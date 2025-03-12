Удивить, значит, победить: Сазонов назвал решающую деталь в боях за Курскую область
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Решающую роль в боевых действиях под Курском сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. А украинская сторона действовала очень шаблонно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Проект Lostarmour опубликовал карту военного театра действия, судя по которой российские войска удерживают два плацдарма в Сумской области, которые как бы нависают над тылами украинской группировки в Курской области.
По словам эксперта, это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и снова не перетекал на российскую территорию. Сазонов считает, что во многом характер боевых действий похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок.
“Это не крупные полевые сражения, там сражаются небольшими тактическими группами. И просачиваться такими группами через оборону врага легче”, — добавил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что решающую роль в этих боях сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе.
“Здесь сработал суворовский принцип: удивить, значит, победить. А украинская сторона действовала очень шаблонно, над чем военным НАТО следовало бы подумать. Потому что атакующие по дорогам бронегруппы уничтожаются дронами. Кстати, и преимущество в дронах у нас в 7-8 раз, чего не было ранее”, — рассказал Сазонов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что появление российского спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. А сейчас, отметил Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить: либо они сдаются в плен, либо погибнут.
О том, почему операция “труба” стала беспрецедентной — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.