"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк - 03.07.2024 Украина.ру
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"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк
"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк - 03.07.2024 Украина.ру
"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк
Противник будет всеми силами держаться за Дзержинск. Если ВСУ его потеряют, теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. В целом на этом направлении ситуация развивается в пользу ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T04:20
2024-07-03T04:20
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Город Дзержинск (Торецк) – в плане обстрелов ВСУ это что-то вроде Авдеевки. Если Авдеевка долгое время была форпостом, который держал в напряжении весь Донецк, то из городской застройки Дзержинска ВСУ точно так же осуществляют обстрелы Горловки, рассказал эксперт.Поэтому противник будет держаться за Дзержинск. Если ВСУ его потеряют, теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище, указал он.В целом на данном направлении ситуация развивается в пользу ВС РФ. Мы можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, отметил специалист.Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы вынудить ее отступать до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
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авдеевка
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новости, россия, авдеевка, алексей анпилогов, горловка, всу, вс рф, днр, сво, донбасс, наступление
Новости, Россия, Авдеевка, Алексей Анпилогов, Горловка, ВСУ, ВС РФ, ДНР, СВО, Донбасс, наступление

"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк

04:20 03.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Противник будет всеми силами держаться за Дзержинск. Если ВСУ его потеряют, теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. В целом на этом направлении ситуация развивается в пользу ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Город Дзержинск (Торецк) – в плане обстрелов ВСУ это что-то вроде Авдеевки. Если Авдеевка долгое время была форпостом, который держал в напряжении весь Донецк, то из городской застройки Дзержинска ВСУ точно так же осуществляют обстрелы Горловки, рассказал эксперт.
Поэтому противник будет держаться за Дзержинск. Если ВСУ его потеряют, теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище, указал он.

"Но поскольку в целом после Дзержинска заканчивается плотная городская застройка, противнику придется отступать на линию Дружковка-Константиновка-Красноармейск (Покровск). Это их тыловая оборонительная позиция, с которой все не очень хорошо" - подчеркнул Анпилогов.

В целом на данном направлении ситуация развивается в пользу ВС РФ. Мы можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, отметил специалист.
Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы вынудить ее отступать до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
Михаил Поликарпов интервью
1 июля, 05:03
Михаил Поликарпов: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут ДзержинскСкорее всего, на выборах в США победит Трамп. Среди республиканцев могут взять верх "ястребы", которых устроит продолжение войны: она обеспечивает работу американского ОПК, а гибнут украинцы, которые пока не заканчиваются
 
НовостиРоссияАвдеевкаАлексей АнпилоговГорловкаВСУВС РФДНРСВОДонбасснаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского
06:20Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ
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