вчера, 19:30Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почвуЕще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом. В том и сложность реальных войн – часто невозможно предсказать развитие событий даже на пару часов вперед. Применения "Орешника" или хотя бы просто его наличия тоже никто из военных экспертов не ожидал.