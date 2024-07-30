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Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу

Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу - 30.07.2024 Украина.ру

Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу

Наша техника с заводов идет прямо в войска, а не на площадки, где она отстаивается. Она идет на полигоны, где мы проводим подготовку. А дальше полки за полками и батальоны за батальонами идут на фронт

2024-07-30T04:51

2024-07-30T04:51

2024-07-30T04:52

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Потому что у нас нет другого выбора, кроме как нанести врагу стратегическое поражение, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий КиселёвОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ на половину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.- Виталий Викторович, при каких условиях эти тактические успехи могут вылиться в нечто большее?- Сегодняшнее продвижение наших войск на всех направлениях связано с тремя обстоятельствами.Первое. Мы втянули ВСУ в бахмутскую мясорубку, нанеся им безвозвратные потери в 100 тысяч человек.Второе. Мы грамотно выстроили систему обороны, которая позволила нам отразить контрнаступ ВСУ.Третье. Мы выстроили систему РЭБ и ПВО для прикрытия наших крупных городов.Как видите, за два года СВО мы успели сделать немало. Все это в совокупности позволило нам перейти к наступательным действиям.Теперь насчет Макеевки.Я хорошо знаю эти места еще с 2014 года. Там у нас были локальные точки соприкосновения с противником. Наши на тот момент партизанские отряды ополчения самостоятельно выполняли задачи, чтобы нанести ВСУ урон и замедлить их продвижение на территории ДНР/ЛНР.В начале СВО я был в этом населенном пункте в составе 11-го БТРО под командованием подполковника Михаила Геннадьевича Кищика (к сожалению, он героически погиб, находясь в полном окружении). Там очень суровая местность. От Макеевки в сторону реки Жеребец и Красного Лимана идут господствующие высоты, где ВСУ долгое время окапывались и подготавливали свои боевые позиции.Сейчас мы пытаемся продвигаться, чтобы овладеть этими самыми высотами вокруг Макеевки. Продвигаться нам сложно из-за существенных перепадов местности от 50 до 100 метров. Для сравнения, за Авдеевкой у нас более активное продвижение, потому что там более плотная местность и меньше плотной застройки. А под Макеевкой нас сдерживают не только множественные FPV-дроны ВСУ, но большое количество артиллерии.Еще одна сложность наступления на Макеевку – это большие минные поля (противопехотные и противотанковые). ВСУ используют и кассетные боеприпасы, засеивая минами посадки, чтобы наша пехота не могла там пройти. Нам приходится пролезать сквозь вражескую оборону небольшими группами в 3-5 человек, закогтиться за участочек земли и создавать условия для подхода нашей техники как можно ближе, чтобы облегчить подвоз боеприпасов и материально-технических ресурсов для наших подразделений.Враг прекрасно понимает, что на этом направлении ситуация для него будет складываться крайне негативно. Если мы начнем продвигаться еще быстрее, это создаст угрозу для всей Купянской группировки ВСУ, которая будет расчленена. Тем более, что севернее самого Купянска мы подтягиваем фланги и выравниваем линию соприкосновения, а также держим под огневым контролем всю городскую застройку.У нас там мощно бьет артиллерия, которой хорошо помогает авиация.Кстати, Минобороны время от времени отчитывается, что мы занимаем по 10-15 опорных пунктов ВСУ. Это говорит о том, что противник, видя наше превосходство в артиллерии, технике и БПЛА, бросает позиции и уходит. В штыковую, как это было в Артемовске, там уже никто не идет. ВСУ, как они говорят, уходят на "подготовленные позиции". По сути они просто занимают населенный пункт и превращают его в крепость. Копать ничего не надо, а домостроения, где можно укрыться, есть.Вот они и выгоняют местных жителей из своих домов, чтобы помимо оборудования обороны, поживиться их скарбом.Более того, Украина уже освободила из тюрем около 10 тысяч зэков, чтобы отправлять на угрожаемые направления: Харьков (Волчанск и Липцы), Купянск-Сватово, а также Часов Яр.Помимо зэков, противник привозит по 500-1000 наемников со всего мира. Их вербуют структуры "Азова"*, который как вирус распространился по всей Европе, в Америке и в Австралии. У них везде есть свои представительства, где они привлекают воевать за Украину под их флагом.- Хотел бы уточнить насчет прилета "Искандера" по командному пункту в Красном Лимане. Если информация о том, что мы накрыли 300 fpv-дронов, подтвердится, насколько это может облегчить наше продвижение?- Это поможет нам в какой-то момент на каком-то участке, но ВСУ довольно быстро восполнят эти потери, потому что запасы дронов у них огромнейшие.Противник прекрасно понимает, что БПЛА малого радиуса действия (5-7 километров) гораздо эффективнее, чем бойцы, которые сидят в окопах. Если бойцы могут убежать или сдаться в плен, то дрон никуда не сдастся. Он за них выполняет их работу, нанося урон нашей технике и пехоте.Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки fpv-дронщиков. Запад тоже помогает киевскому режиму, оттачивая в зоне СВО свои технологии разведывательных, тяжелых ударных и fpv-дронов, потому что они действительно могут поменять ситуацию на поле боя.Если же наши удары по складам с беспилотниками будут носить системный характер (мы их чаще будем выявлять), то и потери эти восполнять противнику будет труднее, и операторы будут более осторожно выдвигаться на линию соприкосновения. Все зависит от нашей разведки. Надо выявлять не только склады с дронами, но и самих операторов. Еще надо выявлять специальные бункеры и машины, которые работают над этим вопросом.Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15-20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего.- А нам надо выделять БПЛА в особый род войск?- Конечно.Если раньше мы говорили, что есть штатное и нештатное вооружение, то СВО показала, что нужно применять все оружие, которое идет на фронт. Каждое подразделение должно иметь при себе fpv-дронщиков и дроноводов-разведчиков, которые были бы объединены в единую структуру. Такой потенциал в России безусловно есть. Мы сейчас разрабатываем разведывательные комплексы.Кроме того, мы должны заниматься роботизацией нашей техники. Для наших ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник". Он будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки наших войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме.Те же Су-27 и Су-30 тоже могли бы управляться автоматически.А для мотострелков нужны fpv-дроны и те же "Ланцеты", который уже прекрасно себя рекомендовал. У нас должно быть десятки тысяч таких изделий на каждом из направлений.Так что БПЛА должны быть и отдельным родом войск, и присутствовать в каждом из подразделений.Кстати, мы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то наши идеи не рассмотрели. СВО вообще выявила много недостатков наших вооружений и нашей армии. Теперь мы понимаем, как нам выстраивать наши боевые порядки и какая техника у нас должна быть.Если мы видим танк, который закрыт козырьками из решеток, это не смешно. Мы такие козырьки делали в Луганске еще в 2015 году. Я был зам командующего корпусом Народной милиции. Мы сразу же приняли решение формировать отдельный танковый батальон из резервов командования. Мы стали именно так защищать наши танки, как только узнали, что на Украину будут поступать "Джавелины".Я вообще считаю, что мы можем попробовать применять роботизированные танки. У нас на складах полно Т-62 и Т-55. Если у нас ездит тот же "Терминатор", почему нельзя сделать автоматизированные танки? Для прорыва укрепленной линии обороны – это отличный выход.- Я бы хотел обсудить еще одну проблему. Говорят, что у нас по-прежнему слишком много приданных подразделений, когда половина полка одной дивизии работает на Луганском направлении, а другая – на Запорожском, из-за чего сбоит логистика и система управления. Так ли это?- Это не так.С точки зрения тактики вполне логично перебрасывать различные подразделения с севера на юг. Если где-то сбились поставки боеприпасов или техники, а проблему надо решить уже сейчас, подразделения надо перебрасывать в зависимости от интенсивности боев и применяемого вооружения.Если у крупного соединения достаточно артиллерийских стволов, почему бы не помочь с ними нашим соседям?Вообще все наши группировки самодостаточны и в личном составе, и в технике.- Вы сказали, что у нас получается наступать за Авдеевкой, потому что там открытое пространство и меньше городской застройки. Станет ли это направление направлением нашего главного удара?- Направление главного удара определяет командующий соединениями. Это может быть и основной удар, и ложный, и вспомогательный (который может оказаться главным). Все зависит от того, на какие рубежи необходимо выйти.Если стоит задача выйти на Днепр, то это можно сделать хоть с Харьковского направления.Мы за эти два года СВО серьезно измотали противника. Поэтому мы сейчас постоянно слышим всхлипы с Запада о необходимости начать переговоры, при том, что поставки оружия и боеприпасов идут ежесуточно. В этой ситуации нужно кардинальное решение. А где будет сформирован ударный кулак – я не знаю.Этих ударов может быть два или три.Нам надо рассекать противника на части. А ВСУ уже не будут держаться насмерть за каждый опорный пункт. Да, они пытаются готовить вторую и третью линии обороны, но, учитывая наши удары с земли и с воздуха, это их не спасет.Более того, наша техника с заводов идет прямо в войска, а не на площадки, где она отстаивается. Она идет на полигоны, где мы проводим подготовку. А дальше полки за полками и батальоны за батальонами идут на фронт. Потому что у нас нет другого выбора, кроме как нанести врагу стратегическое поражение.Есть и хорошая новость. Сейчас на Украине формируются партизанские отряды, которые вылавливают ТЦКшников. Это не потому, что мы ведем активную работу. Мы активной работой заняты на переднем крае. Просто сами украинцы начинают просыпаться.Понимаете, сегодня в мире только две самые сильные воюющие армии – русская армия, которая наступает, и украинская армия, которая обороняется своими остатками. Если они одумаются и станут плечом к плечу с нашими парнями, это будет великая победа. А если не одумаются – это тоже будет великая наша победа.О других аспектах СВО - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит*признан террористической организацией и запрещен в РФ

https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

https://ukraina.ru/20240728/1056511504.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, красный лиман, макеевка, купянск, украина, дроны, бпла, робот, танки, авиация, сво, запад