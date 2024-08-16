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США обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ - Пентагон

США обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ - Пентагон - 16.08.2024 Украина.ру

США обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ - Пентагон

США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх

2024-08-16T09:00

2024-08-16T09:00

2024-08-16T09:19

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"Конечно же мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем", - сказала она.Сингх подчеркнула, что американская администрация всегда оценивает риск эскалации, но несмотря на существующую угрозу, США и их союзники продолжают поддержку Киева в долгосрочном периоде времени.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Подробнее о подстрекательстве Киева Западом - в материале Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, пентагон, генштаб, всу, украина