https://ukraina.ru/20240731/1056576346.html

Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал

Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал - 31.07.2024 Украина.ру

Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал

России необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Каждое подразделение ВС РФ должно иметь при себе FPV-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые объединялись бы в единую структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T03:15

2024-07-31T03:15

2024-07-31T03:15

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россия

киселев

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бпла

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су-57

разведка

оружие

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Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Сейчас Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, сообщил военный эксперт.По его мнению, России также необходимо выделять БПЛА в особый род войск. Если раньше шла речь про то, что есть штатное и нештатное вооружение, то СВО показала, что нужно применять все оружие, которое идет на фронт, добавил военный.Кроме того, российские разработчики должны заниматься роботизацией военной техники. Для российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", отметил полковник запаса."Он будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки наших войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру

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новости, россия, киселев, дроны, бпла, беспилотники, сво, су-57, разведка, оружие