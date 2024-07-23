https://ukraina.ru/20240723/1056412169.html

Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы

Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы - 23.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы

Зеленский подписал договоры о совместной безопасности с каким-то количеством влиятельных стран, в которых четко прописано оказание дальнейшей помощи Украине. Если бои прекратятся, это не значит, что прекратится помощь. Наоборот. Западу будет еще проще помогать Украине, потому что наши ракеты и беспилотники не будут за этой помощью охотиться

2024-07-23T06:40

2024-07-23T06:40

2024-07-23T06:40

интервью

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

джей ди вэнс

камала харрис

выборы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/16/1056407100_109:33:789:416_1920x0_80_0_0_5c34ecefe57442ba09a27914392d1465.jpg.webp

Заморозка конфликта объективно выгодна украинской стороне. Это то, чего хотела бы Демократическая партия под выборы. Это то, чего попытается добиться Дональд Трамп. И мы, возможно, вступим в тот период, когда нашей дипломатии придется объяснять, почему мы не можем заморозить конфликт, считает политолог-международник Дмитрий БавыринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий, в связи с последними событиями в США российские караул-патриоты начали бить тревогу по поводу того, что Дональд Трамп придет к власти и предложит нам заморозку конфликта, на которую Москва будет вынуждена согласиться. Хотя лично мне не совсем понятно, зачем ему что-то предлагать, если в случае нашего отказа Трампу (судя по тому сценарию заморозки, который рисует его команда), придется тратить на Украину гораздо больше ресурсов, чем тому же Байдену.- Насчет траты гораздо больших ресурсов есть сомнения.Трамп и республиканцы сейчас выступают за то, чтобы давать Украине в долг. Владимир Зеленский сейчас действительно напоминает лудомана, который проигрался, занимает все больше и больше, а потом все больше и больше проигрывает. Так что Трамп может экономить на Киеве в плане ресурсов и давать ему только в долг.Я не уверен, что Трамп выиграет эти выборы (потом объясню почему). Но давайте все же представим, что будет, если он все же одержит победу.Все его обещания уладить конфликт за сутки – это чистый пиар. Но у него есть план, о котором говорят его советники и иностранные лидеры, которые с ним встречались лично.- Суть его в следующем: "или Россия соглашается на заморозку конфликта, или мы вооружаем Украину до зубов". И тут непонятно, куда уж больше вооружать Украину.- Дело не в вооружении, а в применении этих вооружений.У нас только на половину перейдена красная линия: ВСУ не могут бить высокоточными дальнобойными ракетами американского производства по "старым" российским территориям, за исключением Белгородской области, по которой можно бить якобы из-за Харькова. Но вглубь России удары не наносятся. Как вы понимаете, чтобы дать ВСУ такое разрешение, Трампу денег не нужно вообще.Если ВСУ ударят такой ракетой вглубь России, а мы ее не собьем, нам придется как-то на это отвечать. А кому отвечать? Уже придется отвечать США. А как отвечать? Понятно, что по Вашингтону мы быть не будем. Но это уже будет такая эскалация, которой нужно боятся.Я сейчас своими словами расскажу суть последних заявлений Москвы по этому поводу: "Мы сейчас находимся в таком политическом тупике, что до применения ядерного оружия осталось три-четыре хода. После этого человечество ждет совсем уж грустная история". И когда Путин говорил, что для России было бы выгоднее президентство Байдена, он говорит совершенно искреннее.Трамп – эгоцентрик, способный на эмоциональные поступки. Он иногда выдвигает убийственные предложения, которые оторваны от реальности. При нем эскалация возможна. Да, не факт, что Украина будет в центре его внимания. Но опасения Путина о том, что его действия в отношении России могут быть агрессивны, небезосновательны.- Уточню насчет ракет. Понятно, что если одна такая ракета куда-то попадет, это неприятно. Но США же не могут передать Украине столько ракет, чтобы нанести нам военное поражение. Почему нам стоит так этого опасаться?- А это уже вопрос принципа.Понятно, что Россия большая и богатая страна на 150 миллионов населения. Понятно, что нас не перебить. Но такие ракетные удары (как и обстрелы Белгорода вместе с терактами) оказывают серьезное психологическое воздействие. Это подавляет российских граждан, которые ощущают на себе последствия войны, что приносит истинную радость населению Украины, которое пребывает в постоянном эмоциональном стрессе ("подумаешь, ракета попала в детский дом. Еще р….ни меньше стало").Украинское население хотело бы сбросить этот эмоциональный стресс на свои победы. Но побед у них нет, поэтому они искренне радуются тому, что у соседа корова сдохла.- По поводу F-16 Москва предупреждала, что готова сбивать самолеты, если они будут взлетать с натовских аэродромов для боевой работы. Но непонятно, будем ли мы отвечать Штатам на ракетные обстрелы российской территории.- F-16 – это вообще сложная история.Размещать их на Украине долго не получится, потому что их рано или поздно вычислят. А размещать их в странах НАТО – это два шага к ядерной войне, о которой я говорил.Какое-то время в качестве территории с аэродромами подскока рассматривали Молдавию, но там не оказалось необходимой инфраструктуры. Хотя мне казалось, что Майю Санду готовят именно для этого.Мы сейчас имеем редкую по наглости ситуацию, когда вся юридическая машина Евросоюза (включая Макрона и Урсулу фон дер Ляйен) участвует в предвыборной кампании в одном маленьком государстве на стороне одного из кандидатов. Такая активность казалась подозрительной. Но мы пока не видим никаких сообщений о подвижках в этом вопросе.То ли Запад смирился, что в Молдавии инфраструктуры нет. То ли Санду сказала, что готова только делать гадости России, а не кончать жизнь самоубийством. Не знаю, почему так, но факт остается фактом.Я не знаю, что будет с F-16 в ситуации "На Украине - страшно, в НАТО – опасно, а в Молдавии – негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия, и США.Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном ("Мы не делаем этого, вы не делаете этого") налажен по линии ЦРУ и СВР. Директор ЦРУ Бернс – это адекватный человек и не патологический русофоб. Он хорошо знает Россию и всегда был осторожен. А Трамп может весь этот диалог сорвать."Мы принесем мир с помощью силы" - один из лозунгов его политики. Трамп может действовать страшно и грозно. Причем эти действия будут весьма дешевы для американских налогоплательщиков. Но это только на первый взгляд. И лучше нам по этой лесенке ядерной эскалации не топать.Теперь я все-таки хотел бы объяснить, почему Трамп может и не победить в ноябре.- Почему же?- Раньше я был абсолютно уверен, что Байден не снимется с выборов и проиграет Трампу в ноябре. Но после выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. А дальше уже вопрос подходов к Байдену и Камале Харрис в качестве кандидата.Да, у нее низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба. Трамп тоже старый, у него тоже скандальная семейка, у него тоже огромный груз невыполненных обещаний. К тому же, речь идет о переломе в пяти-шести колеблющихся штатах.И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов.- Если в США не любят ни Трампа, ни Байдена, как насчет противостояния Харрис-Вэнс?- Вэнс слишком молод (ему еще нет 40) и у него в политике мало опыта. Он стал сенатором и восходящей звездой во многом благодаря поддержке Трампа и сына Трампа. Это исключительно человек Трампа. Без Трампа он никто. Более того, это сейчас один из экзотических персонажей во всем сенате.А у Харрис опыта больше. Она была и сенатором, и вице-президентом, и генпрокурором Калифорнии. Она как раз при Трампе прославилась благодаря тому, что прокурорским тоном в сенате допрашивала ставленников Трампа ("Сюда смотри и на вопросы отвечай"). Кого-то это зацепило.Так что в целом демократы все делают правильно. Шансов на то, что Байден победит Трампа не было изначально. Но шансы на то, что Харрис победит Трампа, есть.- Вернемся к главному вопросу интервью. При каких условиях новый президент США продолжит помогать Украине исподволь, а при каких - решится сорвать все эти красные линии?- Любой президент США в той или иной степени продолжит поддержку Украины, но сорвать все красные линии может именно Трамп.Что написал в своей статье Борис Джонсон, который ездил в гости к Трампу? Он написал, что Трамп Украину не бросит. Более того, если Трамп предложит России вернуться к линии разграничения до 24 февраля 2022 года, это уже будет сценарий эскалации.Если Трамп придет к власти, он может назначить в качестве госсекретаря США Ричарда Гренелла. Американские политологи считают его "одним из последних ковбоев, который открывает дверь ударом с ноги и выдвигает жесткие требования". И он может предложить нам вернуться на прежние границы ДНР/ЛНР, даже не признав их частью России (им придумают какой-то особый статус на 20 лет).- А если мы откажемся, что США сделают, помимо разрешения ракетных ударов вглубь России? Передадут Украине ядерную бомбу?- США никогда не передадут Украине ядерную бомбу. Они не идиоты. Не Москва отняла у Украины ядерную бомбу в 1990х годах. Именно Вашингтон тогда уломал Киев на Будапештский меморандум. Ядерная Украина не нужна им ни тогда, ни сейчас. Потому что страну с ядерным оружием очень тяжело контролировать. Но вопрос же не только в обострении.Америке выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Это сверхприбыль и для их энергетиков, и для их оружейников – основных спонсоров республиканцев. Да, Трамп себя сейчас ведет как человек, который никого не будет слушать и ни с кем не будет делиться властью (об этом же свидетельствует назначение Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента). Но большей части республиканских элит и спонсоров выгодно продолжение украинского банкета.Киеву будут давать ровно столько ресурсов, чтобы он не гикнулся и мог удерживать линию фронта. Даже если линия фронта сдвинется к Виннице, США по этому поводу несильно расстроится: деньги зарабатываются, Россия ослабляется (для нас такой результат будет недешевым удовольствием), Европа и Россия находятся в состоянии антагонизма.Надежд на то, что с приходом Трампа наступит мир, у меня нет никаких. Хотя я болею за него. Не потому, что он мне нравится. А потому, что из-за его победы подгорит у огромного количества неприятных людей. И я буду радоваться, что у соседей корова сдохла.Более того, мне с трудом верится, что Москва согласится к откату на позиции к 2022 году. Во-первых, мы думаем, что это нам предложат (нам еще вообще ничего не предложили). Во-вторых, это было на столе во время переговоров в Белоруссии и Турции. Если это будет реализовано, в России это будет истолковано как поражение ("зачем мы два года воевали, если мы пришли именно к этому").То есть возврат к 2022 году – это тот максимум, который команда Трампа готова предложить нам прямо сейчас.- Мы можем рассчитывать на разгром Украины до января 2025 года, когда нам будет наплевать на предложения Трампа?- Будущее ситуации вокруг Украины сейчас зависит от русского солдата. Именно успехи на фронте можно закрепить политически и дипломатически. Наш главный козырь – это ребята, которые сейчас гибнут на фронте. Но я не военный эксперт. Я не знаю, сколько жертв от каждого из нас еще потребуется ради нашей победы. Я понимаю, во что верит Зеленский – держаться до последнего, чтобы Россия объявила еще одну мобилизацию, которая вызвала бы революцию. Я в это не верю. Но когда рухнет украинский фронт и каковы будут границы Украины, я тоже не хочу гадать.- А по поводу того, как мы будем достигать глобальную цель СВО (новая система безопасности в Европе), у вас есть идеи?- Этот вопрос будет обсуждаться серьезно только после урегулирования украинского конфликта. Мы не говорим о восстановлении отношений с Западом. Но даже договорённости с Западом об общежитии возможны только после того, как закончатся бои. Хотя заморозка – это в любом случае плохо.- А если, например, заморозка будет на условиях, что Украина добровольно уходит из Донбасса, Херсона и Запорожья?- Проблема в том, что Зеленский подписал договоры о совместной безопасности с каким-то количеством влиятельных стран, в которых четко прописано оказание дальнейшей помощи Украине. Если бои прекратятся, это не значит, что прекратится помощь. Наоборот. Западу будет еще проще помогать Украине, потому что наши ракеты и беспилотники не будут за этой помощью охотиться.Заморозка конфликта объективно выгодна украинской стороне. Это то, чего хотела бы Демократическая партия под выборы. Это то, чего попытается добиться Дональд Трамп.И мы, возможно, вступим в тот период, когда нашей дипломатии придется объяснять, почему мы не можем заморозить конфликт.Давайте говорить прямо. Зеленский сделал нам очень удобно, когда законодательно запретил сам себе вести эти переговоры. Все понимают, что это абсолютно деструктивная позиция. Но когда его сломают по принципу "Всё, погулял, у тебя не получилось, давай попробуем иначе", нашим дипломатам придется серьезно поработать."Россия, заморозь конфликт!", - это то, что нам нужно ждать либо в конце этого политического сезона, либо в начале следующего.- Почему вы видите проблему в том, что Москве придется объяснять, почему мы не хотим замораживать конфликт?- Позиция Зеленского на переговорах на протяжении последних двух лет была во многом удобной, если мы ставим перед собой конкретные цели по ослаблению Украины и переводу ее в другое агрегатное состояние, чтобы она не представляла угрозы. Это Украина в других границах и не часть НАТО. Эта задача исполнялась высокой ценой. А заморозка – это стоп выполнению этой задачи.В случае заморозки конфликта нам придется снова собираться с силами. Но не потому, что мы захотим что-то доделать. А потому, что Украина попытается доделать свой контрнаступ.Со стороны Запада будет помощь Украине по ее восстановлению с сохранением санкций в отношении России. Нам придется справляться одним. Не думаю, что Индия и Китай введут санкции, но военной помощи от них мы не дождемся.Заморозка – это то, к чему будут вести наши оппоненты. У них нет другого варианта, потому что у них не сыграла ставка на разгром российской армии. Это то, к чему должна готовиться наша дипломатия.Сейчас на выступлениях в Совбезе ООН мы постоянно подчеркиваем, что Украина сама отказывается от переговоров. И скоро нам придется объяснять не Западу, нам плевать, что он думает, а тем же индийцам и китайцам, которым тоже бы хотелось прекращения войны, почему мы сейчас не идем на заморозку.А объяснять будет сложно, потому что мы и прекратить не можем, а когда достигнем своих целей, тоже сказать не совсем удобно. Так большая дипломатия не действует. У нас будет много витиеватых дипломатических треков.Но пока у нас есть видимые успехи. На азиатском направлении нам удается проходить между струйками, учитывая внутренние противоречия между странами. У Индии и Китая их огромное количество. Там тоже войну ожидают. Есть Пакистан, который к нам хорошо относится, притом, что он официальный союзник США. Вьетнамцы боятся нападения Китая. Там до сих пор бывают этнические погромы. Китай на них уже нападал в недалеком прошлом. Но визит Путина во Вьетнам прошел очень гладко.То есть в Азии, куда не ступи, всюду мины. Мы эти мины обошли. Следующая мина будет называться заморозка конфликта. Осуждать заморозку конфликта с моральной точки зрения очень тяжело, но надо понимать следующее: продолжение конфликта — это гибель людей, а его возобновление — это еще хуже.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки

https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

https://ukraina.ru/20240718/1056314133.html

https://ukraina.ru/20240721/1056371435.html

сша

украина

россия

индия

китай

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, джей ди вэнс, камала харрис, выборы, сво, индия, китай, f-16, дипломатия, политика, ракеты, мины, ядерное оружие, молдавия, заморозка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, демократическая партия