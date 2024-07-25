https://ukraina.ru/20240725/1056466904.html
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины - 25.07.2024 Украина.ру
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины
Один из фигурантов дела о подготовке подрыва топливных резервуаров на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево намеревался учиться в украинской академии разведки. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем, передает РИА Новости
2024-07-25T07:54
2024-07-25T07:54
2024-07-25T08:04
новости
украина
россия
шереметьево
обучение
суд
теракт
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101439/39/1014393971_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_6bec698b6b5078720b29c3f83746e838.jpg
Желание поступить в учебное заведение на Украине высказывал Михаил Дарий осенью 2022 года.По данным следствия, фигуранты Илья Ковылков и Михаил Дарий, действуя по указаниям украинских спецслужб, планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране. Также мужчины занимались пропагандой терроризма в телеграм-канале. Им вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.Гособвинитель запросил 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову. Приговор огласят 26 июля.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101439/39/1014393971_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_1544701975454c07f64c5af6e9637d41.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, шереметьево, обучение, суд, теракт, терроризм
Новости, Украина, Россия, Шереметьево, обучение, Суд, теракт, терроризм
Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел учиться в академии разведки Украины
07:54 25.07.2024 (обновлено: 08:04 25.07.2024)
Один из фигурантов дела о подготовке подрыва топливных резервуаров на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево намеревался учиться в украинской академии разведки. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем, передает РИА Новости
Желание поступить в учебное заведение на Украине высказывал Михаил Дарий осенью 2022 года.
По данным следствия, фигуранты Илья Ковылков и Михаил Дарий, действуя по указаниям украинских спецслужб, планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране. Также мужчины занимались пропагандой терроризма в телеграм-канале.
Им вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.
Гособвинитель запросил 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову. Приговор огласят 26 июля.