https://ukraina.ru/20240724/1056431615.html

"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG

"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG - 24.07.2024 Украина.ру

"Легко точно не будет": Алёхин объяснил, как F-16 могут приспособить для ракет Storm Shadow/SCALP-EG

Несмотря на преимущество ВКС РФ в количестве самолётов, легко не будет точно. При грамотном использовании натовские истребители могут нанести России значительный ущерб. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-07-24T04:00

2024-07-24T04:00

2024-07-24T04:00

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Многое будет зависеть от вооружения, которое будет на F-16, которое Запад хочет поставить Украине. Но мало кто сомневается в надежности и эффективности ВКС России, сообщил эксперт.Несмотря на преимущество ВКС РФ в количестве самолётов, легко не будет точно. Хотя периодически появляются шапкозакидательские разговоры, при грамотном использовании натовские истребители могут нанести России значительный ущерб, уточнил полковник запаса.Каждый американский истребитель F-16 потенциально может нести по две ракеты, то есть даже 5 машин — это в сумме десять ракет в залпе, не считая возможных остатков советских самолётов, поставленных из третьих стран уже после начала СВО, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, будет ли Москва отвечать США на ракетные обстрелы российской территории - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240723/1056427870.html

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новости, россия, украина, сша, геннадий алехин, вкс, f-16, су-24, миг-29, ввс, авиация, самолет, нато, ракеты