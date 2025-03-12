На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами - 12.03.2025 Украина.ру
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На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами
На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами - 12.03.2025 Украина.ру
На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами
Владимиру Зеленскому нужна эскалация в украинском конфликте. Обвинения России в агрессивности и нежелании мира — это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко
2025-03-12T20:00
2025-03-12T20:00
новости
россия
саудовская аравия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
переговоры
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Он напомнил, что чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов попытался систематизировать все обстоятельства налета дронов ВСУ, который случился во вторник, 11 марта, и сделал вывод, что главными целями этого очередного террористического выпада против России является срыв переговоров в Саудовской Аравии."Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений", — ранее заявил Долгов.По мнению Скачко, спорить с этим сложно: обвинения России в агрессивности и нежелании мира — это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил.Между тем ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что случившееся — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском.“Мы уже отвлеклись от темы успешного прохода наших войск по газовой трубе в тыл врагу почти в самую Суджу и переключились на обсуждение дроновой атаки”, — объяснил Кнутов.Подробнее о том, что именно киевский режим пытался компенсировать за счет проведенной атаки — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику УкраиныПолный текст материала Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины
https://ukraina.ru/20250312/1061744453.html
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саудовская аравия
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новости, россия, саудовская аравия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переговоры
Новости, Россия, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, переговоры

На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами

20:00 12.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Владимиру Зеленскому нужна эскалация в украинском конфликте. Обвинения России в агрессивности и нежелании мира — это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко
Он напомнил, что чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов попытался систематизировать все обстоятельства налета дронов ВСУ, который случился во вторник, 11 марта, и сделал вывод, что главными целями этого очередного террористического выпада против России является срыв переговоров в Саудовской Аравии.
"Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений", — ранее заявил Долгов.
По мнению Скачко, спорить с этим сложно: обвинения России в агрессивности и нежелании мира — это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил.
“Для Запада это важно, чтобы нанести России репутационный удар в глазах остального мирового сообщества, особенно общественного мнения Глобального Юга, которому действительно война не нужна. Но России отделяет мух от котлет — провокации неонацистов от реальных боевых действий, во время которых Россия выигрывает войну и достигает своих целей”, — считает автор издания.
Между тем ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что случившееся — это попытка отвлечь российское население от победы под Курском.
“Мы уже отвлеклись от темы успешного прохода наших войск по газовой трубе в тыл врагу почти в самую Суджу и переключились на обсуждение дроновой атаки”, — объяснил Кнутов.
Подробнее о том, что именно киевский режим пытался компенсировать за счет проведенной атаки — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины
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