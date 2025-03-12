https://ukraina.ru/20250312/1061748139.html

На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами

На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами - 12.03.2025 Украина.ру

На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами

Владимиру Зеленскому нужна эскалация в украинском конфликте. Обвинения России в агрессивности и нежелании мира — это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко

2025-03-12T20:00

2025-03-12T20:00

2025-03-12T20:00

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переговоры

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Он напомнил, что чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов попытался систематизировать все обстоятельства налета дронов ВСУ, который случился во вторник, 11 марта, и сделал вывод, что главными целями этого очередного террористического выпада против России является срыв переговоров в Саудовской Аравии."Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений", — ранее заявил Долгов.По мнению Скачко, спорить с этим сложно: обвинения России в агрессивности и нежелании мира — это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил.Между тем ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что случившееся — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском.“Мы уже отвлеклись от темы успешного прохода наших войск по газовой трубе в тыл врагу почти в самую Суджу и переключились на обсуждение дроновой атаки”, — объяснил Кнутов.Подробнее о том, что именно киевский режим пытался компенсировать за счет проведенной атаки — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику УкраиныПолный текст материала Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины

https://ukraina.ru/20250312/1061744453.html

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новости, россия, саудовская аравия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переговоры