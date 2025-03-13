https://ukraina.ru/20250313/1061746540.html

Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ

Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру

Если Суджа падет, вся оборона рухнет: Сазонов о фатальном ударе по ВСУ

На данный момент перед ВС РФ стоит оперативно-тактическая задача — занять Суджу. Полный обвал обороны украинской армии, который последует за взятием города, деморализует не только личный состав ВСУ, но и военно-политическое руководство Украины

2025-03-13T04:00

2025-03-13T04:00

2025-03-13T04:00

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вооруженные силы украины

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вс рф

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, достигнуть этого можно различными способами. Сценариев много: прорыв всегда возможен, вопрос какой ценой, деблокирующий удар тоже реален, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн на дорогах дронами и авиацией приобрело катастрофический характер.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм также предположил, какие варианты развития событий возможны для ВС РФ под Курском. По его мнению, сейчас армии России надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой, и теперь у подразделений ВС РФ открываются прекрасные логистические возможности, заметил собеседник издания.Помимо этого, эксперт рассказал о проблемах российской армии на Курском направлении, которые складываются и решаются на данным момент. Подробности в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войнеПолный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг

https://ukraina.ru/20250312/1061729710.html

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новости, россия, суджа, курская область, украина, вооруженные силы украины, потери всу, вс рф