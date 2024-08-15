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Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область

Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область - 15.08.2024 Украина.ру

Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область

Нападение украинской армии на российскую Курскую область обсуждалось Киевом с "западными партнёрами". Об этом в интервью The Independent рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

2024-08-15T12:14

2024-08-15T12:14

2024-08-15T12:15

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Британским изданием Подоляк представлен как "главный советник президента Владимира Зеленского". Вслед за своим шефом он объяснил смысл украинской интервенции в Курскую область."То есть нам необходимо нанести России значительные тактические поражения, помимо экономических и дипломатических инструментов. В Курской области мы наблюдаем оптимизацию этого военного инструмента принуждения с целью принуждения России к переговорному процессу", - заявил Подоляк.Он также сообщил, что Киев и Запад обсуждали операцию ВСУ в Курской области, но делали это тайно. Издание отметило, что ранее Британия и США опровергали такие утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности всё это скрывалось и "были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне".ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. США, ЕС и НАТО поддерживают украинскую интервенцию на территорию России. ВСУ используют в Курской области западную военную технику и оружие. Подробности в публикации Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. На Украине нет единого мнения о целесообразности интервенции – подробности в материале У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – ДубинскийБольше подробностей о событиях в курской области и не только в обзоре Украина.ру Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа

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новости, курская область, россия, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, ес, сво, переговоры