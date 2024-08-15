Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область - 15.08.2024 Украина.ру
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Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область
Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область - 15.08.2024 Украина.ру
Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область
Нападение украинской армии на российскую Курскую область обсуждалось Киевом с "западными партнёрами". Об этом в интервью The Independent рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2024-08-15T12:14
2024-08-15T12:15
новости
курская область
россия
украина
михаил подоляк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
ес
сво
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Британским изданием Подоляк представлен как "главный советник президента Владимира Зеленского". Вслед за своим шефом он объяснил смысл украинской интервенции в Курскую область."То есть нам необходимо нанести России значительные тактические поражения, помимо экономических и дипломатических инструментов. В Курской области мы наблюдаем оптимизацию этого военного инструмента принуждения с целью принуждения России к переговорному процессу", - заявил Подоляк.Он также сообщил, что Киев и Запад обсуждали операцию ВСУ в Курской области, но делали это тайно. Издание отметило, что ранее Британия и США опровергали такие утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности всё это скрывалось и "были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне".ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию на территорию России. ВСУ используют в Курской области западную военную технику и оружие. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. На Украине нет единого мнения о целесообразности интервенции – подробности в материале У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – ДубинскийБольше подробностей о событиях в курской области и не только в обзоре Украина.ру Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа
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новости, курская область, россия, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, ес, сво, переговоры
Новости, Курская область, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, СВО, переговоры

Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область

12:14 15.08.2024 (обновлено: 12:15 15.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
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Нападение украинской армии на российскую Курскую область обсуждалось Киевом с "западными партнёрами". Об этом в интервью The Independent рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Британским изданием Подоляк представлен как "главный советник президента Владимира Зеленского". Вслед за своим шефом он объяснил смысл украинской интервенции в Курскую область.
"То есть нам необходимо нанести России значительные тактические поражения, помимо экономических и дипломатических инструментов. В Курской области мы наблюдаем оптимизацию этого военного инструмента принуждения с целью принуждения России к переговорному процессу", - заявил Подоляк.
Он также сообщил, что Киев и Запад обсуждали операцию ВСУ в Курской области, но делали это тайно. Издание отметило, что ранее Британия и США опровергали такие утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности всё это скрывалось и "были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне".
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию на территорию России. ВСУ используют в Курской области западную военную технику и оружие. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. На Украине нет единого мнения о целесообразности интервенции – подробности в материале У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
Больше подробностей о событиях в курской области и не только в обзоре Украина.ру Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа
 
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