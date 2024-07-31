Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал - 31.07.2024 Украина.ру
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Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал - 31.07.2024 Украина.ру
Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
России необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Каждое подразделение ВС РФ должно иметь при себе FPV-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые объединялись бы в единую структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T03:15
2024-07-31T03:15
новости
россия
киселев
дроны
бпла
беспилотники
сво
су-57
разведка
оружие
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Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Сейчас Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, сообщил военный эксперт.По его мнению, России также необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Если раньше шла речь про то, что есть штатное и нештатное вооружение, то СВО показала, что нужно применять все оружие, которое идет на фронт, добавил военный.Кроме того, российские разработчики должны заниматься роботизацией военной техники. Для российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", отметил полковник запаса."Он будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки наших войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру
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новости, россия, киселев, дроны, бпла, беспилотники, сво, су-57, разведка, оружие
Новости, Россия, Киселев, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, Су-57, разведка, оружие

Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал

03:15 31.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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России необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Каждое подразделение ВС РФ должно иметь при себе FPV-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые объединялись бы в единую структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.
Сейчас Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, сообщил военный эксперт.
По его мнению, России также необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Если раньше шла речь про то, что есть штатное и нештатное вооружение, то СВО показала, что нужно применять все оружие, которое идет на фронт, добавил военный.
"Каждое подразделение должно иметь при себе fpv-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые были бы объединены в единую структуру. Такой потенциал в России безусловно есть. Мы сейчас разрабатываем разведывательные комплексы", - подчеркнул Киселев.
Кроме того, российские разработчики должны заниматься роботизацией военной техники. Для российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", отметил полковник запаса.
"Он будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки наших войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вчера, 06:48
Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во властиНа Украине эксперты заговорили о цене так и не объявленной войны, о том, каковы реальные потери не только в рядах ВСУ, но и во всех сферах жизни страны, и о том, как это скажется уже в скором будущем. И речь не только о потерях личного состава и техники на поле боя.
 
НовостиРоссияКиселевдроныБПЛАбеспилотникиСВОСу-57разведкаоружие
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске
05:00Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
04:45"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
04:15Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
04:00"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ
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03:30Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА
03:15Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
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