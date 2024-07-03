https://ukraina.ru/20240703/1055989927.html

У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка

У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка - 03.07.2024 Украина.ру

У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка

Недавно ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка. Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-03T05:00

2024-07-03T05:00

2024-07-03T05:00

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Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. Но тогда противнику придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск). Это тыловая оборонительная позиция противника, с которой все не очень хорошо, рассказал эксперт.Несмотря на то, что прорыв российских войск в районе Очеретино был еще месяц назад, Украина там до сих пор не стабилизировала ситуацию. ВС РФ взяли Новоалександровку, откуда уже недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, добавил он.Если российская армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Таким образом Красноармейск (Покровск) потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск

https://ukraina.ru/20240630/1055944495.html

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