"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG - 24.07.2024 Украина.ру
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"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG
"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG - 24.07.2024 Украина.ру
"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG
Несмотря на преимущество ВКС РФ в количестве самолётов, легко не будет точно. При грамотном использовании натовские истребители могут нанести России значительный ущерб. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T04:00
2024-07-24T04:00
новости
россия
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сша
геннадий алехин
вкс
f-16
су-24
миг-29
ввс
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Многое будет зависеть от вооружения, которое будет на F-16, которое Запад хочет поставить Украине. Но мало кто сомневается в надежности и эффективности ВКС России, сообщил эксперт.Несмотря на преимущество ВКС РФ в количестве самолётов, легко не будет точно. Хотя периодически появляются шапкозакидательские разговоры, при грамотном использовании натовские истребители могут нанести России значительный ущерб, уточнил полковник запаса.Каждый американский истребитель F-16 потенциально может нести по две ракеты, то есть даже 5 машин — это в сумме десять ракет в залпе, не считая возможных остатков советских самолётов, поставленных из третьих стран уже после начала СВО, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, будет ли Москва отвечать США на ракетные обстрелы российской территории - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, геннадий алехин, вкс, f-16, су-24, миг-29, ввс, авиация, самолет, нато, ракеты
Новости, Россия, Украина, США, Геннадий Алехин, ВКС, F-16, Су-24, МиГ-29, ВВС, авиация, самолет, НАТО, ракеты

"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG

04:00 24.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
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Несмотря на преимущество ВКС РФ в количестве самолётов, легко не будет точно. При грамотном использовании натовские истребители могут нанести России значительный ущерб. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Многое будет зависеть от вооружения, которое будет на F-16, которое Запад хочет поставить Украине. Но мало кто сомневается в надежности и эффективности ВКС России, сообщил эксперт.
Несмотря на преимущество ВКС РФ в количестве самолётов, легко не будет точно. Хотя периодически появляются шапкозакидательские разговоры, при грамотном использовании натовские истребители могут нанести России значительный ущерб, уточнил полковник запаса.
"В первую очередь речь идёт о применении крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. В некоторых источниках говорится о несовместимости этих ракет с истребителями F-16, но это явно решаемо, а возможно, что уже решено — советские Су-24 и МиГ-29 [стоящие на вооружении у ВВС ВСУ] тоже не были приспособлены для работы с Storm Shadow/SCALP-EG", - подчеркнул Алёхин.
Каждый американский истребитель F-16 потенциально может нести по две ракеты, то есть даже 5 машин — это в сумме десять ракет в залпе, не считая возможных остатков советских самолётов, поставленных из третьих стран уже после начала СВО, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли Москва отвечать США на ракетные обстрелы российской территории - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы на сайте Украина.ру
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