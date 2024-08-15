Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область
12:14 15.08.2024 (обновлено: 12:15 15.08.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
Нападение украинской армии на российскую Курскую область обсуждалось Киевом с "западными партнёрами". Об этом в интервью The Independent рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Британским изданием Подоляк представлен как "главный советник президента Владимира Зеленского". Вслед за своим шефом он объяснил смысл украинской интервенции в Курскую область.
"То есть нам необходимо нанести России значительные тактические поражения, помимо экономических и дипломатических инструментов. В Курской области мы наблюдаем оптимизацию этого военного инструмента принуждения с целью принуждения России к переговорному процессу", - заявил Подоляк.
Он также сообщил, что Киев и Запад обсуждали операцию ВСУ в Курской области, но делали это тайно. Издание отметило, что ранее Британия и США опровергали такие утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности всё это скрывалось и "были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне".
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