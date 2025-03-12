https://ukraina.ru/20250312/1061746385.html

Удивить, значит, победить: Сазонов назвал решающую деталь в боях за Курскую область

Удивить, значит, победить: Сазонов назвал решающую деталь в боях за Курскую область - 12.03.2025 Украина.ру

Удивить, значит, победить: Сазонов назвал решающую деталь в боях за Курскую область

Решающую роль в боевых действиях под Курском сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. А украинская сторона действовала очень шаблонно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-12T20:30

2025-03-12T20:30

2025-03-12T20:30

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Проект Lostarmour опубликовал карту военного театра действия, судя по которой российские войска удерживают два плацдарма в Сумской области, которые как бы нависают над тылами украинской группировки в Курской области.По словам эксперта, это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и снова не перетекал на российскую территорию. Сазонов считает, что во многом характер боевых действий похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок.“Это не крупные полевые сражения, там сражаются небольшими тактическими группами. И просачиваться такими группами через оборону врага легче”, — добавил собеседник издания.Он также подчеркнул, что решающую роль в этих боях сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что появление российского спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. А сейчас, отметил Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить: либо они сдаются в плен, либо погибнут.О том, почему операция “труба” стала беспрецедентной — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины. Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг

https://ukraina.ru/20250312/1061742839.html

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курская область

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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф