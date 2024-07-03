"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк
Противник будет всеми силами держаться за Дзержинск. Если ВСУ его потеряют, теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище. В целом на этом направлении ситуация развивается в пользу ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Город Дзержинск (Торецк) – в плане обстрелов ВСУ это что-то вроде Авдеевки. Если Авдеевка долгое время была форпостом, который держал в напряжении весь Донецк, то из городской застройки Дзержинска ВСУ точно так же осуществляют обстрелы Горловки, рассказал эксперт.
Поэтому противник будет держаться за Дзержинск. Если ВСУ его потеряют, теоретически они смогут зацепиться за Клебан-Быкское водохранилище, указал он.
"Но поскольку в целом после Дзержинска заканчивается плотная городская застройка, противнику придется отступать на линию Дружковка-Константиновка-Красноармейск (Покровск). Это их тыловая оборонительная позиция, с которой все не очень хорошо" - подчеркнул Анпилогов.
В целом на данном направлении ситуация развивается в пользу ВС РФ. Мы можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, отметил специалист.
Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы вынудить ее отступать до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
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