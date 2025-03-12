"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи - 12.03.2025 Украина.ру
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"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи
"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи - 12.03.2025 Украина.ру
"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи
Маловероятно, что противник пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. Как бы там ни было, ВС РФ уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-12T20:15
2025-03-12T20:15
новости
россия
украина
курская область
юрий кнутов
вс рф
наступление
донбасс
сво
спецоперация
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Если ВС РФ будут еще сильнее долбить по трассе "Сумы — Курск", даже не перерезав ее физически (хотя в Сумской области войска освободили Новенькое и ведут бои за Басовку), командование ВСУ будет вынуждено выводить войска из Курской области, рассказал эксперт.Хотя маловероятно, что противник пойдет на полный выход даже в случае оставления Суджи, отметил историк.Но, как бы там ни было, в Курской области ВС РФ уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории.По мнению Поликарпова, ударного кулака у киевского режима в Сумской области все-таки нет. Противник действительно перебрасывает войска в Донбасс, где достигает некоторых тактических "успехов" в отбивании российских позиций, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.Подробно об операции в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
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новости, россия, украина, курская область, юрий кнутов, вс рф, наступление, донбасс, сво, спецоперация, сумская область, освобождение
Новости, Россия, Украина, Курская область, Юрий Кнутов, ВС РФ, наступление, Донбасс, СВО, Спецоперация, Сумская область, освобождение

"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи

20:15 12.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Маловероятно, что противник пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. Как бы там ни было, ВС РФ уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Если ВС РФ будут еще сильнее долбить по трассе "Сумы — Курск", даже не перерезав ее физически (хотя в Сумской области войска освободили Новенькое и ведут бои за Басовку), командование ВСУ будет вынуждено выводить войска из Курской области, рассказал эксперт.
Хотя маловероятно, что противник пойдет на полный выход даже в случае оставления Суджи, отметил историк.
"Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию", — подчеркнул Поликарпов.
Но, как бы там ни было, в Курской области ВС РФ уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории.
По мнению Поликарпова, ударного кулака у киевского режима в Сумской области все-таки нет. Противник действительно перебрасывает войска в Донбасс, где достигает некоторых тактических "успехов" в отбивании российских позиций, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Подробно об операции в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Евгений Белаш интервью
Вчера, 19:30
Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почвуЕще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом. В том и сложность реальных войн – часто невозможно предсказать развитие событий даже на пару часов вперед. Применения "Орешника" или хотя бы просто его наличия тоже никто из военных экспертов не ожидал.
 
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