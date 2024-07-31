Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
России необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Каждое подразделение ВС РФ должно иметь при себе FPV-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые объединялись бы в единую структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.
Сейчас Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, сообщил военный эксперт.
По его мнению, России также необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Если раньше шла речь про то, что есть штатное и нештатное вооружение, то СВО показала, что нужно применять все оружие, которое идет на фронт, добавил военный.
"Каждое подразделение должно иметь при себе fpv-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые были бы объединены в единую структуру. Такой потенциал в России безусловно есть. Мы сейчас разрабатываем разведывательные комплексы", - подчеркнул Киселев.
Кроме того, российские разработчики должны заниматься роботизацией военной техники. Для российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", отметил полковник запаса.
"Он будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки наших войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме", - заключил собеседник издания.
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