https://ukraina.ru/20240716/1056272673.html

ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16

ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 - 16.07.2024 Украина.ру

ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16

Украина испытывает большую потребность в боевой авиации. За последние месяцы потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров. Особенно отражается это на штурмовиках Су-25, осуществляющих непосредственную поддержку наземных сил на поле боя.

2024-07-16T05:50

2024-07-16T05:50

2024-07-16T05:50

украина

россия

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вкс

ввс

f-16

миг-29

су-57

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Эти машины, доставшиеся Украине от Советской армии, все еще надежны и могут приносить пользу, но их осталось очень мало, поставки аналогичных самолетов из стран Восточной Европы положение не спасут.В случае если НАТО все же поделится своими истребителями, российская армия способна отразить угрозу. Наши летчики используют на Украине Су-35С. Это многоцелевой сверхманевренный истребитель нового поколения. Именно он обеспечил России господство в воздухе в ходе СВО. А взять, к примеру, Су-57. Превосходная маневренность, а скорость достигает 2600 км в час. При этом он малозаметен – все благодаря стелс-технологиям и современным средствам РЭБ. Похожие характеристики только у американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Других конкурентов у Су-57 пока нет.Многое будет зависеть и от вооружения, которое будет на F-16. Мало, кто сомневается в надежности и эффективности ВКС России. Несмотря на наше преимущество в количестве самолётов — легко не будет точно. Несмотря на периодически появляющиеся шапкозакидательские разговоры о том, что украинские истребители F-16 никак не повлияют на ход конфликта, и что все они будут быстро сбиты российскими истребителями Су-35 и ЗРК С-400, при грамотном использовании самолёты противника могут нанести нам значительный ущерб.В первую очередь речь идёт о применении крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. В некоторых источниках говорится о несовместимости этих ракет с истребителями F-16, но это явно решаемо, а возможно, что уже решено – советские Су-24 и МиГ-29 тоже не были приспособлены для работы с Storm Shadow/SCALP-EG. Каждый истребитель F-16 потенциально может нести по две ракеты, то есть даже 5 машин – десять ракет в залпе, не считая возможных остатков украинских самолётов советского производства, в том числе поставленных из третьих стран уже после начала СВО.В этом случае можно ожидать новых ударов по кораблям Черноморского флота ВМФ РФ, Крымскому мосту и аэродромам, расположенным в зоне досягаемости ракет подобного типа при их запуске с территории Украины, пока ещё контролируемой ВСУ. В худшем случае США могут передать вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER – тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь территории нашей страны. Здесь можно выделить два наиболее возможных сценария: первый – когда удар будет нанесён по преимущественно военным объектам, то есть по авиабазам, крупным топливохранилищам и складам вооружений, второй – когда противник постарается нанести максимально сильный "имиджевый" удар по Москве.Истребители F-16, даже несмотря на то, что они будут поставлены на Украину не в последней модификации, оснащены достаточно продвинутым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО). Кроме того, нельзя исключать применения на них различных подвесных контейнеров, например, радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – в конце концов, страны Запада тоже заинтересованы в испытании своей техники в реальных условиях, а работа над своей территорией делает попадание критических технологий к противнику маловероятным.Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС).Украинский истребитель МиГ-29 запускает ПРР AGM-88 HARM. Можно предположить, что F-16 будут справляться с этой задачей ещё лучше. Ну и, наконец, используя ракеты В-В AIM-120, истребители F-16 могут попытаться атаковать российские самолёты и вертолёты. Наибольшим рискам подвержены самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), которых у нашей страны крайне мало, транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Ту-22М3, в том случае, если они приблизятся к контролируемой противником территории, например, для запуска ракет Х-22 по целям, расположенным в глубине Украины. Нельзя исключать и того, что ВВС ВСУ попытаются атаковать и самолёты тактической авиации – для США сбитый ракетой AIM-120 с истребителя F-16 российский истребитель Су-35 – это отличная реклама, способная принести в дальнейшем миллиарды долларов прибыли.Дальность полёта наиболее современной модификации ракеты В-В AIM-120D достигает 180 километров. Возможен и весьма вероятен сценарий, когда целеуказание украинским истребителям F-16 будет напрямую выдаваться самолётами ДРЛОиУ и разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) стран Запада.Истребители F-16 в теории могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине и подобные попытки будут сразу пресечены, заявил, например, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой. Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться в августе-сентябре.Да, истребители F-16 не смогут переломить ход СВО в пользу Украины, но нанести ВС РФ очень неприятные потери с их помощью можно – к этой угрозе нельзя относиться с привычным значительной части нашего общества "шапкозакидательством".Тем не менее в случае дислокации самолетов на аэродромах восточноевропейских государств возможна следующая схема их боевого применения. Украинские F-16 взлетают с аэродромов Румынии и Польши (без вооружения), осуществляют посадку на украинских авиабазах (таких как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, Озерное), в течение короткого времени осуществляют дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи.Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта со всеми вытекающими для этих стран последствиями.Тем не менее в обоих случаях истребители и аэродромы базирования будут законной целью для ВС России, и об этом не раз говорило политическое руководство страны. Кроме того, даже при кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины, по всей видимости, предполагается постоянное перебазирование истребителей с одного аэродрома на другой с целью вывода боевых машин из-под возможного удара.Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов обратил особое внимание на усиление зенитного ракетного прикрытия аэродромов, на которых предполагается базирование украинских многофункциональных истребителей F-16.По его мнению, это будет непростой задачей. Голубцов уточнил, что для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходных установок Gepard.Украинский генерал также отметил, что "больше всего мы опасаемся, что россияне не будут считать количество "Кинжалов" и "Искандеров" для того, чтобы поразить F-16 на аэродромах". С этим его утверждением можно безусловно согласиться. Вот уж действительно — экономии в этом случае не предполагается. Правда, при этом не планируется и перерасхода. Наряд сил и средств будет точно соответствовать поставленной боевой задаче.Кроме того, командованием Вооруженных сил России наверняка будут предприняты все возможные меры по выводу из строя (причем на длительное время) всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на территории Украины.В реальных воздушных боях соперники встречались в небе Югославии и Ирака. Общий счёт по наиболее достоверным данным 9:0 в пользу F-16, но есть нюансы. В обеих войнах у американцев и их союзников было подавляющее превосходство в воздухе. Кроме большого числа F-16 в небе были самолёты других типов, в том числе ДРЛО. В воздушном бою имеет огромное значение качество пилотов, а у Ирака оно явно было не на высшем уровне. Да и модификация МиГ-29 была старая.Не случайно Египет приобрёл 43 МиГ-29М после учебных боёв между конкурентами, в которых F-16 не одержал ни одной победы. Отмечено, что у F-16 лучше обзор, а в скорости и маневренности впереди МиГи.Увидим ли мы продолжение дуэли уже в украинском небе? Вряд ли, по крайней мере, в массовом количестве. Скорее всего, работу по приземлению "соколов" поручат ПВО, да и против Су-30/35/57 и МиГ-31/35 у американского истребителя шансов мало.Зачем F-16 Украине? Картинки, которые рисуют в своём воображении свидомые ветераны диванных войск, действительности не соответствуют. Не переломят поставки из Дании и Нидерландов истребителей соотношение сил в небе однозначно, даже если они будут осуществлены сейчас и одномоментно. Ну было у Украины 44 МиГ-29 на начало 2023 года, сделали они погоду? Вот и несколько десятков "Соколов" ничего по сути в небе не изменят.Что можно противопоставить? Некоторые военные эксперты предлагают наносить удары по аэродромам в Польше и Румынии, на которых, скорее всего, будут базироваться F-16. Надеемся, что до такого сценария дело не дойдёт. Достаточно повредить все аэродромы подскока, ведь от Жешува до Донецка 1147 км. Чтобы вернуться на базу надо истребитель где-то заправить. Аэродромов у Украины ещё много, откуда-то же взлетают Су-27 со Storm Shadow. Сгодятся для посадки и гражданские аэропорты, так что целей у "Кинжалов", "Калибров" и "Искандеров" явно прибавилось.Кто выиграет? Выиграет Америка. Не в бою, а от поставок F-16 Украине. Свои F16A/B они давно превратили в мишени, а у других стран НАТО их сотни полторы. Не считая тех, что хранятся на складах Норвегии и Италии, то есть ещё чуть меньше сотни. Произведены они были 30-40 лет назад и свой ресурс уже почти выработали. Наведение на цель по дисплею на шлеме пилота отсутствует, радар слабоват, бортовая электроника тоже не последних моделей."Боевой сокол", как называют F-16, вызывает все больше интереса у СМИ из-за ажиотажа вокруг поставок США на Украину. Но есть нюанс: внимание этим истребителям уделяется колоссальное, а толку от них на поле боя не очень много. Главная же проблема — отсутствие у F-16 средств маскировки.F-16 может принести пользу на современном поле боя, но область его применения ограничена. Вызвано это главным образом тем, что данный истребитель не обладает характеристиками малозаметности. Техника ПВО и технологии обнаружения целей продолжают совершенствоваться, и малозаметность приобретает все более существенное, даже жизненно важное значение. Сегодня, когда аппаратура обнаружения становится все более эффективной, а средства борьбы с воздушными целями все более смертоносными, самолет без характеристик малозаметности просто не выживет в контролируемом противником воздушном пространстве.Безусловно, установить собственный контроль над воздушным пространством противника, без вторжения в него, чрезвычайно трудно. Поэтому возможности применения в современном бою самолета без характеристик малозаметности весьма ограничены. Примером тому может служить российско-украинский вооруженный конфликт.Но F-16 пока еще не совсем устарел и может принести пользу при наступлении. Он известен своими возможностями по подавлению противовоздушной обороны противника и будет востребован, когда понадобится уничтожать вражеские зенитно-ракетные комплексы или нарушать их работу. А когда будет обеспечено (как предполагают в Пентагоне) превосходство в воздухе, F-16 снова пригодится для ведения воздушного патрулирования и нанесения бомбовых ударов.На Украине F-16 должен быть оснащен такими средствами, которые помогут ей сделать необходимое — ослабить преимущество российской армии, затруднить их наступательные действия и продержаться немного дольше. F-16 не станет волшебной палочкой для Зеленского, но этот американский самолет даст ему лишь небольшой запас времени.О том, как Россия уже готовится к появлению в небе Украины истребителей F-16, в статье "Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким"

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