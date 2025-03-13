Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
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Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ
Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ
На данный момент перед ВС РФ стоит оперативно-тактическая задача — занять Суджу. Полный обвал обороны украинской армии, который последует за взятием города, деморализует не только личный состав ВСУ, но и военно-политическое руководство Украины
2025-03-13T04:00
2025-03-13T04:00
новости
россия
суджа
курская область
украина
вооруженные силы украины
потери всу
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, достигнуть этого можно различными способами. Сценариев много: прорыв всегда возможен, вопрос какой ценой, деблокирующий удар тоже реален, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн на дорогах дронами и авиацией приобрело катастрофический характер.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм также предположил, какие варианты развития событий возможны для ВС РФ под Курском. По его мнению, сейчас армии России надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой, и теперь у подразделений ВС РФ открываются прекрасные логистические возможности, заметил собеседник издания.Помимо этого, эксперт рассказал о проблемах российской армии на Курском направлении, которые складываются и решаются на данным момент. Подробности в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войнеПолный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
https://ukraina.ru/20250312/1061729710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, суджа, курская область, украина, вооруженные силы украины, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, ВС РФ

Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ

04:00 13.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На данный момент перед ВС РФ стоит оперативно-тактическая задача — занять Суджу. Полный обвал обороны украинской армии, который последует за взятием города, деморализует не только личный состав ВСУ, но и военно-политическое руководство Украины
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
По его словам, достигнуть этого можно различными способами. Сценариев много: прорыв всегда возможен, вопрос какой ценой, деблокирующий удар тоже реален, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн на дорогах дронами и авиацией приобрело катастрофический характер.
“Лицо войны полностью изменилось. Исход сражения решает пехота нетривиальными действиями. ВСУ тоже сейчас для защиты своих колонн обтягивают дороги антидроновыми сетками. Но такая защита уязвима перед авиацией. Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно. И я не уверен, что у нас хватит сил на преследование отступающих”, — объяснил Сазонов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм также предположил, какие варианты развития событий возможны для ВС РФ под Курском. По его мнению, сейчас армии России надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой, и теперь у подразделений ВС РФ открываются прекрасные логистические возможности, заметил собеседник издания.
Помимо этого, эксперт рассказал о проблемах российской армии на Курском направлении, которые складываются и решаются на данным момент. Подробности в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
Вчера, 10:30
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Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
 
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