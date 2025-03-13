Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ
На данный момент перед ВС РФ стоит оперативно-тактическая задача — занять Суджу. Полный обвал обороны украинской армии, который последует за взятием города, деморализует не только личный состав ВСУ, но и военно-политическое руководство Украины
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
По его словам, достигнуть этого можно различными способами. Сценариев много: прорыв всегда возможен, вопрос какой ценой, деблокирующий удар тоже реален, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн на дорогах дронами и авиацией приобрело катастрофический характер.
“Лицо войны полностью изменилось. Исход сражения решает пехота нетривиальными действиями. ВСУ тоже сейчас для защиты своих колонн обтягивают дороги антидроновыми сетками. Но такая защита уязвима перед авиацией. Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно. И я не уверен, что у нас хватит сил на преследование отступающих”, — объяснил Сазонов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм также предположил, какие варианты развития событий возможны для ВС РФ под Курском. По его мнению, сейчас армии России надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой, и теперь у подразделений ВС РФ открываются прекрасные логистические возможности, заметил собеседник издания.
Помимо этого, эксперт рассказал о проблемах российской армии на Курском направлении, которые складываются и решаются на данным момент. Подробности в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
Вчера, 10:30Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что российские десантники водрузили триколор в центре Суджи, параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы