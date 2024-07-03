У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Недавно ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка. Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. Но тогда противнику придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск). Это тыловая оборонительная позиция противника, с которой все не очень хорошо, рассказал эксперт.
Несмотря на то, что прорыв российских войск в районе Очеретино был еще месяц назад, Украина там до сих пор не стабилизировала ситуацию. ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, добавил он.
"Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиции в Донбассе (северный фланг опирается на Славянск и Краматорск, южная позиция простирается от Красноармейска до Угледара)", - подчеркнул Анпилогов.
Если российская армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу.
Таким образом Красноармейск (Покровск) потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость", заключил собеседник издания.
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