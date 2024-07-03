У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка - 03.07.2024 Украина.ру
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У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка
У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка - 03.07.2024 Украина.ру
У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка
Недавно ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка. Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T05:00
2024-07-03T05:00
новости
россия
очеретино
украина
алексей анпилогов
вс рф
наступление
донбасс
славянск
краматорск
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Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. Но тогда противнику придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск). Это тыловая оборонительная позиция противника, с которой все не очень хорошо, рассказал эксперт.Несмотря на то, что прорыв российских войск в районе Очеретино был еще месяц назад, Украина там до сих пор не стабилизировала ситуацию. ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, добавил он.Если российская армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Таким образом Красноармейск (Покровск) потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
https://ukraina.ru/20240630/1055944495.html
россия
очеретино
украина
донбасс
славянск
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новости, россия, очеретино, украина, алексей анпилогов, вс рф, наступление, донбасс, славянск, краматорск, угледар, дороги, логистика
Новости, Россия, Очеретино, Украина, Алексей Анпилогов, ВС РФ, наступление, Донбасс, Славянск, Краматорск, Угледар, дороги, логистика

У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка

05:00 03.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Недавно ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка. Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. Но тогда противнику придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск). Это тыловая оборонительная позиция противника, с которой все не очень хорошо, рассказал эксперт.
Несмотря на то, что прорыв российских войск в районе Очеретино был еще месяц назад, Украина там до сих пор не стабилизировала ситуацию. ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, добавил он.
"Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиции в Донбассе (северный фланг опирается на Славянск и Краматорск, южная позиция простирается от Красноармейска до Угледара)", - подчеркнул Анпилогов.
Если российская армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу.
Таким образом Красноармейск (Покровск) потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
Ростислав Ищенко интервью
30 июня, 08:55
Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на РоссиюСейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.
 
НовостиРоссияОчеретиноУкраинаАлексей АнпилоговВС РФнаступлениеДонбассСлавянскКраматорскУгледардорогилогистика
 
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