https://ukraina.ru/20240727/1056502925.html

Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ заставила бить в набат, который никто не услышит

Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ заставила бить в набат, который никто не услышит - 27.07.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ заставила бить в набат, который никто не услышит

Армия России в ходе СВО научилась выполнять тактические маневры и накапливать резервы. Она может произвести объективный контроль своим ударам по украинским тылам. Но мы не можем прорваться на расстояние больше 100 километров

2024-07-27T12:52

2024-07-27T12:52

2024-07-27T12:52

интервью

россия

всу

сво

угледар

"искандер"

сша

украина

запорожье

харьков

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Работать надо. Этим и занимаются наши парни на фронте. А мы им в этом помогаем, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков, который бывал на разных направлениях в зоне СВООб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, я бы хотел, чтобы вы систематизировали сообщения об обстановке, которая складывается на Красноармейском направлении в районе реки Волчья (Прогресс, Новоселовка Первая и Красногоровка). В телеграм-каналах пишут, что ВСУ там не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы.- Наконец-то мы смотрим прямую трансляцию любимого вида спорта ВСУ – прыжки по котлам.Я не думал, что мы так быстро возьмем Новоселовку Первую – довольно крупный поселок городского типа. Учитывая, что он тоже превращен в крепость, мне казалось, что ВСУ будут цепляться за него гораздо дольше. Но, судя по той ситуации, которая складывается у противника на флангах, он не может это делать именно из-за системного сбоя в управлении войсками.Если наш прорыв в Очеретино еще можно было списать на то, что мы подловили ВСУ при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы ничем иным объяснить нельзя.Сначала в районе Прогресса и Лозоватской у ВСУ в котел угодили две роты. Потом два вражеских батальона угодили в котел в треугольнике Волчье-Евгеновка-Прогресс. Кроме того, сейчас назревает большой котел на Дзержинском направлении от Нью-Йорка (Новгородское) до Железного.В Красногоровке ВСУ тоже угодили в мини-котел в жилой застройке на севере города, но смогли пробиться и выскочить оттуда. Сейчас враг закрепился на территории Колхоза Ленина, который входит в городскую черту. Так что пока рано говорить о том, что Красногоровка освобождена, потому что ее административные границы тянутся еще на северо-запад.Нацистские чаты сейчас пестрят сообщениями о том, что к этим системным ошибкам ВСУ привело "совковое командование". Это ерунда. Советские учебники по тактике не теряют своей актуальности. Просто из-за дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара, его армия попала в такую ситуацию.И это хорошо. Пусть продолжают в том же духе.- Расскажите, поподробнее, как именно формируются эти мини-котлы из-за системного сбоя в управлении ВСУ.- Дело не только в их ошибках. Мы тоже неплохо отточили свое мастерство. Это те же обходы по флангам и несколько отвлекающих ударов, которые ведутся не только в районе населённого пункта, который надо занять, но и по всей линии фронта. Мы это видим на Краноармейском, Дзержинском и Угледарском направлениях.Кстати, под Угледаром у нас есть успехи, которые поважнее занятия населенных пунктов.И эта тактика расшатывания обороны врага на широком фронте приносит плоды. У нас получается неплохо продвигаться, несмотря на недостаточное количество личного состава. Да, не без потерь. Но счет на табло.- Насчет нехватки личного состава и насчет Угледара. Как нам удается там продвигаться, учитывая, что мы перебросили под Харьков героическую 155-ю бригаду морской пехоты?- Наши морпехи в Глубоком показали неплохой результат. Они свели на нет все спешные переброски резервов и накаты ВСУ на этот поселок. Мы вернули эту территорию под свой контроль. Надеюсь, со 155-й бригадой наши дела на Липцевском участке пойдут бодрее.Что касается Угледара, то самое интересное сейчас происходит на трассе "Угледар-Константиновка". Из-за активности наших ДРГ враг уже не контролирует отдельные участки этой дороги. Физический контроль над ней – вопрос времени.Эта трасса – единственная нитка, которая связывает Угледар и Константиновку. Штурмовать Угледар так, как мы это делали два года назад, мы не будем. Основной упор мы будем делать на Константиновке.Мы уже зашли на южную окраину этого населенного пункта. Это – важный логистический хаб, который ВСУ используют для ротации (они свозят туда всех раненых и покалеченных). Уничтожение ее именно как логистического хаба – приоритетная цель на Угледарском направлении.Если мы возьмем Константиновку и перережем эту трассу, это отодвинет фронт ВСУ на линии Угледар-Марьинка примерно на 15 километров.Я бы еще хотел сказать пару слов по поводу Времевского выступа, где недавно Старомайорское и Урожайное вернулись в родную гавань.В целом наше продвижение на юге Донбасса принесет нам очень важный результат, чем ВСУ во время их контрнаступа, когда они отбили никому не нужные бабка-села.- Задам некорректный вопрос. Можно ли сказать, что мы сейчас именно на Донецком направлении лучше всего воюем?- Просто это направление наконец-то выбрано наиболее перспективным для удара. До этого мы неплохо продвигались в самом Волчанске, а другие направления были вспомогательными.Кстати, Купянское направление – это вечно вспомогательное направление. Это не значит, что мы там не можем наступать. Просто сейчас в этом нет особого смысла.Более того, высокопоставленные украинские командиры утверждают, что мы на Запорожском направлении концентрируем группировку более чем в 100 тысяч человек. Я не буду это подтверждать или опровергать. Просто сейчас противник бьет в тот же набат, который он бил по поводу нашего наступления под Харьковом.Тогда этот набат никто не услышал. Так что мы можем надеяться, что наши войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья.Поэтому ситуация с тем, "где мы будем лучше воевать", может измениться достаточно быстро и внезапно.- Добавлю насчет Запорожского направления. Во-первых, российские источники тоже говорят, что ВСУ там будут наступать. Во-вторых, я не верю в стремительный штурм Орехова и Гуляйполя, учитывая, что у врага там все заминировано и пристреляно.- Я не исключаю, что ВСУ попытаются привлечь внимание к этому направлению и нанести упреждающий удар. Посмотрим, что будет дальше.- Сейчас чуть ли не каждый день публикуются видеозаписи работы "Искандера", которые наносят удары по различным военным объектам противника. Почему именно этим средством дистанционного поражения мы так хорошо пристрелялись?- Мне приятно, что мы из него стреляем, потому что "Искандер" придумали в моей родной Коломне в КБ машиностроения имени Шавырина. Это эффективное и точное оружие. Не зря над ним столько корпели.Плюс, мы применяем "Искандеры" из-за соотношения "цена-качество". Если "Кинжалы" - дорогие ракеты, и у нас их не так много, то с "Искандерами" у нас все в порядке. Мы себе можем позволить такую роскошь – бить им туда, куда хотим.Мы добились тесной связки по линии аэроразведка - объективный контроль - "Искандер". Наконец-то это принесло нам плоды. Мы наносим удары туда, куда хотим, а не как это было два года назад.Как это было два года назад? Открываешь телеграм, а там всюду сообщения: "Ура, бомбим Харьков, ракеты летят". А куда они летят? Это было непонятно. А сейчас все предельно ясно. Это видим и мы, и враг.Украина видят, что точность нашего оружия выросла в разы. Это очень здорово.- Вы прошлом в интервью мы говорили, что ВС РФ пока только завладели инициативой, но не побеждают. Сейчас мы побеждаем?- Нет. Мы сейчас с вами обсуждаем хорошие новости, но они не приводят к развалу фронта ВСУ. Новоселовка Первая – это маленький населенный пункт. Мы пока только наблюдаем, как для врага ухудшается ситуация с системой управления.Да, мы научились выполнять тактические маневры и накапливать резервы. Да, мы можем произвести объективный контроль нашим ударам по тылам. Но мы не можем прорваться на расстояние больше 100 километров.Работать надо. Этим и занимаются наши парни на фронте. А мы им в этом помогаем.- Что нам для более эффективной работы следовало бы подлатать, помимо вечных моментов, о которых мы говорим (дроны, РЭБы, система управления)?- Здравый смысл нам подлатать надо.Профильный комитет Госдумы по обороне на днях внес законопроект о запрете на фронте гаджетов и якобы нецелевых приборов. Это очень странно. Такое ощущение, что эти люди по-прежнему считают, что по уровню технологичности СВО напоминает Афганскую войну. Вместо того, чтобы помогать бойцам, они предполагают создать невыносимые условия с дисциплинарными высказываниями за эти нарушения.Я уже не говорю о том, что эти запреты соблюдаться не будут.Мне кажется, что эти депутаты решили воплотить в жизнь либеральную байку перестроечных времен, что "советский народ победил в Великой Отечественной войне вопреки Сталину". Русский народ, конечно же, победит. Он обладает серьезным инстинктом самосохранения. Но я этого, создания нашей армии искусственных препятствий, все же не хочу.- К сожалению, военная бюрократия в любой стране и во все времена будет одинакова. Подобные скандалы случаются и в украинской, и в израильской армиях. Мы можем что-то сделать с этой вечной проблемой?- Если мы знаем об этой проблеме, это уже полдела для ее решения. Если мы знаем, что такая же военная бюрократия есть на Украине и в Израиле, зачем ей уподобляться? Давайте с этим что-то делать. Тем более, для этого есть все условия.Я надеюсь, что этот законопроект исправят или отзовут. Или во всяком случае не примут. В этом нет ничего страшного. Если вы хотели как лучше, но получилось как всегда, просто не вносите на рассмотрение этот законопроект. - Что вы ждете от возможной победы Трампа на выборах в США? Как вы думаете, он будет настойчиво склонять нас к заморозке конфликта? Или продолжит поддерживать Украину так, как это делалось при Байдене?- США будут делать и то, и то. Они будут активно поддерживать Украину и активно склонять нас к заморозке конфликта. Тем более, усиление Украины станет усилением дипломатических позиций Штатов. Трамп способен на хитрые ходы. Поэтому он гораздо опаснее всяких байденовских ястребов.Другое дело, что на Украине сейчас прогнозируется дефолт. Знаменитое рейтинговое агентство Fitch понизило их рейтинг с CC до просто C. Дефолт Украины прогнозируется в 2025-2026 годах. А это будет крах всему. Захочет ли США при Трампе с этим разбираться? Вопрос. Захочет ли это сделать Европа – тоже вопрос.Вопросов много. Но никаких улучшений жизни при Трампе нам ждать не приходится. Надежда – вера дураков.- Достаточно ли слов Владимира Путина о том, что мы согласны на переговоры только при условии вывода ВСУ из новых регионов, чтобы успокоить наше общество и объяснить нашим странам-партнерам, почему мы не готовы идти на заморозку?- Эти условия недостаточны, чтобы мы могли считать выполненными цели и задачи СВО. Даже сантиметр украинского государства будет представлять для нас угрозу. Его надо или ликвидировать, или разделить с другими странами региона (хотя не факт, что это сделает ситуацию более безопасной). Цель должна быть такая. А какими методами и на каких территориях – неважно.Да, возможно, что даже прекращение огня по нынешней линии соприкосновения спровоцирует внутри нацистского государства такой ворох проблем, что этот гной вырвется наружу и сожрет саму украинскую власть. Но проверять это не хочется.Нам нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим его уничтожением. Нацистская Германия – хороший пример в этом отношении.О других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам

https://ukraina.ru/20240703/1056045413.html

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Кирилл Курбатов

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