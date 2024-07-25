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Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины

Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины - 25.07.2024 Украина.ру

Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины

Один из фигурантов дела о подготовке подрыва топливных резервуаров на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево намеревался учиться в украинской академии разведки. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем, передает РИА Новости

2024-07-25T07:54

2024-07-25T07:54

2024-07-25T08:04

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Желание поступить в учебное заведение на Украине высказывал Михаил Дарий осенью 2022 года.По данным следствия, фигуранты Илья Ковылков и Михаил Дарий, действуя по указаниям украинских спецслужб, планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране. Также мужчины занимались пропагандой терроризма в телеграм-канале. Им вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.Гособвинитель запросил 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову. Приговор огласят 26 июля.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, шереметьево, обучение, суд, теракт, терроризм